台股如何買？K線捕手：跌到「這條線」出手、回到「這位置」用力接

【文 / 呂玨陞】

對於封關前忽漲忽跌的盤勢，擅長技術面的「K線捕手」楊忠憲先從2021年1月的台股走勢開始分析。今年1月開始由台積電等權值股帶頭衝，終於衝破萬六大關，不過到了1月中旬，楊忠憲就注意到技術線型和籌碼面的背離現象。

先是籌碼面的大趨勢，楊忠憲指出，1月初前後，法人統統在賣股，但是融資餘額卻從去年11月持續上升至今年1月底；相反的，融券則持續降低，表示市場散戶全面看多，有進場太過積極的現象。

到1月中旬，技術面指標包括KD、價量、OBV（能量潮指標）等指標統統出現背離的徵兆，楊忠憲解釋，「由於技術指標是高檔反轉的先兆。」他因此預測會有一波回檔的走勢，並根據大盤指數，畫出台股月線以及盤整區下緣的15350點，提醒這是需要注意的「關鍵支撐」。

短線防假突破、做頭風險 回測季線才算跌深落底

接下來，一波波的修正開始啟動，加權指數並在1月29日跌破月線及盤整區下緣的15350點，也就是跌破了他提出的「關鍵支撐」，雖然2月台股再度彈回到關鍵區以上，空方氣勢暫時被澆熄，處於多空交戰的盤勢，所以開春後多空的重點，在於法人能否積極回補，以及成交量是否放大到10日均量之上。

因此，他提醒這個關鍵訊號還是有防守的必要，一旦再次跌破、月線開始下彎，楊忠憲判斷這次修正可能會持續三至四周，也就是在開紅盤後，指數恐還有再跌空間，最有可能就是跌到2月底、3月初，甚至有機會跌到季線。

到了下一個短線支撐，「季線，其實就已經算是跌深落底的位置了。」楊忠憲指出，若台股真的有機會回到季線的位置時，「用力買下去！」他樂觀表示，在資金寬鬆的大環境，當指數回到季線，「是個有效率的多方買點」，很有機會迎來一波大反彈。

比較困難的是，「反彈過後的行情目前難以判斷。」楊忠憲坦言，無法確定到時候會再度下跌還是持續盤整，不過，這有可能是今年下半年以後的走勢了。

總歸來說，根據楊忠憲進行的沙盤推演，金牛年上半年的上、下波段趨勢較為明顯，只要能把握住季線回檔與反彈機會，還是有機會在金牛年獲得不錯的報酬表現。

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