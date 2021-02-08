富足路上的敵友》為什麼秀場藝人常晚景淒涼 64歲台灣最美歐巴桑「掙到富裕」

【文 / 陳亭均】

陳美鳳的人生，可能比她演過的8點檔還精采，從貧困的基隆碼頭走進五味雜陳的演藝圈，看盡明星的崛起、迷失與殞落，她踏實地踩著自己的步子，簡單平凡地走到現在，她沒什麼變，還是總記著媽媽那碗陽春麵。

兩位中年阿伯頭上頂著難得豔的冬陽，伸長脖子朝陳美鳳方向盯，還不時交頭接耳扯兩句，「她大明星耶，應該是在拍MV。」阿伯若是跟她說上話，可能還真得要尊稱一聲「姊」，畢竟陳美鳳今年60有4歲了。不過怎麼看，她都比阿伯們年輕，就像個風華正茂的俏女郎。

逆齡，展童顏〉出道逾40年，民視當家一姊

蹬著一雙三寸斑馬毛皮色高跟鞋，身子輕盈細䠷，全身幾乎沒什麼油花，陳美鳳輕盈地走上小花圃後的木樓梯，毫不費力就站好了。

綜藝教母張小燕曾說過，眼前這位女士是「全台灣最美麗的歐巴桑」，而且傳說中，她的骨骼年齡只有30多歲。然而，陳美鳳出道至今已有40多年，光是她在演藝圈工作的年月，都比身體裡逆生的骨頭年齡還要悠長。

早年秀場時代、錄影帶時代到電視時代，陳美鳳積累許久，現在早坐穩民視「一姊」寶座，她笑說，「35歲我就演媽媽，演到現在我還演媽媽。」確實，在成千上百個晚飯後的8點檔悲喜劇，總能看到陳美鳳扮演的台灣好媳婦、台灣好母親，苦命堅忍的形象深植人心。

8點檔有8點檔的智慧，陳美鳳很清楚，即使活在夜市人生，還是有機會能成為疾風中的勁草，至於什麼親戚計不計較、什麼良緣孽緣再生緣，應該都是人間人非得走上一趟的世間路。

陳美鳳經歷過好些結實的歲月，大小事都在她生命中刻下了註記。陳美鳳微微笑道：「碰到了，我就面對。」放下黑得發亮的香奈兒小包，她端端正正地坐下，聲音細細的，語氣非常斯文。

她娓娓談起了童年往事，陳美鳳說：「基隆六號碼頭除了台灣人，最多的是民國30幾年從溫州、海南島過來的居民。」陳美鳳本來不姓陳，姓朱，原名朱美鳳，「家裡前面有我哥哥和兩個姊姊，再生了我，媽媽身體不好，家裡又希望生兒子……。」出生七個月後，親生父母就把她送養。

她的親生父母、養父母都是碼頭工人，家境清貧，「我們住在像香港那樣的半山腰，房子密集地蓋在一起，家裡很小，一間間房子牆壁連著牆壁，要用水要去打井水。」養父母在她讀小學時離婚，陳美鳳更曾被寄養在養父朋友家，寄人籬下，事事都要看人臉色，她也曾被送回親生父母家，卻一度和生父之間情感疏離。

堅忍，度童年〉感謝生養父母，「陽春麵」是回憶

陳美鳳的養父是溫州人，管教非常嚴格，她走路時，裙襬若搖動起來，那就犯了大忌。她曾追星去看蔡咪咪和「五花瓣合唱團」演唱會，那更是滔天大罪，「我跟人家去沙灘玩，回來就被打。」連街坊鄰居都會圍觀議論：「黑貓被打了。」從小她生得俊俏，在地人覺得她漂亮，眼角又往上翹，就替她取「黑貓」作小名，但這隻黑貓卻時常淚眼婆娑。

養父甚至曾揚言不再替她繳學費，她和同學們跪在門口相求，又挨一頓飽打後才算了結此事。然而談起從前，陳美鳳絲毫沒有半點怨念，養父縱使嚴苛，她仍感念他養育之恩，後來賺錢買的第一棟房子，就是送給養父。「之前我上節目，我們談到單親，單親小孩才辛苦。」陳美鳳笑說，「我認真想過，我有兩個爸爸、兩個媽媽，還有好多兄弟姊妹，好像也沒什麼好怪爸爸、怪媽媽的！」

陳美鳳擁有好身材，但其實偶爾很貪嘴，在眾多的美食中，她至今最中意的仍是「陽春麵」，「油蔥要好！湯頭要好！」她知道，清湯掛麵學問才深。養父養母離異後，她曾跟著養母賣麵為生，每晚寫作業寫到累，就直接趴在麵攤小桌子上睡，「所以我跟陽春麵，是很有感情的。」

