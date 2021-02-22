「上班族鐵了心要換工作」 這些數字顯示 牛年大家超想轉職

【撰文 蘇君薇】

牛年不只股市開紅盤，求職市場也出現「牛市」！

人力銀行調查顯示，17日開工當天，單日主動應徵次數較去年同期增加15%；

2月份線上工作機會也達70.2萬個，創5年同期次高，更是連續三個月突破70萬大關，其中又以營建、法律、醫療衛生業徵才力道最強。

104人力銀行整合招募服務處資深副總鍾文雄表示，2020下半年台灣經濟狀況好轉，其狀況延續至今年，帶動工作機會增加。

電子資訊、服務業工作機會多 營建業徵才力道最強

104人力銀行調查，今年2月線上工作機會達70.2萬個，為2017年同期以來第二高，僅次於2018年的72.5萬個，較2020年增加5萬7千個，成長近9%；

開工第一天，線上徵才廠商已有近3.5萬家，較去年同期增加16%。

鍾文雄指出，以工作機會來說，2月工作數最多的前5大產業，依序分別為：電子資訊業（14.6萬個）、住宿／餐飲服務業（11.8萬個）、一般製造業（9.7萬個）、批發零售業（9.7萬個）、建築營造及不動產業（5.5萬個），其中電子資訊業工作數占全體比例21%。

若以產業徵才力道來看，建築營造及不動產、法律／會計、醫療保健及環境衛生，為徵才力道最強的三大產業，營建業5年增幅147%最多；一般服務業、運輸物流及倉儲、大眾傳播業，則是徵才力道緊縮的三大產業。

這三個數字顯示 上班族鐵了心要轉職

調查結果也顯示，年前已有35.1萬人主動應徵，創3年同期新高；年假7天，平均單日主動應徵次數較去年同期增加5%。

開工日當天，單日主動應徵次數更較去年同期增加15%，顯示求職者鐵了心要轉職。

鍾文雄提醒，有意轉職者在離職前務必做好交接、將座位恢復原狀、主動索取離職證明，離職後切記勿在社群上罵公司。

若是遭到公司資遣者，則務必向公司申請失業給付證明，可作為未來求職時的年資、工作經歷證明。

▲今年2月工作數最多的前五大行業一覽表，電子資訊及住宿餐飲工作數皆超過10萬個。（圖片來源：104人力銀行提供） ▲徵才力道最強與最弱的三大產業一覽表，營造業最強、一般服務業最弱。（圖片來源：104人力銀行提供）

轉職想提高薪水？先掌握市場行情、凸顯自身價值

若想讓薪水隨著轉職愈轉愈好，在開始求職、面試前，事先做好準備也很重要。

《104 薪酬白皮書》調查顯示，過半數（57%）轉職者沒有做好薪資談判的準備，43%會蒐集薪資行情、模擬應答、並設定薪資底線，事前有準備的轉職者，62%薪資成長，未準備者，則僅39%在轉職後薪資成長。

104人資學院資深副總經理花梓馨建議，求職者可先做好4 個步驟：了解市場薪資水平、設定薪資區間、證明價值、態度溫柔而堅定好贏得正面好感。

求職者可善用人力銀行等單位提供的薪資情報，事先觀察市場同職位薪資，避免薪資開得太高或太低，設定薪資議價時，可先了解企業伙食、交通津貼等福利，再根據其狀況設定區間，微調自己的薪資期望。

求職者也可整理過往經歷及作品集，以條列式形式、篇幅不超過一頁來呈現，如有語言檢定證書、技能證照等，都可檢附於履歷自傳中，凸顯自身價值。

面試過程談到薪資，態度應避免過度強勢，並在面試前設好停損點，面對不合理的待遇也要態度溫柔而堅定，才能贏得正面好感。 ▲想轉職者可多學習技能、考取證照等，充實自我，未來轉職面試討論薪資時，可作為一大輔助為自己加分。（圖片來源：達志）

本文授權自今周刊，原文見此。

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