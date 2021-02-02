一個月虧近200億美元！為何GameStop空頭還不投降？散戶得小心這件事…

【文．林信男】

因營運狀況不佳，被做空機構盯上的電玩遊戲經銷商GameStop（遊戲驛站），近期在散戶們「揭竿起義」全力拉抬下，成了超級飆股，今年以來累計飆漲逾1600%，光是上周就大漲400%，讓做空機構慘遭軋空，上月虧損直逼200億美元。

值得注意的是，即使被散戶大軍「割韭菜」，這些做空機構，仍未棄械投降，且整體市場走勢，也未必對散戶有利；為何乍看之下，這場散戶大獲全勝的「聖戰」，卻暗藏可能衝擊股市的隱憂？

根據金融數據分析公司S3 Partners統計，上周三，把GameStop視為熱門空頭目標的「空軍」們，累計虧損超過50億美元，但截至上周五，已暴增至197.5億美元。

儘管如此，CNBC一篇以空方「尚未投降」（still not surrendering）為題的報導指出，空軍立場並未動搖，自上周空頭回補後，空單餘額僅下滑8%，GameStop仍是市場上做空最多的股票，空單餘額比率高達113.31%。

空頭部位占比低 讓空軍們有本錢繼續「戰」下去

空軍們之所以敢和散戶們繼續「戰」下去，可能因素在於，其空頭部位規模，應不致使投資基金陷入困境。

由巴克萊策略師分析結果可得知，過去1年，賣空部位已降至2008年以來的最低水平，且今年被鎖定、做空量最大企業的空頭部位，在總規模43兆美元的市場中，占比還不到0.001%。

現階段，市場所擔憂的是，在缺乏基本面支撐的情況下，GameStop的股價被嚴重高估，散戶全力拉抬GameStop股價的狂熱氛圍，已被視為股市泡沫化的跡象之一。

CNN報導直接點名，包括GameStop、AMC娛樂、住房共享平台Airbnb、餐飲外送平台DoorDash等股票，都上演了尚未實現獲利，股價就被大幅推高的戲碼，「這都是不正常的現象，也讓投資人承擔極大風險。」

股市泡沫已浮現 GameStop猶如火上加油

前達拉斯聯邦準備銀行總裁費雪（Richard Fisher）認為，股市泡沫已浮現一段時間，GameStop這類事件，根本是火上加油，「你應該感到憂心，當事情失控，最終恐使投資人買在極高價格，受到傷害。」

美國證券交易委員會（SEC）也在上周五發布聲明，強調SEC正密切觀察，某些股票價格劇烈波動的狀況，「極端的股價波動，可能會使投資人承受嚴重損失，並重創市場信心。」

上周美股3大指數皆下跌超過3%，為去年10月以來最差單周表現，市場解讀，應和GameStop熱潮引發的不安情緒有關，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），上周攀升超過50%，來到33.09。

投資研究機構Loup Ventures合夥人柯林頓（Doug Clinton），於上周四出具報告寫道，肯定有某些市場領域，出現投機活動所產生的泡沫，「誰曉得它們何時會破滅」。

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