台灣做不出Clubhouse？當大家都在關注台積電 軟體業卻少了「這個人」

【撰文 林宏文】

最近， Clubhouse在台灣掀起風潮，我參與了多場討論會，也經常亂入各個房間，聽到的議題從財經、創業、行銷、職場、親子教育到夜間的禁忌話題等。我很驚訝一個新社交媒體出現後，台灣人又是瘋狂地黏上去，再度把原來的傳統媒體狠狠拋在一旁。

就像十幾年前臉書進台灣後，大家趨之若鶩，沒幾年就把傳統平面媒體的蛋糕搬光光，與Google成為台灣最大廣告平台。像我這種還在媒體寫專欄、在廣播電台主持節目的人，真的有傳統媒體已經快完蛋的感覺，直覺自己該退休了。

從正面來看，Clubhouse讓許多人突破地域、空間及時間限制，輕易快速地聚會分享，確實提供許多過去不易做到的學習與交流，我自己也從中獲到不少知識。

但從另一個角度來看，許多房間的談話內容失焦鬆散，不少人只是為了爭取追蹤或曝光；此外，平台功能單一，彼此的交流與溝通仍需借助舊平台，我直覺這個社交媒體短時間已達到最高峰。

或許，未來Clubhouse也可能推出Android版本，創造另一波擴散效果，但在眾多社群媒體不斷推陳出新下，Clubhouse只是把這個競爭激烈的市場再繃得更緊一點。

但不管如何，台灣就是一個充滿活力與機會的小島，每個人都搶著出頭，無時無刻不爭取曝光與說話的機會，想成為每個分項領域的頭牌專家與網紅。

我在一個房間裡面也聽到一個分析，台灣從臉書、youtuber、Podcast到Clubhouse等新媒體出現後，網紅數量已從1000人快速增加至5萬人，現在要搶到每個領域的第一排，已相當不容易。

但是，這不就是台灣的日常嗎？每天都知識爆炸，大家都在衝衝衝、愛拼才會贏，同時也是激烈淘汰，新舊快速交替，每個人都喜新厭舊，非常健忘。

我沒有要批評這些現象，台灣有此種活力，大家其實應該很欣慰，遠比中國大陸害怕民眾聽到太多外面的聲音，結果在享受幾天暢所欲言後，很快Clubhouse就被禁掉了。據了解，大陸目前已推出Clubhouse的中國copy版，顯然大陸展現活力的方式與台灣很不一樣。

只有打掉重練 台灣軟體產業才有生機

更進一步來看，對創業來說，這種快速遺忘、用過即丟或許不是什麼壞事，反而是新創事業接受試驗的好環境。面對這種沒有忠誠度、那裡好玩去那裡的特性，反而是孕育創業家的好場所，當消費者都有濃厚的實驗精神時，這是創新最容易生長的地方。

因此，從參與Clubhouse的經驗，我最想談的主題是我一直關心的產業發展。當台灣電子、半導體等硬體產業早已搶佔全球關鍵位置時，台灣軟體業卻還是一蹶不振，到底該如何振興，Clubhouse讓我有機會重新思考，也把我的想法與大家分享。

對於如何振興軟體產業，我有以下的建議。

有關台灣軟體產業積弱不振的討論很多， 什麼市場太小、硬體思惟、政府標案…，我覺得再老調重彈也沒意思，我想講的重點是，其實過去整個軟體產業的政策與執行都不對，帶頭的人及單位也不行，台灣軟體產業只有打掉重練，另起爐灶，才有生機。

例如像資策會這種已經證明對台灣軟體產業沒什麼貢獻的組織，其實也不必有太多期待，若能逐年減少經費，逐步降低政府對其的依賴，讓它自尋出路，想辦法活下去，說不定反而是救了它，會有一番新作為。

為何要打掉重練，讓新人新單位來帶動？因為軟體變得太快，年輕世代瘋狂地黏上去，卯足全力投入創新及開發，顯然不是老一輩創業家可以理解的。只要看看矽谷那些軟體、網路創業家，一個比一個年輕，無時無刻不泡在手機與網路中，反正肝很新鮮，離老花眼也還很遠，做到廢寢忘食也很開心。

軟體與硬體確實有很大差異，不僅要更具實驗精神、更大膽，也要快速驗證，讓想法快速成功或是死亡，這是一個屬於年輕人的行業。

所以，台灣要推動軟體業，拜託不要再找一些老面孔了。軟體應用不斷推陳出新，光一個社群軟體就如此日新月異，不斷創造驚人的企業市值，過去老輩企業家已證明他們的作法不work，至今台灣也不曾創造出一家軟體業的獨角獸，所以，要重振軟體產業，請多給年輕人機會。

其實，不只軟體業需要年輕人，每個產業要能發展，都需要沒有包袱、敢衝敢撞的年輕世代。我在過去多篇專欄中就提過，目前台灣紅遍全球的半導體產業，若回推40多年前的發展初期，當時負責執行這項大型國家計畫的人，全是二、三十歲的年輕小伙子。

負責推動半導體國家計畫 胡定華當時才33歲

台灣半導體業的發跡是在1976年從美國RCA技術授權開始，當時政策的討論與形成，有很多居上位的前輩幫忙，例如政務委員李國鼎、行政院長孫運璿、海外回來的專家潘文淵等，後來還有像張忠謀這種具國際企業歷練的專家回來幫忙。

但是，這些前輩最大的貢獻，不只是他們的想法及遠見，更重要的是他們把舞台留給年輕人。

當年被派去海外取經的人，就是像曹興誠、曾繁城、蔡明介、劉英達、史欽泰、章清駒、楊丁元、陳碧灣這些人，這些人當時幾乎都是2、30歲的年輕人，至於負責推動半導體國家計畫的執行者，則是當時才33歲的胡定華。

於是，一群不知道畏懼的年輕人，以滿腔的熱情與衝勁，為台灣半導體奠定基礎，也開創出後來40多年的黃金年代。

因此，台灣軟體產業要重建，可以從過去半導體的成功找到軌跡，反正過去也做得不好，產業仍是蠻荒一片，包袱不大、大老也不多，就放膽讓年輕人接手吧！

台灣並非沒有錢，民間比政府錢多很多，政府也並非沒有科技研發經費，但重點是交到誰的手上，如何執行。最可怕的事情就是，已經證明不成功的事，大家依樣畫葫蘆，每年用舊方法、舊思維一直幹，這樣再做40年，也幹不出成績來。

台灣若能找到軟體業的胡定華，讓年輕人執行這項任務，打掉重練，台灣軟體業才有明天。否則，大家就繼續打迷糊仗，永遠是硬體很強、軟體很弱，只能賺辛苦錢。

40年前，台灣半導體的起源，是敢把一個國家重大計畫交給30多歲的胡定華，以及一群初生之犢的年輕世代。如今，台灣的軟體業遇到各種困境，在上位的人，有沒有類似的胸襟與遠見，也把舞台讓給年輕人？

本文授權自今周刊，原文見此。

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