「錄完才發現沒按到開始鍵」疫情打亂演唱會 光良靠它養出跨同溫層粉絲

【文 / 張玉鉉】

台灣瘋Podcast，明星、董事長和企業白領也紛紛加入這股熱潮，舉凡生活大小事、女人保養和心事、韓國美食與流行文化等無所不談，成了名人和歌迷互動、培養粉絲甚至做公益的新平台。二○二一農曆年假期，你聽Podcast了嗎？

日常30分鐘 分享他們的人生時間軸 情歌之外、歡笑不斷 光良依舊療癒

「我們會不會很鬧？一直擔心會破壞形象。」馬來西亞歌手光良溫潤地笑著問。冬日和煦的陽光灑進台北內湖星娛音樂工作室，採訪過程一如正進行現場的Podcast盛宴；又像是一群好友相約午後時光，聊天與笑聲此起彼落。

好友話家常形式 節目小彩蛋 靈感師法雜誌、電視

這是光良與星娛音樂夥伴孔勝民、陳柏軒、游欣翰共同經營的Podcast節目「光說瘋良話」，用輕鬆話家常的方式，聊生活中的大小事。沒想到，他們在去年下半年數千個Podcast節目加入的巔峰下，曾在台衝上最多人收聽的Apple Podcast平台總排名第三十七名。

一場突如其來的疫情，打亂了光良原先的計畫，演唱會無法如期舉辦、不能透過活動與歌迷互動等。觀察到Podcast的興起，團隊便鼓勵光良嘗試看看。「一開始其實有點猶豫，因為我比較喜歡與人對談，而不是一個人講話。」光良回憶最初節目就定位找人一起聊天，「這樣比較輕鬆有趣，不然大家平常生活都已經很有壓力了。」

去年六月團隊開始醞釀、籌備器材。不只如此，光良更越洋請教在新加坡的老師，「我還把第一集傳給以前學錄音工程的老師聽，他覺得很不錯。」談到節目內容，光良滔滔不絕地分享，「每集約三十到四十五分鐘，起初是用人的一生時間軸分享，比如說校園、出社會；還有日常生活，像是看電影等。」希望用聲音陪伴聽眾，讓其能在通勤或做其他事情時聆聽，用笑料洗滌生活上的疲憊與煩憂。

同時他更以雜誌、電視節目角度發想一特別單元，放在每集結尾，「想營造一個單元是大家會期待的，跳開主題講些沒營養又有趣的事，所以取名『廢腐之言』。」

回憶起第一次錄製，光良大笑出聲：「第零集的時候，錄完才發現沒有按到開始鍵，當下整個人都發熱。」即便當了二十多年歌手，錄製Podcast仍舊相當緊張。「前三集都有先列題綱，但後來發現會框住想法與反應。」如今四人培養出默契，討論好主題，坐下來一聊就能超過一小時。

不似多數人在外租用錄音室，光良選擇在辦公室找個較適合的角落就架起麥克風。踏入錄音空間，映入眼簾的是一張桌子擺放錄音器材，周圍則被紙箱、捲起的海報等環繞，「錄音室沒那麼乾淨，太乾淨聲音就會變。」學錄音工程出生的光良自行DIY，例如用紙箱代替凹凸不平可破壞聲音反射影響的擴散板，打造理想的聲音效果，「很多同業聽到我們是自己錄跟剪相當驚訝。」

剪錄不假他手 注重節目連貫性 結合線下見面會

對聲音敏感的他，能聽出細膩的質地與差異，更把對做音樂的堅持搬到Podcast；就連開頭與中間的轉場音樂都親自操刀。「過去光良曾擔任梁靜茹、劉若英等專輯製作人，錄製與剪輯Podcast對他來說是小事，更有同行開玩笑地說他在浪費才能。」游欣翰補充。

光良不以為意，反倒認真地說：「我很在意語氣與連貫性，常以聽眾角度去判斷，且希望大家聽不出來我有剪過。」他舉例，最難剪的是錄製鬼月主題：「講到可怕的地方，聲音會愈來愈小，所以須分段調整。」但他最喜歡的也是這集，「因為整個節奏與故事還滿完整的，有感動、有恐怖、有好笑，味道最多⋯⋯。」

其實，多人的Podcast節目易因默契或收音方式，讓人聽起來不舒服。「但收到很多回饋說我們四個人個性鮮明，且聽起來沒壓力。」光良神祕地透露未來累積一些聽眾後，有機會舉辦一場Podcast見面會。

曾有聽眾回饋被節目療癒到，「他說我們的節目是灰暗生活裡的一點光明，我看到其實很感動，這就是我的本意。」而錄製Podcast的過程也對光良與團隊產生化學變化。「以前就算是小活動，到最後都有點亂的感覺；但這次一月的演唱會就很順利，大家變得比較有默契、懂得那個節奏。」

然光良坦言，最大的挑戰是如何不讓團隊與聽眾疲乏。與做音樂一樣，他認為創作是時間的紀錄，是急不來的，「東西不一定要多，但是要好。如果想不到主題或內容，就放緩腳步去體驗生活，這樣做出來的節目比較有品質。」起初想藉由Podcast與歌迷互動，沒想到柳暗花明又一村；意外跨出同溫層，觸及許多原本不認識光良的群眾。「大家對光良第一印象是歌或MV，但透過Podcast認識另外一面的光良。」

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