「我媽媽那麼冷，下雨天弄那些東西，每天都很晚才收攤，要洗的還一大堆。」陳美鳳說，「我親生媽媽也一樣，是個刻苦耐勞的女性。」與其把不好的情緒記在腦中，陳美鳳寧願記得這些她口中「台灣好女人」的質地，「她們從不會大聲講話罵人，彼此說話，都說對方的好。現在我每次演母親，心裡就會浮現她們的影子。」

又快過年了，陳美鳳忍不住有點期待，「每到除夕，我就趕場去兩家子！初一時，我再作東，請大家聚在一起。」在她心裡，兩個家沒有分什麼你我，生父母、養父母都已經去世，但她還是想讓兩家人一塊兒過年，這是她盼著團聚的女兒心。

開啟，星旅途〉拍百吉冰棒廣告，幫崔苔菁打歌

有人說過，陳美鳳的個性「人人好」，她確實是，但她「人人好」的個性，並不是「聖母型人格」那種壞毛病。早在小時候，她就很清楚自己該記得什麼，該忘了什麼。好友藍心湄常說，她性子應該要再強硬一些，不過，陳美鳳笑道：「我知道我也強，但我的強不『矜』，再苦，都要像媽媽她們一樣。有同理心，並且熱愛工作。」

陳美鳳高商畢業後，第一份工作其實是銀行小妹，她哥哥就是做銀行的，順勢把妹妹也撈了進去。她想起在銀行的日子，「我常常要去鎖金庫，金庫一整間就像電影拍的那樣，有很厚的鐵門跟圓形的鎖，裡面都是錢，當時我對著鈔票，心裡想，『我總有一天等到你。』鈔票味道很重，但是我不討厭。」

很快地，她就和屬於她自己的鈔票相遇了。黑貓畢竟天生麗質，好友幫她報名選拔「羔羊牌毛衣」皇后，雀屏中選奪下后座，之後，她又陪朋友參加廣告試鏡，反而是她被相中，拍了百吉冰棒廣告，自此踏入演藝圈。

一開始，她因國語不夠「標準」沒什麼演出機會，「但好在中視當時每天有一小時閩南語節目，我有機會去參加那個秀，開始演短劇。一次、兩次之後，老闆說我可以唱歌，我就常幫歌手像是崔苔菁打歌，上節目錄影，從此也開始作秀。」

談到作秀，今年，陳美鳳又要接下一齣8點檔《黃金歲月》，這齣戲將時光倒回上世紀80年代，秀場的乾冰、大明星；歌聲伴槍聲；賭桌鈔票和黑道老大的故事。

從歌廳到餐廳，餐廳到工地，豪華歌舞秀象徵著人間財富和慾望具體的呈現，時代就像一場巨大的宴會，陳美鳳也目睹躬逢了這個盛世。「第一場秀，我穿公主裝，老闆建議我穿比較活潑、冶豔一點，從此我就不穿公主裝了。我去夏威夷曬得很黑，跟其他皮膚白的女星像是馬世莉，做出了區別。」

「每天都在跑場！禮拜天更是下午一場，晚上兩場。從歌廳、餐廳，到工地秀，都收現金，家裡都是現金。」陳美鳳笑說，「我跟費玉清常笑說，『松山機場每天滿天星』，六、日藝人都在那。有一次，我跟費玉清同一班飛機，還遇上冰雹，好不容易到了目的地，費玉清那場卻因為天氣不好取消。我的沒被取消，因為我很便宜。做完秀，回來還看到他在大廳走來走去……。」

跟著陳美鳳多年的助理淑美，想起工地秀的時光，她那時總幫陳美鳳提著一個「卡通小背包」，「因為怕別人芭樂票，我們都要收現金。卡通包太小，現金裝到爆掉，每個禮拜都這樣。」

看盡，暗黑面〉金錢慾望想念，是無止境的深淵

然而，緊隨著快錢而來的是危險。酬勞高的歌手有時因為「比較『沙米西』（日文：寂しい，意指寂寞）」，很容易迷失在賭場一擲千金的狂熱之中，「他們的人生刺激都在賭。」她笑說：「有些藝人，還會去賭場旁邊吃紅，在賭錢的大哥旁喊『哇！中了中了。』一把可能贏2、30萬，她就可以拿到5萬。」對於這些，陳美鳳都敬謝不敏，「我比較喜歡努力工作、努力過生活。寧願晚上和舞群及熟悉的人喝點酒，沒有他們就沒有我！一路走來，我們都是相互扶持著。」

「有次在秀場，銀行同事來看我。」她想起以前的遭遇，「我剛從前一個工作跑場過來，那是在一個西餐廳，大家在台下吃牛排看表演。以前作秀，第一套衣服通常比較華麗，第二套就會比較緊身、性感。」主持人見到她跟同事打招呼，就酸溜溜說：「他們吃牛排，妳穿這樣，不覺得丟臉嗎？」陳美鳳也不生氣，「我記得我說，因為我喜歡做我喜歡的，他們喜歡做他們喜歡的啊！」

