月光族翻身免靠省吃儉用！理財達人曝3招「無痛存錢」 先從紅包開始

【文．翁申霖】

「你不理財、財不理你」，開始認真好好存錢是不少月光族的新年新希望！隨著歲月不斷推進，30歲的你該有多少存款？如何在30歲前存到第一桶金？知名Youtuber「田以熙Natalie」邀請美股達人林修禾分享，每個月都把錢花到一滴不剩的月光族，如何在全新的一年改掉自己的壞習慣，即使目前手上沒存款也能靠3秘訣無痛理財，達成新年新目標。

林修禾說，根據國外研究指出，30歲要過得安穩，最少要存到一年的年收入，如果一年加上年終是100萬，30歲前至少要存到100萬，最差最差也要存到年收入一半。若是35～40歲，每個月只存1萬元的話，後續的養小孩、車貸、房貸、學貸、孝親、生活開銷、應酬交際等隱形成本，存到60歲也無法應付退休生活。對此，林修禾分享穩定「無痛存錢3招」，方法十分具體，年過30歲的月光族也能順利存到錢，拯救自己的人生。

秘訣一：盡量用現金消費

林修禾表示，首先要知道花錢為何痛、為何快樂，雖然花錢痛，但大家喜歡用信用卡付錢，導致痛的感覺只維持一下，才會一直花錢。存錢的覺醒關鍵，是要有「痛」的感覺，建議以後買東西盡量用現金付款。

他舉例，買5萬元LV精品包，如果拿50張千元鈔票一張張數給店員，會讓消費更有感；假設你要買一個貴重的東西，你可以去領現金，在領現金的過程中，就會讓人更加冷靜。

秘訣二：分離帳戶

不妨將帳戶分成2個戶頭，學會「先存錢、再消費」。發薪日拿到薪水時，先跟銀行設定約定轉帳功能，把部分款項自動轉進另一個戶頭，當作儲蓄。林修禾建議，可以把金融卡剪掉，不要動到存款帳戶的錢，把剩餘的錢花光也沒問題。

林修禾指出，定存年報酬約為1%，美國大盤績效是8%～10%，台股6%～8%，如果投資報酬率有6%以上，就算會理財，12%以上是高手。他認為，如果每個月定期定額3000元到6%的投資商品上，30年就有300萬。存錢的目的除了是為了自己之外，更是為了往後的退休生活，懂得「先存錢、再消費」，大家都可以當個會存錢的快樂月光族。

秘訣三：把錢花在對的地方

林修禾認為，錢有個吸引力，例如，許多人會把錢花在「吸引脂肪」的商品上面，例如愛吃垃圾食物，脂肪就會黏在你身上；又或是有些人的錢會吸引到空間或時間，代表的像是你買的東西愈多就愈占空間，以及若花錢買遊戲，過程中雖然很好玩、很放鬆，但無形中一天就被吸引到很多時間，等同於浪費掉許多時間。

也因為如此，他建議「每一筆消費都謹慎思考不要衝動」，先想想「花錢會吸引到什麼」，若將錢花在學習，或對自己有幫助的地方，就會吸引到很多知識。

本文授權自今周刊，原文見此。

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