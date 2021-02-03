一覺醒來 發現國家進入緊急狀態…4個Q&A看懂緬甸政變

【文．林信男】

「一覺醒來竟意識到，我們的世界一夜之間被顛覆了……我從未想過，我們會被迫再次體驗這種感覺。」

面對BBC記者詢問，1名不願具名的仰光居民，透過上述說法，表達她的感受。受訪當日清晨，在她打算出門散步時，收到朋友的訊息，上頭寫道，緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）已被拘捕。

2月1日，緬甸軍方發動政變，並透過電視演說宣布，緬甸進入為期1年的緊急狀態，目前國家交由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，而這項行動，是為了因應去年大選出現的「舞弊」。

一、政變導火線為何？

緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）發言人對媒體表示，除了翁山蘇姬以外，包括總統溫敏（Win Myint）在內等多名執政黨高層，都遭到軍方逮捕。

緬甸曾經歷長達50年的軍事獨裁統治，直到2010年，才逐漸轉為民主，建立選舉制度，翁山蘇姬及其所屬的「全國民主聯盟」，於2015年的大選中獲勝，成為執政黨，象徵著該國軍事統治的終結。

不過，2008年由緬甸軍方擬定的憲法，仍賦予軍方極大權力，使之握有4分之1無須改選的國會席次，且與內政、國防相關的核心部會，亦由軍方掌控，並禁止翁山蘇姬擔任總統。

這次軍方發動政變，肇因於去年11月的國會大選，在這場選舉中，翁山蘇姬所屬的「全國民主聯盟」，在緬甸國會476個席次中，贏得396席，囊括83%選票，大勝由軍方支持的「聯邦團結發展黨」（USDP），但軍方不斷宣稱，本次大選結果有爭議。

澳洲國立大學亞太學院教授布拉克斯蘭（John Blaxland）指出，「（全國民主聯盟）83%的得票使軍方非常難堪，（翁山蘇姬）在政治上的權力，讓軍方難以容忍。」

二、事態會如何發展？

緬甸軍方表示，在為期1年的緊急狀態結束後，會重新舉行大選，並將政權移交給勝選的政黨。

為了證明政變的「合理性」，軍方引述該國憲法內容，稱在緊急狀態下，武裝部隊總司令擁有「接管和行使國家主權」的權力。

武裝部隊總司令敏昂萊周一也發表聲明，強調只有在選舉委員會重組，並對選民名單進行調查後，才能再次舉行大選，「（在符合前述條件的情況下）將舉行一場自由、公正的大選，並將治國之責，移交給勝選的政黨，如此才符合民主的標準。」

根據CNN分析，接下來的發展，極難預料，因為當地的網路已大範圍中斷，難以取得訊息，銀行業務也被迫停擺，唯一可正常播送的頻道，是軍方所擁有的Myawaddy TV。

三、緬甸民眾有何反應？

目前緬甸尚未傳出示威遊行等相關消息，但人權觀察組織亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）認為，軍方此舉將激怒緬甸人民，「民眾不會接受這種謊言，他們不想回到軍事統治狀態下，人們把翁山蘇姬視為抵制軍事力量的堡壘。」

羅伯森說，民眾希望能透過談判，化解爭議，但若人民開始走上街頭，進行大規模抗議，「恐陷入一場重大危機」。

部分民眾在接受採訪時指出，他們擔心物價上漲、出現反抗行動，並期待翁山蘇姬能早日獲釋；另一方面，少數支持軍方的民眾，則組織車隊上街，並撥放音樂、搖旗吶喊，表達慶祝之意。

四、各國領袖的回應

美國總統拜登透過聲明呼籲，國際社會應團結一致，敦促緬甸軍方立刻放棄他們奪取的權力，釋放被逮捕的官員和相關人士，「過去10年來，基於民主的進步，美國取消了對緬甸的制裁，但當前情勢的轉變，讓我們必須檢視這些制裁，並採取適當行動。」

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也發表聲明，呼籲釋放翁山蘇姬，「緬甸軍方再次尋求對該國的控制，澳洲政府對此正密切關注……軍方應尊重法治，透過合法機制解決爭端，並釋放被非法拘捕者。」

英國首相強生在推特上寫道，他譴責政變、非法囚禁等行徑，應尊重人民的投票結果，釋放民間領袖。

中國外交部發言人汪文斌說，希望緬甸各方在憲法和法律框架下，妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

本文授權自今周刊，原文見此。

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