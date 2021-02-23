一場完美風暴加劇晶片荒全球對台灣的依賴有增無減 「這些公司」前景俏

【撰文 林信男】

強烈暴風雪侵襲美國，作為半導體生產重鎮的德州，不僅氣溫創下30餘年新低，大規模的停電、停水災情，更嚴重衝擊當地產業營運，包括三星電子、恩智浦、英飛凌設於德州的工廠，都被迫暫時停產，引發外界對全球晶片荒，進一步加劇的擔憂。

根據南韓媒體報導，三星位於德州奧斯汀的廠區（Line S2），去年共創造約3.91兆韓元（約合35.4億美元）的營收；面對首次因氣候、斷電等因素，造成的停產問題，一名三星高階主管表示，「對三星任何一座晶片廠來說，這都是史無前例的狀況，公司已派員前往當地，協助工廠正常運作，以利後續生產。」

據悉，三星德州廠尚未收到供電通知，且半導體生產設備的全面重啟，須耗時數日，假設該廠停產10天，估計三星平均每日損失，恐達1000億韓元（約合9000餘萬美元）。

三星德州廠估計得花一周 才能全面復工

市場研究機構TrendForce分析，三星Line S2廠區的月產能，占全球12吋總產能約5%，本次受影響產能，估占全球12吋總產能的1%至2%；至於實際受影響的時間，在氣溫自上周五（19日）逐步回暖，並階段性恢復供電的前提下，Line S2至少要花上一周，才能全面復工。

TrendForce指出，三星Line S2廠區，也有生產特斯拉（Tesla）、瑞薩電子（Renesas）的車用半導體，雖然目前並未傳出晶圓損壞報廢消息，但在半導體終端需求強勁、車用晶片供給吃緊的情況下，部分產品確實會面臨交期延長的情況，使市場缺貨氛圍更加緊張。

策略分析公司（Strategy Analytics）執行董事莫斯頓（Neil Mawston）指出，美中貿易戰的影響、新冠肺炎造成的混亂，以及遠距工作設備需求大增等因素，共同形塑出一場導致晶片大缺貨的「完美風暴」（perfect storm）。

莫斯頓預估，這場「完美風暴」將影響包括汽車、智慧型手機、遊戲機、平板電腦，以及筆記型電腦等裝有晶片的產品，「2021年，電子裝置和汽車的供給，恐進一步短缺，且價格可能會更高。」

台灣重要性大增 市場聚焦半導體相關類股

在上述情況下，全球市場對台灣半導體產業的依賴程度，也隨之增加。外媒分析，隨著福斯、福特、豐田等汽車大廠，陸續因晶片短缺而暫停部分生產業務，台灣的重要性，突然變得「無法忽視」。

亦有報導提到，美國政府向台灣尋求協助的消息，意味著對台灣半導體產業的「高度依賴」（heavy dependence），也反映出自主生產的必要性。

暴風雪重創德州，恐使晶片供給更加吃緊的疑慮，已呈現在上周五的股市表現中。2月19日，美股三大指數變化不大，道瓊工業指數持平，那斯達克微漲0.07%，標普500指數小跌0.19%；臉書、亞馬遜、Netflix、Google母公司Alphabet和微軟等大型科技股，全數下跌，僅蘋果小漲0.12%。

同日，費城半導體指數收漲2.44%，台積電和聯電ADR，分別上漲1.51%、0.78%；財報表現優於預期的半導體設備大廠應用材料（Applied Materials），股價大漲5.32%。

由CNBC統計可得知，近3個月（截至2月19日收盤），費半指數累計漲幅是26.14%，台積電ADR漲43.35%，聯電ADR上漲79.58%，應材漲幅則達55.70%。

根據美銀全球研究（BofA Global Research）觀察，在這波晶片荒中，除台積電、應用材料外，包括晶圓檢測設備製造商科磊（KLA Corporation）、半導體蝕刻機台製造商科林研發（Lam Research Corporation），以及半導體測試設備供應商泰瑞達（Teradyne），也都值得投資人留意。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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