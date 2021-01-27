葡萄王康貝特銷路太好 意外讓統一想牽手 兩強更準備一起「打中國」

【文 / 張玉鉉】

今年1月中，葡萄王臨時股東會拍板決議，統一集團正式成為最大外部股東，這樁強強聯手的入股合作案，預估雙方帶來的加乘效應，將在下半年明顯發酵。

1月14日，保健品巨頭葡萄王生技召開臨時股東會，決議以私募現增方式引進策略夥伴——最大外部股東食品龍頭統一集團，4天之後，統一入股葡萄王的20億元資金到位。此次，統一以每股170元，共計約20.14億元，認購1185.1萬股，持股比率達8％，而葡萄王家族持股則近4成。

以今年1月來說，截至26日，葡萄王平均股價約為177.68元，私募每股股價約小幅折價4.5％。目前資金規畫用於投資新廠及還款給銀行，葡萄王預計2月底召開董事會討論董事名單，緊接著，5月股東會董監改選，預估統一將占1至2席董事。

論起統一與葡萄王淵源，可追溯至雙方上一代。「我父親與統一集團創辦人高清愿是舊識，一直以來都有許多合作案。」葡萄王生技董事長兼總經理曾盛麟笑著說，自己曾應邀至統一台南總部教育訓練，上海葡萄王總經理也是出身自統一集團。

通路鋪點增能見度 統一代銷飲料業績暢旺

雙方真正聊到進一步的合作，是在去年9月。

當時，曾盛麟觀察到由統一集團代銷的能量飲料明顯成長，「統一旗下流通事業群代銷葡萄王能量飲料康貝特與PowerBOMB系列。」過去，其飲品是由北、中、南區經銷商幫忙銷售，不一定所有的門市皆能買到。自2019年9月開始，葡萄王將經銷權交給統一協助代銷。截至去年9月，與前年同期相比，銷售量成長42.6％；鋪貨率由過往的不到6成，成長至8成以上，討論如何進一步加深合作。

「我們都是保守穩健的公司，且此為葡萄王第一次有這樣的合作，考慮要對各自股東與投資人交代，因此先從8％開始，慢慢來。」當時雙方各自組成專案團隊，並找來顧問公司評估，去年9月中開始討論，10月初即敲定合作，「過程沒有卡關或討價還價，團隊提報給各自董事長同意之後，就緊鑼密鼓談細節。」

而選擇以入股的方式加深雙方合作，據市場觀察，與統一過往作風相關，除了百分之百的轉投，幾乎皆用入股方式跨足其他產業，或找尋策略合作夥伴。

兩強聯手，雙方看重的是對方的長處：統一的龐大通路銷售、葡萄王的保健品經驗。目前統一海內外實體通路囊括超商、藥妝、百貨等共有逾9千個據點，葡萄王則耕耘保健品逾30年，且為乳酸菌研發與生產的國內龍頭，另有逾60家益生菌品牌，其原料或成品皆由葡萄王代工。

台經院產業分析師陳炫谷點出互補處，「葡萄王旗下葡眾為國內第二大直銷體系，且去年占整體營收85％，但因台灣直銷市場相對較飽和，須開始尋找新模式。」與統一合作能擴大其產品覆蓋率及品牌能見度。「以統一來說，則是有機會藉由上海葡萄王，打開中國保健品市場。」

先看葡萄王，曾盛麟直言，與統一合作對拓展海外市場有加分作用。舉例來說，東南亞國家因語言、宗教、文化等不同，通路開發較複雜，合作後，未來有機會直接上架菲律賓的超商門市。

保健品「休閒化」 將共推快消品試水溫

至於國內市場，則是能加速曾盛麟想將葡萄王保健品「休閒化」的目標。例如，含營養素的零食或飲品等，進一步提升市占率，「快消品是統一的強項，預計5、6月會推出2支保健類快消品，與統一共同開發。」他透露，新產品除了在台灣各超商通路上架，銷至海外也是可能的選項。

再來，其實統一旗下曾經營直銷保健品品牌統健，但成效相較有限，且對中國保健品市場較不熟悉。「看好葡萄王產品研發、生產代工等優勢，期待透過合作推出多元化產品，搶占亞洲保健品市場。」統一回應。

陳炫谷觀察，中國保健品市場龐大，且疫情提升消費者健康意識，加上電商發達，預估今年中國保健品市場將恢復雙位數成長，統一則可藉由上海葡萄王既有的穩固通路與銷售經驗切入市場，及請其代工生產。

「雙方的生產資源彈性擴大，例如，未來葡萄王想推出優格，不用擴增產線，能請統一幫忙代工；反之，統一也能成為上海葡萄王ODM客戶。」曾盛麟補充。但是，陳炫谷提醒，合作並非沒有挑戰，「葡萄王在行銷上需要對產品有清楚定位，並思考如何不排擠到葡眾。」

「短期加深現有合作，接下來則進一步相互代工、開發產品，銷至海外。」曾盛麟透露，若合作成效不錯，統一也可能擴大持股，或是之後有更大的合作案。

隨著這樁台灣資本市場最新強強聯手的異業合作案正式拍板定案，等於再次宣告企業單打獨鬥的時代過去了！未來兩強將如何聯手搶攻保健品市場，又會擦出哪些火花，最快下半年便能見分曉。

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