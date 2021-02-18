台股再攻萬六！外資點名全球半導體9大天王 台灣「雙雄」入選

【文．林韋伶】

台股今（17）日開紅盤告捷，在護國神山台積電（2330）拉半根漲停板的助攻下，台股一開盤就上漲逾500點、再度攻上萬六關卡，讓在封關前選擇抱股過年的投資人大喊「太值得了！」

在台股封關期間，全球股市持續走升，其中又以半導體產業的表現最搶眼，也因此在台股開紅盤的今天，以台積電、聯電（2303）為首的半導體族群上演補漲行情。

台積電漲勢逾5%、聯電則強漲逾9%，讓台股指數於午盤前，一度寫下16404.92點的歷史新高。

展望全球半導體產業後續的表現，包括摩根士丹利與瑞銀證券兩大外資都同時看好。

全球半導體產業後市 兩大外資齊聲看好

摩根士丹利研究團隊分析，有些投資人擔心在年節過後市場出現庫存修正，但根據第一線情況卻相反，預估因為終端需求與通路庫存量都相當健康，在今年第三季甚至在今年第四季之前，供應緊縮的情況都不會解除。

摩根士丹利用「邏輯半導體通膨」（logic semi inflation）來形容眼前看到的情景，從晶圓代工到IC設計廠商全都在漲價，過程中甚至還伴隨毛利率提高的潛力。

大摩因此定調，大中華地區的半導體廠商在今年第一季仍在獲利提升的成長列車上，這點可讓投資人不需過度擔心估價偏高的問題。

瑞銀證券：半導體產業邁入全速衝刺期

瑞銀證券則以：「半導體產業在2021年將邁入全速衝刺期」來形容其展望。

瑞銀證券分析，在疫情過後市場開始恢復需求，加上能帶來長線驅動力的資料中心、運算、AI及電動車題材也同樣到位，2021年半導體產業表現可期。

這樣的趨勢也造成許多領域出現供應緊縮的情況，不只8吋、12吋晶圓產能，就連先進製程也有部分缺貨的情況。瑞銀證券分析，目前以電源管理IC、驅動IC與微控制器缺貨最嚴重，之後則可能看到DRAM缺貨。

至於在庫存的部分，瑞銀證券與大摩持同樣觀點，認為市場擔心庫存太多的擔憂，短期內看來不會發生，唯獨交貨時間變長，最終可能導致重複下訂，這點對下半年表現可能是個隱憂。

瑞銀點名全球半導體九大天王 台灣雙雄入選

儘管如此，瑞銀證券還是分別提高半導體產業在今、明兩年的營收預估值約1%與3%，來到今年營收年增應有12.5%，明年營收年增12.8%的水準。

瑞銀也點名看好全球半導體產業九雄，包括英飛凌（Infineon）、英特爾（Intel）、美光科技（Micron Technology）、羅姆（Rohm）、三星（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、東京威力科創（Tokyo Electron）、台積電（2330）與穩懋（3105）。

對於想搭上這波行情卻又怕追高的投資人，富邦科技ETF（0052）經理人楊貽甯表示，台股經過多年的產業競爭、整併後，整體企業競爭力已大幅躍進，高價股檔數創下新高，台積電市值一度進入全球前十大之林，將帶動台股重新評價（Re-Rating）提升行情。

投資半導體展業如何提高勝率？專家：逢低伺機酌量進場

楊貽甯指出：「台股指數目前尚未反映未來的潛在成長性，預估未來3年，台股將複製2014年到2017年4G升級潮帶動的重新評價與企業獲利成長行情，2021年台股指數將挑戰新高。」

楊貽甯也建議，投資人可靜待台股指數震盪整理之際，逢低可伺機酌量進場佈局，以掌握科技股成長契機，或作為資產配置中的攻擊部位，以優化投資組合的長期表現，且採定期定額布局更能分散風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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