邊回想往事，陳美鳳邊歪頭，思量著自己在秀場的處世之道，「不要太計較、不要貪。」陳美鳳一路走來，只是守著本分，做好事，信仰著平凡，面對起落羞辱，她都不卑不亢，「就是努力去做。」

民國80年代，秀場在錄影帶崛起、政府掃黑掃黃之後，逐漸凋零了。但1994年至1998年間，陳美鳳連續發行了包括《無情放袜記》、《繁華攏是夢》等6張專輯，更連續主演《英雄世家》、《台灣水滸傳》、《世間路》、《嫁妝》等十數部長壽8點檔。她不太喜歡爭名奪利，但「我把我的刻苦耐勞放在我的工作上，一步一腳印累積。」即使秀場好景不常，陳美鳳卻異常活躍，廣告代言不可勝數。

此外，陳美鳳也和費玉清一樣，喜歡買房，北、中、南，凡是她要去作秀的地方，都砸錢置產，因此累積了一大筆財富。她自謙不像小哥能買整條忠孝東路，「小哥很好笑，有次，他在一個地方買了塊空地，想再買旁邊那塊，對方卻不賣。他說，不賣沒關係，那我要把我這塊地弄成墓仔埔。」她以手遮臉笑出聲，「他很有天分，也很有運氣。」

但對比許多秀場紅人，他們縱使賺進大把錢，鈔票卻左手進、右手出，晚景多少有些淒涼，陳美鳳的踏實，反而為自己掙來了富裕的人生。

情傷，終會逝〉選擇放手，讓質變情感仍保韻味

陳美鳳談什麼都很正向，只有談到逝去愛情時，臉上才露出了一絲落寞。陳美鳳說，「任何一個人都希望有個完整的家庭，談戀愛、結婚。這輩子一定要結一次婚……」她苦笑，「我還真的結過了一次。」

2000年，陳美鳳與初戀男友徐福慶（David）重逢，兩人之後在美國紐約祕婚。陳美鳳將對方一對子女視如己出，幫David買休旅車、繳六百多萬元卡費、投資五百萬元開公司，甚至支付他前妻的贍養費。她還在美國，為了David的母親買下一間大房，只為讓他家人住得舒服。

然而9年後，她的真心換來的卻是絕情，「我拍戲太忙了，他應酬也多，我們的關係慢慢變質。」David和同事搞曖昧，被陳美鳳發覺，更傳出對方酒後家暴……，「我曾經原諒過他，但是最後還是過不去心裡那把尺，即使他寫很多悔過書、跪下哭著，我也沒辦法。我心軟，但是也好累。」

真正的難關，是出現在分手之後，David趁陳美鳳不知，單方面在美國訴請離婚，聲請假扣押3千多萬元台幣美國房產，強調房產歸他所有，而且還獅子大開口，要陳美鳳分他超過5億元的一半財產。David要賣美國房產的事，「我還是因為言承旭才知道，本來我想把房子賣掉，言承旭說要買，我們辦文件，才知道我房子不能賣……。」離婚官司打了3年多，終於告一段落，陳美鳳付出千萬和解金，才順利保下家產。

平凡，才不凡〉退一步海闊天空、存善念活到老

「現在我想想，還好我很容易忘掉不好的事。」她輕笑說：「我個人覺得，我們彼此真的有相愛過，後來雖然沒辦法走到最後，其實也沒什麼不好。當下很糾葛，事後我其實沒那麼氣了。」

話語稍歇，她很認真地看著我說，「我覺得我很知足，知足就覺得幸福。」

一個人寂寞嗎？「我真的一點也不孤獨，就算我沒生小孩。我助理跟著我那麼多年了，她們就像我自己的小孩，照顧我生活起居。」她演了那麼多媽，卻不是個母親，她又微笑說：「自己生的，還不見得會待在身邊咧！」

「我覺得，平凡是何等幸福。」黑貓人生堪比八點檔，當然談不上平凡，但是，她信仰著這樣單純的情意，她喃喃笑說：「直到現在，我還很懷念我媽媽做的陽春麵呢……」

癡心沉落海，繁華攏是夢，陳美鳳的心境，是否就像她曾唱過的歌〈無情放袜記〉歌詞寫的那樣呢？歌詞是這麼寫的：「無情放袜記，若有情，放在心肝裡……。」

盯著遠方，她漂亮的眼睛裡似有溫情，陳美鳳輕訴：「他（David）曾經有付出的，有一次，他拿了一張我喜歡的照片，找刺青師，刺在了左手上，那很美，我有一點感動。他還把我的名字刺在心臟那裡，我相信我們當初的那分心意，我不會去否決他。」

採訪過後，她透過助理特地又捎來訊息，陳美鳳想說說她的座右銘：「退一步海闊天空，心存善念活到老，美到真～善～美。」

她的心思就這麼單純，不怎麼複雜、沒什麼怨念。陳美鳳記得的皆是有情人，不忘的總是真情義，大概也因如此，黑貓半點都不孤單了。

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