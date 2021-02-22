另一半查起來！ iPhone內建「行蹤歷程記錄」何時何地在哪騙不了人

【撰文 張家麒】

有不少情侶會去下載某些特定的APP，不但能精準掌握另一半的確切位置，有些APP甚至會記錄使用者的活動習慣，判斷住家位置、公司位置，連使用者移動的時候，時速都會清楚的被顯示出來。

但其實，iPhone內建也有這種能一清二楚知道你位置的功能；只要打開設定，點選進入隱私權，簡單幾個步驟，就可以看到自己的歷程記錄。

《Dcard》有網友分享，先打開iPhone[設定]，依序點選：[隱私權]、[定位服務]；拉到最底後，選擇[系統服務]、點選[重要位置]，使用密碼進入後，就會有所謂的[歷程紀錄]；什麼時間去過那裡、該範圍待了多久，都會被清楚記錄。

以下小編圖文實測：

▲打開設定，點選[隱私權]，開啟[定位服務]，確認有開啟後拉至底部點選[系統服務]。 ▲進入[系統服務]後，點選[重要位置]（需使用密碼進入，因應使用者設定和手機差別，會有Touch ID、Face ID或者密碼解鎖。） ▲進入後下方則會有[歷程記錄]，紀錄你期間的行蹤位置。 ▲點選進入則會有更詳細的資訊。

貼文一出，有網友表示很準確，很多地方都記錄的一清二楚，幾乎沒有遺漏的地方；但也有網友表示只有大略的行蹤歷程，時間範圍也沒有到很明確，倘若長時間都將定位關閉的人，歷程也就當然是空的囉！

至於為何會有此落差，對此，有專業網友研判，iPhone是透過某幾個你有授權存取定位的app(永遠/使用app時授權使用定位），當開啟這些程式時，系統就會自動紀錄你在使用這些程式時的定位，之後將其全部匯集起來；所以如果你打開看到沒有紀錄或是你常去的地方沒有顯示，可能是你在那個地方沒有打開那幾個會紀錄定位的APP。

本文授權自今周刊，原文見此。

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