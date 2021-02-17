沒買飆股台積電、靠低買冷門股 31歲阿勳：平常都吃滷肉飯 突然改吃龍蝦會消化不良

【文 / 今周刊編輯團隊】

在2019年與2020年，31歲的投資達人「股人阿勳」（本名王敬勳）都繳出每年約20％的報酬率（含現金股利），這種成績讓他自覺還算滿意。然而，最近他卻遇到一個讓他難堪的問題。

朋友或網友總是不經意地吐槽他：「不用辛苦地研究基本面啦，買台積電不就好了，1年漲了快1倍耶。要不然買台灣50 ETF也行，含股利的話，去年也有近50％的報酬率！」

目前王敬勳手上的主要持股，計有志豐、日揚、金洲、卜蜂、富邦金等。過去五年來，他投資一向相當謹慎，嚴控交易成本，盡量壓低交易頻率。而且為了加深護城河，總是很有耐心等待，等到做足功課，鎖定標的也來到他認為的便宜價，才會出手分批買進。

問王敬勳，為何沒有早一點看出台積電的潛力？早點換股的話，現在財富水準鐵定更上好幾層樓？面對這個馬後炮的質問，他苦笑回答：「平常都是以滷肉飯、魚丸湯果腹的我，突然要改吃牛排、龍蝦當正餐，會讓我消化不良！」這雖然是一句玩笑話，但也透露了投資哲理的重要一課：了解自己的投資屬性。

金融投機夢碎 賠光本金後醒悟 轉當價值投資信徒

大學就讀財務金融系的王敬勳，金融投資之路從大學時期就展開。他把打工賺到的錢投入股市，利用各種技術分析作為進出指標，雖然沒虧什麼大錢，卻也賺不了錢，反而賠了手續費與寶貴時間。於是，他開始自學程式設計，運用量化分析與統計方法，透過自己設計的交易程式進行交易，並做出了成績。僅以20幾萬元本金，在23歲那年，竟已從股市賺到了300萬元。

在金融市場年少得志的他，也因此失去對風險的戒心。投資的策略與商品愈來愈激進，外匯、權證、期指、海外投資樣樣涉獵，而且開始放大槓桿。金融市場逐漸變成他的賭場，終於在賠光本金後才幡然醒悟。

金融投機生涯的夢碎後，他回頭開始認真找工作。王敬勳任職過私募股權投資公司，後來與友人合夥開過食品醃漬廠，也自己創業開過軟體公司，賣財務軟體，甚至自己醃漬泡菜拿到市場上叫賣。

他創業的過程挫折連連，直到第四次創業，即目前的家具網拍生意才穩定下來。雖然公司員工包括他只有3個人，但這家小型貿易公司的獲利逐漸步上軌道，透過蝦皮、露天、Yahoo奇摩拍賣等網站作為銷售通路，最近一年的獲利已越過百萬元以上。

莫輕言放棄本業 工作收入是本錢 也能學到商業涵養

創業的坎坷經歷，讓王敬勳深覺，作為一名價值型投資的存股族，在投資路上第一個最重要的盟友，就是自己的本業。

他以自身舉例，20歲出頭時，他專職做投資，雖然學的是財務金融，但對毛利率、股東權益報酬率、研發費用比率、存貨等這些財務專業數據，只有理解，卻欠缺感情，心中始終少了點踏實感，對股價波動懵懵懂懂。

但自己創業後，才深知要維繫比同業稍高一點的毛利率，需要付出多少心血。開過軟體公司的他深覺，如果沒有持續投入研發，市場競爭下的淘汰浪潮是多麼殘酷；做過食品加工生意的他，也才了解庫存可能拖垮公司的可怕。這些點滴，讓他在研究公司基本面時才能更深刻。

他的故事告訴我們，即使過去一年沒買到台積電、聯發科或台灣50 ETF，人生依然還是有邁向富足的可能。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1260-1261期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE