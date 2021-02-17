春節期間3大利多湧現！台股開紅盤將挑戰高點 惟這檔ETF要當心

2月17日台股開紅盤，「牛」運當頭，指數蓄勢挑戰前波高點16238.46，抱股過年的投資人，將順利賺進新年第一桶金，博得好彩頭。

台股可望重返「萬六」，主要理由有三。

首先，國際股市在春節期間普遍上漲（下圖一），消息面也沒有重大利空，美股四大指數「牛氣沖天」，道瓊、那斯達克、S&P500，累計漲幅在1％至2％之間，費城半導體指數受惠晶片需求居高不下，大漲近8％；歐洲的英國、德國和法國，累計漲幅則分別為4.11％、0.38％和2.24％。

(*)美股2/15因總統日休市一天，統計至2/14(**)深滬股市和港股統計期間為2/5-2/10

至於日本股市，走勢同樣亮眼，累計漲幅4.53％，站上3萬點關卡，重見30年前高點；韓國股市表現相對溫吞，累計漲幅0.85％；相較台股晚5日（2/10）封關的深滬和香港股市，則先上漲了3％至6％，拉高收尾。全球股市在牛年開始可說是萬馬「犇」騰，看回不回。

三理由推升台股 葉倫一句「做大的」讓股民放心「嗨」

「要做就做大的」，這句引起在場聽眾和金融市場注意的話，是2月12日美國新財政部長葉倫在七大工業國（G7）財金首長會上的呼籲，她認為，各國應該合作「大舉」推出財政刺激方案，盡快讓全球經濟擺脫衰退的陰霾。此話一出，全球股民持股信心爆棚，正在交易的股票市場往上衝了一波。

而在美國國內，新任總統拜登所提出的1.9兆美元紓困法案，眾議院和參議院最快將在2月中下旬進入最後表決，這是繼去年2.2兆美元和9千億美元之後，第三輪的紓困措施，合計共砸下5兆美元。

三輪紓困法案除了對抗新冠疫情所引發的經濟動盪外，也間接為股市增添資金動能，讓道瓊、那斯達克等指數欲小不易。「資金行情高燒不退」，是激勵台股重返「萬六」的第二個理由。

另外，全球車用晶片短缺問題遲遲未能解決，通用（GM）、福特（Ford）等汽車大廠不得不宣布減產，加上日本福島地區外海發生規模7.3強震，讓車用晶片重要廠商瑞薩電子（Renesas Electronics）暫停茨城縣工廠的生產。

急迫壓力下，拜登政府表示將在未來幾周內簽署行政命令，對晶片供應鏈進行全面評估，以及提出中長期的解決方法。

這波車用晶片缺貨，汽車主要生產國家如美國、日本和德國，體會了關鍵技術集中和依賴的風險，除了拜登的評估計畫外，歐盟也打算在歐洲當地建立晶圓廠，其中台積電和南韓三星被點名可能會被邀請，台積電則對此回應，「未排除任何可能」。

半導體類股成為美、台股市主流 台積電有補漲空間

換句話說，未來幾年，主要大國在當地蓋晶圓廠的可能性在拉升，相關設備材料概念廠的股價聞訊先反映，推升費城半導體和那斯達克指數再創新高。

例如應用材料（Applied Materials，AMAT）就從96.07美元漲至最高117.82美元，創下波段新高；荷商艾司摩爾（ASML）從522.5美元，漲到最高601.46美元，同樣寫下新高；科林研發（Lam Research）從487.75美元，漲到最高597.74美元，也是再創新高。

至於台積電ADR，2月12日一度創下139.81美元的新高點，累計封關以來上漲超過8％，以收盤價138.06美元換算，等於台灣掛牌股價773元（每1單位ADR＝5股台積電股票，台幣匯率28元計算），和封關日632元相比，溢價約22％，「權王」台積電可望延續元月領軍的氣勢，繼續扮演衝關要角。這是激勵台股重返「萬六」的第三個理由。

