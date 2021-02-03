1位銀行員之死揭開司法最黑暗的一幕！監察院「石木欽案」真相披露

【撰文‧今周刊編輯團隊】

一位銀行員之死，看出司法黑暗的一面！在監察院報告所指向的情節中，富商、調查官、法官捲入，負責追債的銀行員從無罪之身，變成有罪之人、抑鬱而終，至今仍是有罪之身，他的故事，是台灣司法最大的諷刺，卻也是雨過天青的機會。

「按被告死亡者，應為不受理之判決……。」2003年8月14日，最高法院這麼說明一起偽造文書案件的判決理由。

或許是僅一頁長的判決書中沒有任何勁爆內容，也可能因為被告只是個平凡的銀行經理，總之這起案件，當年並未引起太多關注。

這位英年早逝的銀行經理，也是最高法院判決書裡的被告，名叫諸慶恩。這場糾纏著他直到生命最後一刻的司法訴訟案，必須回溯到1995年。

當年4月6日，翁茂鍾擔任總經理的怡華公司財務副總經理吳仙富，對諸慶恩任職的百利銀行（現法國巴黎銀行），交付董事會協議文件、議事錄、一張面額1000萬美元的本票與授權書，以便怡華與百利銀行進行遠期外匯與選擇權等衍生性金融商品交易。

1997年7月，怡華的11筆外幣選擇權交易產生巨額虧損，造成逾769萬美元的損失，百利銀行向法院聲請強制執行怡華兩年前開出的本票，但怡華否認授權上述交易，雙方因此就本票債權存在與否，對簿公堂。

這起雙方各執一詞的訴訟案，在隔年3月3日、台北地院言詞辯論終結當天，出現戲劇性發展。關鍵人物吳仙富向台南地檢署自首，供稱是自己偽造本票與交易憑證，並非獲得公司授權交易。6天後，台北地院簡易庭判決怡華勝訴，本票債權不存在。

翁茂鍾為甩千萬美元債務走險棋？ 筆記揭百利案約談前商討「自首」一事

但根據監察院調查，百利銀行曾在1996年5月將衍生性金融商品交易結算的18萬美元匯入怡華公司帳戶，怡華又將這筆錢轉為新台幣；1997年4、5月間，怡華也兩度匯款至百利銀行供外匯選擇權交易扣款之帳戶，監委因此推測，「吳仙富操作衍生性金融商品情事，翁茂鍾早已知情。」

監委進一步比對翁茂鍾的筆記本內容後發現，當怡華與百利銀行進入司法攻防以後，翁茂鍾就密集和時任最高法院法官的石木欽「討論百利案」；1998年2月27日更清楚寫下「3月3日法官將約談吳仙富，律師建議其於3月2日自首」，3月3日又記載「吳仙富家，和其家人討論自首和下午開庭事」，懷疑吳仙富自首是出於翁茂鍾「誘勸」。

畢竟，只要本票是「偽造」，就能讓怡華這張本票的債權「不存在」，怡華也就能甩開千萬美元的債務。

1997年7月28日，是諸慶恩捲入這場改變他一生的追債案起點。當天，台北地院核准百利銀行強制執行怡華開立的1000萬美元本票，並裁定百利銀行須提出1億4000萬元新台幣，作為續行強制執行程序的擔保。

百利銀行當時可以申購其他銀行的定存單，出具1億4000萬元擔保，但為了降低銀行成本，諸慶恩事前徵詢理律法律事務所律師周麗珠，是否可購買自家銀行發行、無記名可轉讓的定存單代替。得到肯定意見後，他指示下屬填製14張面額各1000萬元的定存單，交由負責存放款及可轉讓定期存單交割、清算業務的協理宋彪核決，並將這1億4000萬元提至台南地院作為擔保。

諸慶恩可能作夢也想不到，這個完全以公司利益出發、且徵詢律師意見後所採取的行動，將成為他遭到司法追殺的關鍵證據。

根據當年判決書，諸慶恩辯稱，填製定存單提供法院擔保前，曾詢問法律意見，且製作時都據實記載買、賣過程，沒有損害銀行作業正確性的意圖；但法官痛批，銀行沒實際收受存款，就發行轉讓定存單，「交易單的真實性無以確保，對於交易相對人的保護亦將蕩然無存，甚而影響金融秩序，豈係法所容許？」

二審有罪判決後，檢方與諸慶恩都將本案上訴到最高法院。但不到40歲的諸慶恩，在2003年5月、二審有罪判決後13個月，因心臟病突發身亡，最高法院依法不受理這起上訴案。

基層憤慨前輩不避嫌 痛陳「應驗有錢判生，沒錢判死」

對此種種情節，監委在報告中沉痛地說：「諸慶恩時值30多歲壯年，於第二審審理時死亡，附帶民事訴訟由其2位稚女承受訴訟境況特殊，石木欽身為最高法院法官，怎能不顧慮於本案評議時若遇到關係人翁茂鍾本案上訴案件，是否會有困擾或為難之處，若被揭露時是否會遭社會大眾質疑司法公正性？卻仍一再與翁茂鍾見面，評議時亦未自行迴避，一如往常參與審判，未避免易被認為損及司法形象的行為，監院實在難以認同。」

不只監院難認同，不少基層法官亦感憤慨；一位基層法官表示，「平常讓我們敬重的法界前輩，卻不避嫌地和案件當事人飲宴、球敘，令人震驚且難過。」他認為，監察院揭露的情節，「正應驗了『有錢判生，沒錢判死』這句話，人民該如何相信司法？」

監察院去年8月彈劾石木欽、揭露這起真相後，法務部也在行政院長蘇貞昌「震怒」下，於今年1月18日宣布將清查與翁茂鍾有關的四大充滿疑點案件，這是絕對重要的第一步。

深入解析司法最黑暗一幕 詳見第1259期《今周刊》。

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