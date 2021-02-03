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貝佐斯將辭亞馬遜CEO！回顧創業路：27年前剛創業最常被問「這問題」

聯合新聞網 / 今周刊
亞馬遜創辦人貝佐斯將在今年夏天卸下執行長一職。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯將在今年夏天卸下執行長一職。美聯社

【文．林信男】

亞馬遜創辦人、超級富豪貝佐斯（Jeff Bezos），於2月2日拋出震撼彈，宣布將在今年第3季，辭去亞馬遜執行長一職，至於繼任者，則是雲端服務執行長傑西（Andy Jassy）。

上述消息宣布後，亞馬遜股價並未出現明顯波動，周二收漲1.11%，至3380美元；截稿前，亞馬遜盤後股價上漲0.38%，至3392.73美元。近1年來，亞馬遜股價累計上漲68.27%；今年以來，則上漲約3.78%。

亞馬遜於昨（2）日發布2020會計年度第4季財報，同時宣布貝佐斯將辭去執行長職務的消息。

亞馬遜上季營收破千億美元　再創新高

亞馬遜上季營收高達1255.6億美元，突破「千億」關卡，不僅高於市場預期（1197億美元），更創下新高紀錄；每股純益（EPS）為14.09美元，同樣優於市場預期的7.23美元。

貝佐斯卸任執行長後，將轉任亞馬遜董事會執行主席。亞馬遜財務長奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）對媒體表示，公司制定了極有效率的繼任計畫，可讓傑西順利接軌，擔任執行長；而貝佐斯「並沒有離開，他有新的職務」，且會繼續參與許多「更重要的決策」。

貝佐斯在一封給全體員工的信中寫道，「我很高興地宣布，我將在第3季，轉任亞馬遜董事會執行主席，執行長一職，將由安迪‧傑西接任。」

「轉任亞馬遜董事會執行主席後，我打算把全副精力，放在新產品和尚未成熟的早期計畫上，各位都認識安迪，他在亞馬遜工作的時間，和我差不多一樣久，我對安迪充滿信心，相信他將成為一名傑出的領導人。」貝佐斯強調。

27年的「創業之旅」　讓網路書店成了電商巨擘

今年57歲的貝佐斯，於1994年創立亞馬遜，並將這家網路書店，一路升級、轉型為全球電商巨擘。去年1月，貝佐斯帶領亞馬遜，創下市值1兆美元的里程碑，如今，亞馬遜市值更進一步突破1.6兆美元，且成長動能依然強勁。

回顧創立亞馬遜以來的點點滴滴，貝佐斯在給員工們的信中提到，「這趟旅程，始於27年前，當時，亞馬遜只是個構想，連名字都沒有。」

「那個時候，我最常被問到的問題是：網路是什麼？（What's the internet？）……如今，亞馬遜雇用了130萬名才華洋溢的專業人士，為數以億計的客戶和企業提供服務，且被公認為世界上最成功的公司之一。」貝佐斯寫道。

貝佐斯的接班人傑西，是在1997年加入亞馬遜，長期領導該公司的雲端服務團隊，對亞馬遜的獲利，帶來極大貢獻。

CNN報導分析，受新冠肺炎疫情影響，企業對雲端服務的採用，也隨之增加，該市場可望在未來幾年，進一步擴大。

聖母大學（University of Notre Dame）助理教授、前IBM顧問哈伯（Tim Hubbard）認為，傑西出任亞馬遜執行長，是理所當然的事情，雲端服務是亞馬遜的一股強大力量，帶動了獲利能力，也是既定的發展方向。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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