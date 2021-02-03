愈來愈不甜的蘋果！和碩左手「啃蘋果」 右手想加入「電動車」戰局

【文 / 王子承】

全球第2大iPhone代工廠和碩，除了加速遷廠、更與對手兼客戶立訊合作。面對愈來愈不甜的蘋果滋味，和碩選擇打開車用市場，尋求下一個成長曲線。

蘋果建立全球G2（中國、非中國）供應鏈看起來已成事實，藍思、立訊甚至是歌爾等中國業者逐漸崛起，對台灣供應鏈的威脅，恐怕更甚以往。和碩看準了供應鏈發展態勢，一邊選擇加深與立訊的合作外，其實另外一邊也開始轉往新領域——車用市場發展。

和碩早已布局車用領域一段時間，車用部門BU8逐步成為和碩新業務中的一顆閃亮新星，不僅打進奧迪、豐田等傳統車廠供應鏈，去年更因為特斯拉大賣而蒙受其利。

根據目前出貨成長，摩根大通預估，未來和碩電動車業務會有超過5成的年複合成長率（CAGR），瑞銀證券科技產業分析師陳星嘉也觀察，雖然現在特斯拉對和碩的貢獻還小，「但將為和碩帶來利潤貢獻，毛利也比組裝業務更高。」

車用產品守備範圍廣 跟上趨勢拚技術升級

和碩技術長黃中于接受《今周刊》獨家專訪時指出，和碩車用產品發展最早可追溯至還沒分家前的華碩時代，「當時，我們是從導航機開始。」經過多年布局，現在的和碩不僅擁有不少客戶，在車用產品布局上，包括ECU（控制器）、車用平板、機構件、線束、通訊模組等都有著墨，車用變壓器、充電樁等次系統組裝也是和碩的守備範圍。

凱基證券資深副總經理梁姿嫺分析，在汽車產業中Tier 1（一線供應商）其實也有些微差別，一是傳動、底盤等一站購足式的系統Tier 1，德國大陸集團、博世以及未來的鴻海，可說都在此列。其他像是充電樁、感測系統、中控台等，則是次系統Tier 1，「比如和碩、廣達做的就是次系統組裝。」梁姿嫺觀察。

談起進軍車用的起心動念，黃中于不諱言原因有2：一是想「升級」公司技術層次而跨入汽車市場，另一方面，公司也發現汽車電子化比例提高，而選擇投入相關研究。

只不過，汽車電子與消費性電子產品不盡相同，隔行如隔山，起初，光是跨入這個領域，和碩就花了相當多心力從頭學起，「因為車業通常是百年起跳，就算我們做了12年也只是嬰兒期。」黃中于苦笑。

而和碩走進汽車電子的第一步，正是透過補強車輛基礎知識，黃中于分享，光是中控台就與國際玻璃大廠康寧合作了好幾年，才學會怎麼讓玻璃鑲進去後撞不壞，「有很多學問在裡面。」

第二步，則是學習像自駕、車聯網（V2X）等新技術，黃中于透露，過去和碩製作的機器人Aria，「其實就是為了汽車做準備。」因為機器人會用到包括高精地圖、避障等技術，這些都是自駕車的基礎，而和碩過去也在通訊、面板技術下了不少功夫，轉進車用也相對有條件，才得以讓和碩成功卡位車用市場。

研發無人工廠已久 成進軍汽車產業利基

不過，就算技術到位，車廠供應鏈仍舊被傳統車廠、Tier 1所把持，好在汽車電子化的浪潮正席捲車廠，黃中于發現，「現在車輛的技術，逐漸往ICT（資通訊）偏，這就是他們Tier 1的壓力，因為他們不熟（電子）。」包括ECU的革新、儀表板設計的改變，這些傳統車廠過去不曾涉足的領域，都成了和碩的機會。

而非傳統車廠特斯拉的崛起，確實也是和碩在車用布局大有進展的助力。據法人透露，和碩目前已拿下特斯拉中控ECU、家用充電樁的代工訂單，和碩去年買下桃園電池公司迪吉亞節能科技的工廠，即是為了特斯拉訂單準備。另外，躋身特斯拉供應鏈更有如「掛保證」一般，吸引其他車廠前來與和碩合作，「我們漸漸從新創車廠做到傳統大廠，我發現車廠的心胸打開了。」黃中于生動地形容。

另外，黃中于表示，和碩已研發無人工廠很長一段時間，「這拿來做電動車價值最大。」他指出無人工廠取代人力只是表面，但事實上搬重物、精準度、安全性等都是無人工廠的優點，「筆電我們都做到無人化，這對我們進軍汽車產業有很大的幫助。」

雖然車用目前占和碩整體營收不到10％，但成長相當快速，且投資製造、自動化技術無非是希望提高公司價值、獲利。黃中于堅定地說：「對台灣公司而言，代工（電腦）都有優勢，但我們更會深耕在技術。」和碩董事長童子賢也曾預期，和碩車用領域「未來還會有10到20倍的成長空間」。

從消費性電子逐步靠攏汽車電子的和碩，能否找到蘋果以外的全新大客戶，市場持續關注。

集團引資中國立訊267億 鎧勝要拚iPhone機殼最賺的那一塊

1月28日，和碩董事會決議，旗下鎧勝轉投資子公司日鎧將透過增資方式，讓有「小鴻海」之稱的中國立訊精密以60億人民幣（約267億元新台幣）獲得過半股權。

機殼是iPhone組裝的關鍵零組件，也是和碩積極投資的領域，但鎧勝因遲遲無法打進iPhone供應鏈而乾著急。去年開始在立訊的幫助下，鎧勝獲得iPhone金屬圈、Apple Watch機構件訂單，雖離機殼中最值錢的金屬中框業務仍有一段距離，但已讓鎧勝向iPhone供應鏈跨出一大步。外資券商摩根大通報告分析，此次孫公司日鎧引入立訊資金，可能是為了鎧勝的潛在資金需求，「我們認為可能與未來iPhone金屬中框發展有關。」

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