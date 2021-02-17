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滾到4600萬！謝士英45歲才開始存股：這些私房股是我的新歡和舊愛

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 唐祖貽】

頂著留美博士高學歷、曾在國立大學任教的謝士英，早年對投資理財既不懂也沒興趣，但當他讀了《富爸爸，窮爸爸》與《巴菲特選股魔法書》兩本經典理財書後，以45歲「高齡」毅然踏上投資之路。「前者告訴我『被動收入』的重要性，後者讓我知道『長期投資＋複利效果』的威力有多驚人。」

靠著存股，謝士英從剛開始的220萬元本金，今天已經滾到4600萬元，20年成長超過20倍，過著財富無虞的退休生活。「存股成功的關鍵，在於不斷找出尚未被人注意的好股，趁大跌時分批買進，長期持有，並定期追蹤公司經營狀況。」這種方法或許不如賺短線價差那樣快速、刺激，但卻細水長流、聚沙成塔。

趁「大拍賣」撿價值好股　長期持有聚沙成塔

目前謝士英有哪些好股？「有新歡、也有舊愛。」新歡部分，他首先提到大成（1210）與卜蜂（1215）兩檔養雞股。「一方面這兩家公司長年獲利與配息都很穩定，而且本業都明顯成長。」以卜蜂來說，2019年EPS5.46元、配現金4元，「去年3、4月時還跌破50元，是很甜蜜的買點。」

從去年下半年起，國內雞肉、雞蛋價格悄悄漲價，「我還曾異想天開，若買10張大成、每股配息2元，就有2萬元的股息，拿來買雞蛋吃一年應該夠用，這也算是一種避險吧。」

有人擔心，雞的飼料黃豆近期價格大漲，養雞成本上揚，會侵蝕大成與卜蜂的獲利，謝士英則認為，「若下游需求提升、價格上漲，成本就可以轉嫁；而且台幣升值，對進口商相對有利，可以抵銷部分漲價的傷害，所以我並不擔心。」

第三檔新歡是裕融（9941），是裕隆集團旗下專營汽車貸款業務的公司；謝士英認為，除了過往業績、配息都很不錯外，近來全球車市復甦，加上利率又在超低水準，對這類貸款公司的經營相當有利。

金融股方面，謝士英較看好玉山金（2884），雖然大環境對金融業較不利，但玉山金獲利仍能維持一定水準，目前也回到合理投資價位。還有一個原因是，「玉山金很愛配股，股票加現金股利的殖利率更可觀。」他希望能買到「每年配股25張」的部位，「這樣我母股不用動，每個月賣兩張子股，等於幫自己的退休金再『加薪』。」

還有一檔準備「動手」的是聯電（2303），「其實聯電的獲利與配息都很穩定，過去幾年也都能填息，而且比起台積電，聯電的資本支出較少，看似成長性不足，但更有能力發現金股利。」近期聯電已公布去年EPS為2.42元，比2019年大幅成長，「接下來就看它的股利政策如何了。」

除了上述幾檔新歡，還有些舊愛，謝士英依然持有並看好，例如統一（1216）、長興（1717）、佳世達（2352）等。其中持有最久的就是統一，「加上歷年配息，目前成本已經接近零了。」

不過也有些持有多年的股票，由於符合股神巴菲特「有更好標的」的賣股原則，謝士英這幾年已分別賣出，例如年興（1451）、中華（2204）、中鋼（2002）等。只是這項「喜新厭舊」的決定有對也有錯，「例如中華車就賣錯了，不過投資就是這樣，沒什麼好怨的。」

股災帳面縮水700萬　一張不賣淡定加碼 幾個月又漲回來

而去年因疫情引發的股災，讓謝士英的總部位不到一個月就掉了7百萬元，不過有了金融海嘯的前車之鑑，他知道這又是一次「大拍賣」的好機會，所以他不但一張持股都沒賣，並鎖定上述標的準備加碼，「結果沒買到多少，又漲上去了。」短短幾個月，損失的7百萬元不但全部漲回來，而且到去年底，總資產又成長了約10％，「預估今年可領配息240萬元以上。」

現在，謝士英正過著無憂無慮的退休生活，完成當年踏上投資路時的夢想。他的故事正印證：投資不怕起步晚，有正確的觀念與行動，晚鳥一樣能創造財富人生。

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