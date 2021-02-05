小番茄要怎麼挑 底部要尖還圓、選軟的還硬？ 4大技巧告訴你

【撰文 張家麒】

「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」有句俗語這樣說，意思指番茄的營養價值高，常常食用有助於身體保健。

市面上想要購買，甜又可口的小番茄，挑選上面也是有技巧的，不能因為外觀看起來似乎都大同小異，就胡亂購買，有些小番茄吃起來一點味道也沒有。

搜狐號《小茉莉美食記》專欄說明，小番茄內含多種維生素和礦物質，既是水果，又是蔬菜，可以做菜，更多的人喜歡生吃；也跟大家分享，挑選的方法，怎樣可以拿到又甜又好吃的小番茄：

形狀

小番茄的底部大多會有兩種，一種是底部尖尖凸凸的，另外一種則是較為圓潤；選挑的時候就要選擇「圓潤飽滿」的，因為這種樣式的小番茄，內含水分比較多，也吸收了更多的養分，樣子的關係也有更多的「生長空間」，吃起來通常都是水份多又甜。

顏色

購買小番茄的時候，市面上通常也會有兩種顏色，一種是紅色，一種是亮橘色；要選擇顏色較深的就對了，例如選擇紅色的款式就要選「深」紅色，因為這樣的小番茄吸收陽光比較充足，吃起來相較於淺色的甜很多；所以挑選上，以深色為主，不然一下深色一下淺色的入口，心情也會感覺像在洗「三溫暖」，一顆特別甜，一顆又沒味道。

軟硬

可以用手「輕壓」小番茄，稍「硬」的小番茄，吃起來的口感相對於「軟」的，更汁多肉厚滋味足；軟的也不一定「過熟」，更有可能是因為存放太久，內部已經腐壞掉了，吃起來的味道通常會很怪，挑選上一定要避免。

果蒂

如果小番茄上面有果蒂，也可以從觀察果蒂來判斷小番茄是否新鮮，要選擇顏色為深綠色，摸起來堅挺的，如果已發黃、黑，說明這顆小番茄的存放時間過長，購買時就要謹慎了。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

一覺醒來，發現國家進入緊急狀態…4個Q&A看懂 緬甸政變到底怎麼回事？

一個月慘虧近200億美元！為何GameStop空頭還不投降？散戶接下來得小心這件事…

一檔股票引爆戰火！散戶聯手怒割「機構法人韭菜」 讓空軍至少慘虧1400億

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】