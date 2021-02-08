台積電是外國人的？ 專家：用持股占比看 外資的確是名義上的老闆

【文．張家麒】

台積電（2330）有台灣「護國神山」之稱；更在上月21日衝到679元，來到股價的歷史新高，也是全球許多企業合作的晶片供應商。

但有人認為台積電不完完全全是台灣企業，因為外資的持股占比相當高；分析師陳相州對此說明，用不同的方向和角度去看，則會有不同的答案。

陳相州於臉書粉絲團「股添樂 股市新觀點」發文分析，從三種面相來看的，分別是，「持股占比」、「企業的經營決策」、「股東人數」，當中有兩項可以證實台積電是屬於台灣企業。

陳相州說明以「持股占比」來看，外資的確是名義上的老闆，而且佔了絕大多數，不過這些外資通常是機構法人，它們的背後代表的是來自世界各地的資金，這些資金主要是財務投資，並沒有介入經營。

倘若用「實際掌控經營決策」的角度來看，台積電董事會裡面有台積電董事會共有十席董事，包括其中六位是獨立董事。除了董事長及總裁外，另有1席董事及1席國發基金代表，且多半都是台灣人，所以從這個角度來看台積電無疑是台灣的企業。

另外如果由股東人數來看，自從109年開放零股交易後，台積電的散戶數自此暴增。目前台積電總股東數逼近80萬，有79萬都是台灣散戶，所以如果以「人頭」來看，散戶反而比較像是台積電的老闆。

本文授權自今周刊，原文見此。

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