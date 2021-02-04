台積強大讓美不安？為英特爾將打擊台積電？真相是 只有腦袋不清楚才會拿石頭砸自己腳

【撰文 林宏文】

近來《日經》以「台積電強大引起美國焦慮」撰文指出，過去美國為抵制日本半導體的壟斷，開創新經營模式「水平分工」，將附加價值小的生產甩給亞洲，沒想到在此背景下誕生的台積電，逐漸擁有出乎意料的實力，現在連美國也「感到不安」。

《日經》的評論指出，全球半導體短缺嚴重，各國通過台灣政府請求台積電協助增産，一家企業的動向如此牽動全世界的情況很罕見，這是因為台積電擁有強大實力，全球半導體生產現在陸續集中到台積電，蘋果、高通、索尼等大型企業每天都前往台灣，想盡辦法在產品中搭載台積電半導體，因為這將左右產品性能。

日經這個評論，可能有些道理，但這是從日本經驗與立場出發的觀點，台積電和大部分台灣主流半導體公司的產業位置，與日本有明顯的差異，我認為不能一概而論。

台日半導體業主要差別在於，八○年代日本半導體興起，直接挑戰美國DRAM產業的龍頭地位，許多美國企業因日本產品做得又好又便宜，被逼到紛紛虧損裁員，讓美國深感半導體龍頭地位受到威脅。

面對這種生死決戰，美國針對日商訂出高達100%的反傾銷稅率，另一方面又扶植韓國產業，例如當時三星的稅率只有0.74%，以如此懸殊的比例，直接判日本產業死刑。

與日本產業大打一架後，美國半導體廠商只能轉型，當時美國半導體大廠如英特爾、德儀都是DRAM業者，後來英特爾轉進CPU，德儀也轉做DSP（數位訊號處理器）及手機晶片。因此，用簡單的結論來說，對於直接威脅美商生計的日本大商社，美國當然想盡辦法除之而後快。

但是，台積電的晶圓代工事業，顯然就不是如此。台積電的代工事業一向是為了助人創業興業，客戶成功、台積電才會成功。換句話說，台積電目標是追求雙贏，一定會選擇站在客戶的同一邊。

台積電與美國只有合作關係 沒有競爭

而且，從創立至今，台積電主要訂單都是來自歐美，曾經有很長一段時間，台灣很多IC設計業者都覺得他們被忽略，因為台積電爭取的是歐美主流訂單，其中美商企業訂單更是佔大多數，幾乎都一直維持在六成以上。

因此，台積電是美國鞏固半導體世界第一的幫手，實質上也就是美國半導體生態鏈的其中一環；也可以這麼說，台積電與美國只有合作關係、幾乎沒有競爭的情況。

更擴大來說，台積電、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠，基本上都是全世界產業鏈中的一環，與客戶是處於合作關係，其中美商是佔最大比重。至於像台灣一度百家爭鳴的DRAM產業，如今幾乎都併到美商美光（Micron）旗下，至於做自有產品的公司，目前都不強，無法形成大威脅。

因此，台灣與美國長期維持產業合作關係，無論從任何角度看，台灣半導體行業與八○年代的日本，都有很截然不同的位置。

當然，大陸半導體崛起後，華為海思也在台積電下單，一度佔比達15%，台積電的晶圓代工生意，原本就是幫忙各種客戶，就像宏碁創辦人施振榮過去曾說的，「台灣是全世界的朋友，三星是全世界的敵人。」既然是全世界的朋友，當然也包括中國大陸。

但是，後來的發展大家都很清楚，美國隊長說台積電不准賣華為，這個業務就在去年9月中止了。如今，台積電來自美國的訂單比重又更高了，我相信原本華為在台積電15%的下單量，如今大概都轉到美商手中了。

打擊台積電 對美國是弊多於利

至於台積電如今是否已太強大，強到令美國隊長深感威脅？我的答案是，「或許有，但應該不嚴重」。我可以再多做一些說明。

其實，科技日新月異，競爭也更趨激烈，每一個產業生態鏈要有競爭力，就是要找到一群能夠共創價值且旗鼓相當的合作夥伴。台積電在技術及服務上都有獨到領先之處，是以實力贏得夥伴的委託及尊敬。

因此，當蘋果決定自己做晶片後，選擇的就是台積電這個夥伴。蘋果要讓自己的晶片夢想得以實現，不能不找一個門當戶對的朋友，找三星當然不對，這家公司每個產品線都與蘋果競爭，而且還掐住記憶體等關鍵零組件的咽喉，台積電擁有比三星更佳的技術與服務，這些條件全部加起來，當然就是台積電莫屬了。

因此，台積電確實是很強大，並且讓龍頭公司英特爾覺得有威脅，但問題是，台積電也幫了蘋果、超微、輝達、高通等公司大忙，這些產業加起來比英特爾要大好幾倍，如果美國真的要打擊台積電，對美國整體來說反而是弊多於利。

從美國整體產業利益來看，美國隊長禁止華為下單，已暫時擋住中國半導體及科技業的進展，台積電也被逼著站到美國這一邊，為更多美國企業生產晶片，加上台積電已赴美設廠，美國幾乎實現了完全制霸中國的目標。如果說美國是全球半導體隊長，那麼台積電早就被編入這個隊伍中。

從這個角度來看，對美國來說，像英特爾現在面對的問題，就是英特爾你自己的問題，自己要趕快努力，把製程技術趕上來。美國政府不太可能因為英特爾反對，就魯莽決定要打壓台積電，這恐怕是拿石頭砸自己腳，只有腦袋不清楚的人才會做的事。

回到殘酷現實的產業競爭，台積電現在確實很強，但如果沒有一點過人本事，如何在淘汰賽中立足？要靠跪下去才有訂單的夥伴，根本算不上朋友，那只是小嘍囉，呼之即來，揮之即去。台積電讓人覺得有點壓力，但又沒有太大威脅，還會想辦法替客戶「赴湯蹈火」，幫客戶成功，這樣的夥伴要去哪裡找？

至於台積電有沒有讓美日德等國覺得不安？其實，我覺得應該沒那麼誇張，如果大家想藉此鼓勵一下士氣，也沒有什麼不好。倒是台積電的例子告訴我們，產業競爭追求的是獨一無二的競爭力，這種實力會帶來意想不到的紅利，台積電做到產業競爭的最高境界，應該是未來台灣企業立足世界的一種典範了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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