農曆年怎逛賣場最划算？ 這些商品時間到就打折且過年買這個比超商便宜3成

【撰文 蘇君薇】

大型賣場主打品項多又便宜，從生鮮蔬果到生活雜貨通通有，但你知道什麼時候到賣場購物能夠撿到便宜？農曆過年賣場最熱賣的商品又是什麼嗎？

每當走進賣場，映入眼簾的往往是又長又寬的走道，以及貨架上堆得又高又滿的商品，搭配各種低價優惠的標語，激起民眾的購物慾。

一日最鮮在於晨 蘋果有「冰」才是尚青

若是想到賣場購買生鮮蔬果，卻擔心不夠新鮮或是不會挑，量販女王何默真分享，最佳購買時間就是早上剛開店的時候。

她指出，若賣場早上9點營業，7、8點就會先進貨，且很多賣場的生鮮區採取「裸賣」，會將外包裝拆掉讓蔬果直接上架，讓消費者自行挑選。由於賣場「迴轉率」快速，消費者在挑選蔬果時，員工也會在一旁補貨，等同隨時都讓蔬果保持新鮮度。

何默真以蘋果為例說明，台灣蘋果產量較少，多是從國外進口，而現在蘋果品管做得好，會裝箱送至賣場。一般來說，賣場會將蘋果放在冷藏區保存，保鮮更久。也就是說，若消費者摸到蘋果是冰的，就是剛補上貨架、還很新鮮。

別錯過黃金時段 「這些商品」愈夜愈便宜

但若消費者想買生鮮蔬果或肉品，該選什麼時候到賣場，在價格上最划算？何默真接受電訪時透露，最好的時間通常是晚上8點過後，或是賣場打烊前1至2小時。

她說明，生鮮蔬果、熟食、烘焙類商品不會放「隔夜」繼續賣，因此賣場每天都會出清這些商品。

舉例來說，若一家賣場晚間11點打烊，傍晚下班時間會有一波消費者到賣場買菜，此時賣場會趁人潮未消退前，先出清當日數量較多的商品，像是烤雞腿等熟食、價格打7折或8折，以避免產品報廢。

至於麵包，考量有消費者做為隔日早晨，賣場會推出買一送一優惠，讓消費者願意以低價買進更多麵包。

何默真也在《量販解密》一書中提到，賣場特價檔期多會刻意從周三開始，並趁著前一晚打烊後換檔，減少對消費者影響。商品促銷檔期的長短，則隨著消費者購物頻率持續調整。

▲何默真表示，晚上8點過後或賣場打烊前1至2小時，賣場可能會對麵包做買一送一促銷。（圖片來源：達志，示意圖）

呷熱、呷甜好過年 年菜、糖餅禮盒最熱銷

此外，像是農曆過年檔期，賣場也是許多消費者會採買年貨、準備禮盒的好去處。

何默真指出，此時此刻年菜就是賣場過年期間最熱銷的商品，賣場販售的年菜會先將菜餚準備好並一路冷凍，消費者買回家後，只需退冰再加熱即可食用，相比親自購買食材準備年菜，既省時又省力。

禮盒方面，何默真觀察發現，送長輩多以雞精、燕窩等養生路線為主，送客戶或公司行號會選擇酒類或食品禮盒；送親友早期以香菇、干貝等乾貨為主，現在則較流行送糖果餅乾。

何默真提到，近年來禮盒類以糖果餅乾類最熱銷，且賣場價格較超商便宜2至3成以上，尤其許多廠商會在年前推出組合式禮盒，多種口味不僅能滿足消費者不想購買單一口味的想法，也能符合不同族群需求，讓大小朋友都能開心過好年。

本文授權自今周刊，原文見此。

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