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台積電領先陸有多遠？ 謝金河：這關鍵數字 連聯電都打敗中芯

聯合新聞網 / 今周刊
中芯國際。中芯國際官網
中芯國際。中芯國際官網

【文．謝金河】

中芯國際的一張財報！

去年在美中科技冷戰中一直扮演重要角色的中芯國際，這兩天公告去年第四季季報，我看香港報紙上的標題寫著：中芯上季純利增1.9倍！這個標題引發我的注意。照理說，去年9月15日華為已不能從中芯拉貨，中芯的先進製程也受到限制，中芯的浄利如何大增1.9倍？

原來營業外的收益大過本業很多！中芯第四季營收9.81億美元，按年成長16.9%，浄利2.57億美元，成長189.7%，純粹從這兩個數字來看，中芯國際表現可圈可點，不過再細看，中芯的營業利益1725萬美元，比去年同期減少14.4%，那麼中芯的淨利潤從哪裡來？這其中有兩大項，一是外幣滙兌收益達2605萬美元，成長500%，去年第四季人民幣及新台幣都大幅升值，像聯電第四季本業獲利就比第三季少了15億左右，中芯國際滙兌收益約台幣7.29億元，這實在太厲害了。

二十從權益法認列的投資收益1.32億美元，單是這一項增加10倍，這個項目包含了哪些？還有待細查。

中芯公告的付運晶圓(約當8吋)141.6萬片，成長5.7%，不過這當中，受到黑名單的衝擊，中芯在14/28奈米的貢獻度從去年第三季的14.6%降至5%，這已看出美國制裁讓中芯先進製程受挫。還有一個是毛利率，中芯第四季毛利率18%，按年下跌5.8%，和台積電的54%，聯電的23.9%，或世界先進的33.97%，仍有很大的差距。

第四季季報也顯示，聯電營收452.96億元，約16.17億美元，已超越Globalfoundry，成為全球第三大晶圓代工廠，聯電的晶圓付運2293萬片，產能利用率已達99%，比去年同期的2042萬片，成長12.29%，聯電的毛利率從2019年第一季11.4%拉升至第四季的23.9%，今年若能再往上拉高，聯電的競爭力還有再往上爬的機會。如果拿聯電比中芯，雙方還有很大的差距！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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