星巴克、cama為何強推「咖啡訂閱制」？ 可轉送、沒喝完還可退費的背後考量不可不知

【撰文 蘇君薇】

許多人習慣早上來杯咖啡提振精神，現在除了超商咖啡寄杯服務，連鎖咖啡業者星巴克、cama café也推出「咖啡訂閱制」，搶攻台灣龐大「黑金」市場，讓咖啡愛好者多了一項新選擇。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年可以喝掉28.5億杯咖啡，市場規模高達700億元以上，幾乎可說是人手一杯。

想喝咖啡先「預購」 期限到了沒喝完可退費

前陣子星巴克宣布啟動「咖啡訂閱服務」，請消費者先加入LINE好友，即可使用，目前僅提供美式、那堤、紅茶那堤三種品項，每組可訂閱20杯、使用期限30天內，並透過LINE PAY及信用卡支付。

cama café於2020年7月起推出訂閱制，與一般超商寄杯及星巴克不同的是。

cama café的訂閱制以咖啡豆為主，分為精品、風格及小資訂閱，共三種方案，並定期將咖啡豆宅配到府。

咖啡訂閱制與寄杯 有何不同？

咖啡訂閱制與寄杯有什麼不一樣嗎？商研院創模所副所長李世珍說，兩者其實是一樣的。

他指出，過去超商買一送一、第二杯半價等優惠結束後，就靠單張收據紙本記錄。

萊爾富及OK超商將此制度移到APP上使用，每一次可小量寄個10杯，全家則把寄杯發揚光大。

李世珍認為，買咖啡與喝咖啡是同時存在的事，買了就會喝，寄杯讓消費者從原本一次想買10杯，得分次買，到現在只需要一次就能買齊10杯，對於愛喝咖啡的人來說相當方便。

訂閱制的計算方式則不相同，會有固定的期限與數量。

好比說，消費者使用星巴克訂閱美式咖啡，一組20杯、花費1600元，得在訂閱後的30天內喝完，若沒於期限內用完業者將退費給消費者。

▲星巴克今年1月底推出訂閱制，消費者透過LINE即可操作，相當便利。（圖片來源：星巴克官方臉書）

不過，為什麼連鎖咖啡也開始發展訂閱制？李世珍點出，這背後主要有3大考量。

增加緊密度、擴展客群 訂閱制背後3大考量

以零售通路業現況來說，各大超商、連鎖業者都積極經營會員制，李世珍說，透過寄杯、訂閱制，業者能夠掌握消費者的喜好，了解消費者是誰、何時會購買咖啡、偏好何種口味等，藉此提供進一步的服務。

他舉例，若消費者A某喜歡喝美式咖啡，在領取咖啡時，業者可針對其口味，推薦適合搭配的點心或其他商品，A某如有興趣可能就會購買，此舉就能提高單筆消費金額。

不僅如此，消費者也可與親友分享咖啡，比如說，星巴克訂閱制無法拆單，但能將整筆訂單一次送給單一LINE好友，若A某與友人分享咖啡，友人喝了也覺得喜歡，就可能成為業者的粉絲，為業者增加客群。

李世珍認為，業者發展訂閱制是想增強與會員的緊密度，讓消費者不斷回流，又能提高客單價、增加客群。

他並指出，咖啡訂閱制可說是現在進行式，但不一定是未來趨勢，之後仍有可能出現其他商業模式。