由上可知，半導體相關個股如台積電、聯電、世界先進、力積電、日月光等，開紅盤後仍將是盤面關注焦點，而設備材料股如漢唐、帆宣、光罩、萬潤、家登、閎康、辛耘、旺矽等，亦是不可忽略的要角。

營運表現突出的聯發科，受惠5G產品出貨暢旺，甫公告的元月營收來到353.3億元，較上月增加9%，比去年同期更是大增78.3%，創下歷年同期新高，同樣值得觀察；其他IC設計股如瑞昱、聯詠、譜瑞-KY、矽力-KY、世芯-KY、力旺、祥碩等，元月營收亦表現不俗，和聯發科互為輝映。

今年元月營收，超過130家上市櫃公司創下歷史新高，但不少公司是在封關日後才公佈，短線有機會推升股價走高，惟要留意追高風險，畢竟接下來2月因為春節長假因素，營收會較為平淡。

資金行情延燒 富邦VIX再度拉警報

全球股市春節期間一片榮景，最不樂見的大概是持有富邦VIX（00677U）的投資人，目前VIX恐慌指數已正式跌破20（下圖二），創下去年2月以來新低，而富邦VIX正是追蹤這個指數的ETF。

圖表來源：Google Finance

封關日當天，富邦VIX收在3.55元，但每股淨值剩2.87元，溢價達23.69％（下圖三）。根據最新規定，當期貨信託ETF近30個營業日平均淨值累積跌幅達90%，或者平均規模低於2000萬元，發行機構應報金管會核准後，進行下市和清算程序，之前的元大S&P原油正2 ETF（00672L）就是因為符合第一個條件（淨值低於2元），已經在去年11月13日從黑板上消失。

圖表來源：富邦投信

目前富邦VIX的基金規模為112.57億元 ( 2/5 )，受益人達6.5萬人，且融資餘額仍高達46萬張，顯然是想壓注股市大跌，但如果資金行情持續發酵，會不會步上元大S&P原油正2的後塵，值得持有人高度注意。證交所日前亦公告，自3月2日起，期貨型ETF原有名稱前將冠上「期」字，如「期富邦VIX」，以提醒風險。

開紅盤後 中長期走勢觀察這4個重點

台股開紅盤，只是將春節期間未參與的行情，一次反映完畢，讓短線「賭對」的買盤順利下車，接下來的走勢才是中長期持有的投資人應該關心的，後續要留意的重點主要有四。

首先是美國第三輪的1.9兆美元財政紓困方案通過後，股市會不會利多出盡！？根據拜登說法，美國在7月結束前將能夠取得全部3億人口接種的疫苗數量，預估到了夏天會接近群體免疫。屆時，將不再需要祭出新的財政措施，甚至聯準會可能開始暗示要收回資金，不利於資金行情。

其次，3月底公告的去年年報，以及5月中旬的第一季財報，投資人要警覺外銷為主公司的匯損問題，這波新台幣升至28元附近，不少公司來不及因應，而且跟客戶談判換約也不見得順利，加上近期原物料價格上漲，成本墊高，兩面夾擊下，最後獲利可能豬羊變色。

第三是外資和壽險業的態度。去年外資在台股賣超金額達5400億元，今年至封關日再賣超1069億元左右，其中散戶零股交易和存股最愛的台積電，逢高賣超近20萬張（1/1-2/5），加上期貨部位偏空，外資接下來如何進出將牽動指數下一步發展。

至於台股重要參考指標國泰金，元月因為實現比較多的股票和債券資本利得，稅後純益高達217.4億元，創金融業史上最高紀錄。從細項來看，國泰、富邦兩大壽險公司在元月均實現股票和債券利得超過200億元，暗示現在價格已經不便宜，後續是否持續出脫股票，值得關注。

最後則是過去漲多的疫情受惠股，如網購、生技、口罩、筆電、電玩等，不宜過度眷戀；過去的受害族群如旅遊、觀光、飯店、航空等，體質佳的個股將隨著疫苗全面注射而否極泰來，後市可以追蹤觀察。

本文授權自今周刊，原文見此。

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