一句「你將死無葬身之地」驚醒股市大戶收手 20年後身家翻40倍至5億元

【撰文‧今周刊編輯團隊】

猶太人是全世界最富有的民族，雖然僅占全球總人口的0.2％，但《富比世》400大富豪榜中卻占了20％以上的比重。猶太人所定義的富足，或許有一些參考價值。

在廣為流傳的《猶太人致富金律》中，談到通往伊甸園，即富足人生有四個路徑匯集而成：財富、力量、智慧與被尊重，其實這也是人要獲得滿足而行動的主要四個動機。

說來簡單，其實這條路並不好走，單單富足人生中的一個「財富」元素，就可能要花30年時間才能體會其中奧義。

股市大戶林適中 50萬到5億元的財富修煉之路

億元股市大戶林適中，股票投資致富之路，從50萬元到如今5億元的成就，花了34年時間才達到。

林適中拉過保險、賣過便當、賣過房子，業績還可以，但總是與上司、同事處不好，一直換工作。林適中母親看他沒定性，央求做股票投資多年的林爸爸能教教他，或許在股市賺了些錢，可存些開店做生意的本錢。

林適中說：「父親帶我學投資時，給我厚厚一本張松齡著作《股票操作學》，並在我股票戶頭存入50萬元，跟我叮嚀，多一分研究多一分勝算，叫我邊學邊做。」

「那本書有4、500頁，我看了第17頁就沒看了，但50萬元的本金，不到幾個星期就翻到了70多萬元。我當時想，才看17頁就賺那麼多，後面不必看了！」林適中回憶說。

「但問題是，每次部位到達數百萬元時，我總是守不住，下次震盪又吐了大部分回去。我問父親，到底問題出在哪裡？」省話一哥的父親總是說：「是你太貪心了！」

1994年，林適中的父親因腦中風過世，帶給他相當大的打擊。「當時行情陷入整理，我自己的狀況也不好，股票淨部位剩下約100萬元。」

從電子股重新出發 戒掉融資 崩盤時保住戰果

林適中終究無法忘情股市的呼喚，帶著原本僅剩的100萬元，以及父親過世後留給他的100萬元，總計200萬元準備在股市拚搏一次。

重新入市的1995年，正值電子業起飛，林適中把銀彈集中在電子股上頭。1995年，台股從5000多點急漲到1997年的10,000點，林適中透過融資與丙種墊款把槓桿開到最大，200萬元本金操作到3000萬元部位，不過2年多時間，淨部位超過1000多萬元。

因為個人的每日成交量極大，他下單的券商甚至給了他一間VIP操盤室，當時36歲的他已具有「中實戶」之勢。

「有一天，證券專業媒體《鑫報》記者劉仁天到VIP室找我，我正忙著下單沒空理他，他就翻我桌上的資料，當時我覺得這個人很沒禮貌。」他回憶說道。

「收盤後，劉仁天找我出去抽菸，劈頭就對我咆哮。」他說：「借丙種又做融資，不怕以後死無葬身之地。」劉大哥那句話，在林適中腦中嗡嗡作響，「我拉大槓桿時，只想著漲多少時會賺多少，沒想著跌下來會賠多少，他的話，真是一語驚醒夢中人啊！」

那時股票正處於多頭，林適中收起貪念縮小槓桿。1997年，他的淨部位來到2000多萬元。爾後歷經1998年亞洲金融風暴與2001年網通泡沫，部位又回到1200多萬元。「雖然有起有落，但如果沒戒掉墊丙與槓桿，那兩次大震盪，我要嘛破產，要嘛像以前一樣回到50萬或100萬元本金。」

中菲行經驗 找到自己的投資屬性與節奏

2004年入市的中菲行，是林適中投資生涯中關鍵的一役。中菲行是兩岸海空運承攬的老牌龍頭企業，當時他認為，隨著兩岸經貿交流頻繁，營運重心在兩岸貨運市場的中菲行可望長期受惠。於是，他在中菲行16至20元之間建立數千張部位，甚至以大股東身分進入董事會，持股達兩年後陸續出清，獲利一倍。

林適中說，個性使然，巴菲特投資可口可樂數十年的那種長期投資法並不適合他。「2至3年的節奏較適合我，這也是我現在投資目標都設定在找3年能賺一倍的標的！」

猶太人有句名言：「上帝是不跟你玩骰子的，你心愈窮，愈沒人幫你。」因此，學習預測未來，而不是「猜測」未來，是致富的重要途徑之一。從試著了解世事的因果關係，培養預測自己未來的能力；更重要的是，預測未來要把自我意識縮到最小，以客觀的數據做判斷推測，才能提高預測精準度。

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