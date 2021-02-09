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疫苗大戰 謝金河：中俄大進擊 大國博弈下一個競技場

聯合新聞網 / 今周刊
進入2021年，各國的疫苗研發，施打疫苗的普及率，將成為國力新競技場，這當中又以中國最具戰鬥力。美聯社
進入2021年，各國的疫苗研發，施打疫苗的普及率，將成為國力新競技場，這當中又以中國最具戰鬥力。美聯社

【文．謝金河】

2020從元月23日武漢封城以來，迄今整整超過一整年，這一年各國以封城等手段抗疫，也成了國家治理的指標，像是台灣，中國，越南都是去年抗疫有成，經濟正成長的國家，川普連任失利，除了他個人的人格特質外，疫情也是重要關鍵因素。

進入2021年，各國的疫苗研發，施打疫苗的普及率，將成為國力新競技場，這當中又以中國最具戰鬥力。去年美國總統大選後一週，輝瑞率先宣布與德國Biontech共同研發的疫苗有95%治癒率，消息傳出後，美國道瓊工業指數期貨盤瞬間暴漲1639點，接著Moderna也宣布疫苗研發成功，治癒率高達95%，但不需要像輝瑞疫苗，必須在零下70度運送。

接著是英國Astrazeneca和牛津大學共同硏發的疫苗，有效治癒率70%，這款疫苗首季將交付900萬劑疫苗給歐盟。再下來是中國推出5款疫苗，其中科興跑最快，然後是國藥集團和康希諾；再來是俄羅斯也宣布衞星V問世，印度則是全球學名藥廠生產基地，各國疫苗都以印度為生產基地，也讓印度搖身變成疫苗生產大國。

這是疫苗大戰的第一步，接下來是各國搶地盤，歐美是先搶疫苗的庫存量，很多國家都宣布疫苗暫停出口，英國與歐盟就為了搶疫苗而交惡。歐美疫情深重，單是確診病例占全球55%，幾乎壟斷西方大藥廠的產能，也形成富裕國家搶產能，弱勢國家及窮國得不到疫苗的窘境。

到目前為止，49個富裕國家已接種3900萬劑疫苗，窮國只打了25劑。

去年底，全球9款主要疫苗，已簽下或在談判的共103億劑，其中51.5億劑被美，英，加，日，澳及歐盟綁定，這個態勢也給中國，俄羅斯擴大進擊的機會，中國快速向發展中國家提供疫苗，例如，菲律賓向科興訂購2500萬劑，智利最近收到400萬劑中國來的疫苗，匈牙利及塞爾維亞都宣布採用中國疫苗，埃及，印尼也跟進。

俄羅斯的衞星V則以每劑10美元以下向外發售，已聲稱有超過50個國家的訂單，合計達12億劑。印度也表示，在2月下旬前向不丹，尼泊爾，孟加拉，緬甸等10個隣國，提供2000萬劑疫苗，這等於是在湄公河及南亞與中國爭盟友。

這場疫苗大戰，除了是影響今年疫情走的，也會牽動國際政治角力，台灣遲遲沒有得到疫苗，也是這個角力下的一環。去年我們在口罩國家隊表現優異，但疫苗的研發似乎沒有那麼順利！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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