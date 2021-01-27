「新五哥」跨電動車！百兆商機噴發 台灣的機會在哪裡

【撰文‧今周刊編輯團隊】

電動車大勢崛起，提供台廠切入電動車供應鏈的無限想像空間，台廠從消費性、商用電子轉型至高毛利、高成長的電動車產業，宛如找到一條備受期待的成長曲線，包括鴻海、和碩、廣達、台達電、國巨在內的科技業者，都積極地企圖在電動車產業建立不可取代的戰略位置；究竟誰會成為「電動車五哥」？絕對是台灣市場探照的焦點。

電動車崛起勢不可擋，從美國通用汽車（GM）、克萊斯勒、德國BMW、福斯到日本豐田；從美國加州蘋果、亞馬遜，不論傳統汽車大廠還是科技巨頭，大家都宣示要進軍電動車。在和碩董事長童子賢眼中，這是台灣科技業者擺脫低毛利，最看得見、摸得到、高達四兆美元（約新台幣113兆元）產值的大好機會。

鴻海董事長劉揚偉登高一呼，組成MIH大聯盟，短短幾個月，高達400家中外廠商熱情響應。第一時間加入MIH的新創公司歐特明執行長吳錫慶興奮地說，「電動車是新的產業，絕對是想進入的新創公司的大好機會。」

科技Ａ咖深耕 「特斯拉經驗」奠基 台廠機會多

早在3年前，有美國汽車大廠找上台達電，希望由台達電領軍，替它打造電動車的台廠供應鏈。走在電動車的大道上，「台灣科技業是車廠打造電動車供應鏈的首選。」才剛併購全球車用被動元件大廠基美的國巨董事長陳泰銘看好地說。

陳泰銘的道理很簡單：台廠會是首選的理由奠基於「特斯拉經驗」。他說，特斯拉能夠成功，建立在大量選用台灣廠商作為它的供應鏈。「它大量使用台廠技術、解決方案，隨著特斯拉的成功，讓台廠在零組件、系統經驗上更成熟、精進，兩者相輔相成。」

確實，電動車帶來的汽車產業大變革，早已經吸引台灣的科技業默默布局深耕。不只鴻海，和碩技術長黃中于透露，早在10多年前的華碩時代，就開始投入「車用」研究。在和碩大當家童子賢眼中，電動車更是台灣科技業者的新大陸，大家不約而同揚帆啟航，投入這場電動車新大陸的探險。

正如童子賢所言，「未來汽車結構中，有70％產值將來自車用電子」，讓向來在全球科技產品扮演重要代工角色、飽受「毛三到四」之苦的台灣科技業，找到翻轉的機會。從中，或許過去科技界的舊五哥，將由新五哥來取代。

拿下iPhone代工訂單而登頂全球電子專業代工龍頭廠的鴻海，這一年來以「光速」布局電動車的大動作，是戮力抓緊下一個機會的代表。鴻海董事長劉揚偉先是連番宣布結盟裕隆、拜騰、吉利、飛雅特克萊斯勒（FCA）等車廠，去年更推出有如當年聯發科公版晶片組的電動車軟硬開放平台MIH，一舉擄獲市場目光點。

工研院資通所所長闕志克分析，台灣科技業有機會兵分三路搶下電動車大餅，「第一是台灣科技業擅長的馬達控制器、模組，以及電源轉換器、逆變器等；第二則是包含晶片、鏡頭、模組的感測系統；最後是台灣較缺少的底盤，或是控制數位訊號轉機械動作系統（Drive By wire）。」至於汽車電子部分，他說，「車內娛樂系統其實就是傳統電腦、面板的延伸，這部分，台灣廠商就更沒有問題了。」

兵分三路進軍 老牌五哥、小新創 都可望分一杯羹

根據闕志克的分析邏輯，可將目前科技業進軍電動車分出三種類型，第一類是像台達電、國巨等以零組件出發，卡位電動車商機的老牌電子業者。隨著汽車轉型為「高電壓、高電流」的電動車，以動力系統取代內燃機後，電源供應器、被動元件的使用量都將倍數成長，這是台廠分一杯羹的大好機會。

第二類是從消費電子產品代工轉做電動車次系統組裝的電子代工廠，如和碩、廣達等老牌五哥。和碩除了手上握有特斯拉中控ECU（控制器）、家用充電樁的代工訂單外，據了解，和碩也已經是豐田、奧迪等傳統車廠的車載平板代工廠。

第三類則是在電動車產業秩序尚未明朗之時，與電動車產業一起成長殺出重圍的新創公司，不少家都打入全球最大電動車市場的中國電動車供應鏈，代表性業者為歐特明電子、為昇科技、科絡達等。

面對電動車的大航海時代，童子賢說得好，台灣資通訊產業是「有可勝之機，無必勝之道」，電動車產業的滲透率僅3.9％，倘若以豐田汽車打算2050年全面推出電動車作為一個時間標記，還有30年光景可以逐浪前行，勝負還在未定之天。接下來，就看業者是否化過去經驗為優勢，在電動車產業找到屬於自己的新大陸了。

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