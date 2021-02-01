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Gamestop炒股螞蟻搬象 謝金河：台股生態巨變指日可待

聯合新聞網 / 今周刊
華裔青年亞伯特用八千美元購入一千股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近卅三萬美元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。（路透）
華裔青年亞伯特用八千美元購入一千股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近卅三萬美元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。（路透）

【文．謝金河】

這兩天全世界的媒體都在討論Gamestop，甚至週五道瓊工業指數大跌逾600點，也跟Gamestop有關，而且，國會也要介入調查。

其實Gamestop的故事很單純，這家遊戲公司去年營業額51.62億美元，虧損7700萬美元，ROE是負的56.88%，換句話說，這是一家虧損的遊戲公司，放空機構Citron盯上這家看起來財務會告急的公司，但卻也來小股民自救，大家透過社群網路合力做多，讓放空機構慘賠投降，這其中也因為券商Robinhood限制投資買進Gamestop股票，引發軒然大波，後來連Robinhood也認輸。

這股社群網路平台炒股變成了螞蟻搬象運動，也造成股價巨大波動。陷入營運困難的Gamestop股價一度跌至3.77美元，Citron發表放空報告後，26日股價大漲92.71%，到28日已飆漲到483美元，市值從2.55億美元跑到336億美元，這是難以想像的巨大漲幅。跟隨Gamestop起來的還有經營院缐電影的AMC，去年AMC大虧4.71億美元，已瀕臨清盤的邊緣，但這次散戶發揮力量，股價居然從1.91炒到20.38美元。

這種透過社群網路平台號召大家一起炒股，並且逼得Citron發表聲明表示，今後不再發生放空報告，這恐怕是歷史頭一遭。網路時代讓股市生態出現前所未見的變化。

這期財訊雙週刊針對新世代年輕人踴躍進入資本市場，作了十分深入的專題報導，這群新開戶的年輕人想法與老世代投資人完全不一樣，他們會透過社群平台討論個股，也善長應用新的投資商品，對於老世代喜歡的金融，資產股，他們沒有什麼感覺，但是對新科技與新經濟，他們格外敏感，也許台股生態很快就會有重大改變。

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