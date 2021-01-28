30年前台積電求技轉被趕 如今德國指名供貨車用晶片…張忠謀這句話應驗了

【文．林宏文】

全球車用晶片缺貨，包括美、德、日等汽車大國都致函台灣政府，希望包括台灣的晶片廠增產因應。經濟部長王美花27日邀請台積電、聯電、世界先進、力積電等公司舉行午餐會，會中也達成一個共識及三個方法，希望解決全球汽車供應鏈中關鍵車用晶片不足的問題。

經濟部與四家公司會面，業者都反應目前相當缺貨，產能早已滿載，但最後仍達成一個共識是，廠商願意配合政府努力增產，至於三個方法分別是，第一，優化產線，增加的產能優先供給車用晶片；第二，是把車用晶片供給率調成最高；三是嘗試協調其他客戶延遲訂單，增加產能改為支援車用晶片。

先不談這幾個結論能否解決全球車用IC缺貨的問題，一個晶圓產業缺貨的問題，如今竟驚動世界各大強國的部長級官員來關切，這個背後的問題顯然不會太小，恐怕不是大家開個會就能解決的。

先談一件近30年前的往事。一位已離職多年的前台積電主管説，看到如今台積電的地位與成就，德國經濟部長還致函台灣要求協助供貨，讓他心中有很大感觸，也回想起近30年前的一個小故事。

商談技轉DRAM技術 不到半小時竟被趕出來

他說，早年台積電做晶圓代工，工廠經常有一頓沒一頓的，因此想做大量的DRAM代工，以填補產能空缺。當時台積電總經理魏謀(Kraus Wiemer)是德裔美國人，因此和德國西門子(Siemens)約好要開會討論DRAM技術移轉。

1993年，這位主管帶著台積電DRAM團隊到慕尼黑西門子半導體總部，商談技轉DRAM技術，以便替他們代工。豈料開會才不到半小時，就被他們趕出來。當年，從台灣搭機到慕尼黑大約要20小時，結果，他只好沮喪地帶著團隊搭機回台灣。

這個小故事，可能只是當年台積電吃過許多國際大廠閉門羹的其中一個例子，台積電就是在這種完全不被看好的環境中，憑著自己一點一滴的努力，才累積出今天的成果。真的沒想到，當年把台積電主管趕出來的德國，如今部長要拜託台灣政府及台積電，希望優先供貨給他們。

回頭來談台灣晶圓代工產業的國際地位。以晶圓代工去年第三季市占率來看，其中包括台積電(54%)、聯電(7%)、力積電（1.4%）、世界先進(1.3%)，台灣整體已佔全球六成以上，確實具有舉足輕重的地位。

不過，台灣晶圓代工產業發展歷史相當悠久，至少已有40年，台積電已經紅了那麼多年，但為何台灣的重要性，現在才被看到？

需求暴增、美中科技戰 晶圓代工成為主角

其實，過去晶圓代工就是最典型的「隱形冠軍」產業，由於IC是放在許多電子產品內部的零組件，很少走到檯面上，但過去兩、三年全球政經情勢劇烈演變，讓台積電等台灣晶圓代工的重要性大增，一躍而成為主角。

有兩個影響因素很重要。第一，這次晶圓代工缺貨特別嚴重，可以說是歷來之最，原因是多年來產能只是平緩地增加，但這一次需求卻大幅暴增，從5G、雲端及物聯網等需求快速出現，疫情發生後又讓網路應用大爆發，居家上班上課成為常態，導致缺貨問題更一發不可收拾。

其次，美中科技戰的政治力介入，華為一夜之間失去台積電助力，手機及基地台相關產業鏈受創，加上中芯又被美方限制設備採購及出貨，讓中國科技產業跟著重傷，也突然驚覺原來半導體是如此重要，並以國家力量介入主導投資發展。

當然，台積電在這個產業中的地位確實特別突出，美、日、德政府特別指名要求台積電供貨，也是因為台積電市占率長期居五成以上，而且技術又超強，擁有其他代工廠沒有的七、五、三奈米技術。

不過，若仔細看，車用IC用到的製程並非高階技術，大部分都在八吋晶圓廠生產，必須和其他IC如面板驅動IC、電源IC等產品搶產能，如今會出現缺貨也是必然的，因為所有產品現在都缺，下單100片頂多只能交貨70、80片，汽車IC客戶遇到缺貨的情況並沒有特別之處。

德國背後動機 跟中國深化合作？

更何況，有不少晶圓代工業者反映，去年上半年汽車銷售不佳，許多汽車IC代工訂單大砍，但後來消費性電子產品景氣快速回升，許多像手機、筆電等IC客戶早早就把產能訂走了，後知後覺的車用IC客戶如今才回頭來跟晶圓廠要產能，當然是很難「喬」出產能給他們。

也有IC業者指出，「德國一向很親中，不太理會台灣，環球晶要公開收購德國世創，已經拉高兩次價錢，似乎還是吃不太下來，所以現在台灣也沒有必要對他們那麼好。」

況且，台灣自己的產業鏈也很缺產能，尤其是台灣的電子五哥，還有相關的手機、筆電、伺服器等產業鏈，都需要晶圓的大力支持，這對台灣的影響更大。」

對於國際政治有些觀察心得的朋友也說，德國政府的反應，說不定也有後續的策略目的。「先跟台灣反映缺貨問題要解決，接下來就會說台灣沒辦法解決，所以就深化中國合作，並藉此施壓要美國解禁制裁，這才是歐洲進步人的思考方式。」

如果劇本最後真的如此演的話，真的應驗了張忠謀那句話，「台積電已成為地緣策略家的必爭之地！」

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