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聯電超車台積電？謝金河：台股不再是一人的武林

聯合新聞網 / 今周刊
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

【文．謝金河】

台股一直以來由台積電獨撑大局，被大家視為一個人的武林，最近我說台灣的護國神山將蛻變為護國群山，27日有兩家公司召開法說會，都端出了令人驚艷的成績單。其一是聯發科第四季營收964億元，比第三季的972.74億元略少，但稅後純益149.5億元，比第三季的132.51億元高，EPS 9.35元，全年EPS 25.81元，寫下歷史新紀錄。

聯電第四季財報更令市場驚喜，聯電第四季營收452.96億元，只比前一季多4.26億元，但浄利112億元，比第三季多賺21億元，單季EPS 0.92元，這比市場預期的0.4到0.5元高出許多，最重要的是毛利率拉升至23.9%，這兩年聯電毛利率從11%上下拉升至接近24%，這是聯電重要的質變與量變。

最近歐美日紛紛對台灣施壓，希望台灣增加量產解決車用半導體缺貨的問題，車用半導體以8吋廠成熟製程為主，這些年，聯電自知在先進製程已不再是台積電的對手，於是回頭鞏固成熟製程，也不再投資新晶圓廠，資本支出及折舊也大幅下降，毛利率逐漸拉高。這次法說會公布的第四季財報令市場睜大眼睛看，聯電四個季度淨利，從22.06，66.8，91.06到112億元，毛利率及淨利潤逐季走高。

以當前成熟製程吃緊的狀況來看，今年聯電的EPS很可能從3元起跳，未來格局與空間可能不輸給台積電。如果今年聯電配息拉高一倍到1.6元，股價反應20倍到30倍的本益比，聯電市值如果挑戰1兆台幣，那麼股價可能有挑戰80元的潛力，也許農曆新年後，聯電的表現會比台積電更吸睛。經過這場法說會，可能會有愈來愈多的外資機構調高聯電的目標價。從一個人武林的護國群山效應，台股的基本面力道十分強勁，第四季全體上市櫃公司獲利可能令人驚嘆，這個基本面強度值得大家注意。

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謝金河：這一年來的台積電　只能用出類拔萃來形容

給台積電按個讚！

解讀台股萬四行情續航力

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