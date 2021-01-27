貧富差距和病毒一樣致命！疫情重創經濟 有錢人資產卻增3.9兆美元

【文．林信男】

新冠肺炎肆虐，重創全球經濟，即使疫苗問世，部分國家已展開大規模接種，但截至目前為止，疫情仍未見趨緩，眾所期盼的經濟復甦，仍充滿變數。

令人好奇的是，即使全球經濟欲振乏力，富豪們的資產，卻不減反增。由樂施會（Oxfam）近期發表的貧富差距報告可得知，雖然在去年3月的股災中，高資產族群也難逃損失，但他們只花了9個月，就讓資產恢復至疫情爆發前的水準，甚至還有所增加；至於貧窮族群，則得花上10年時間，才能讓生活回歸正常。

這份以「不平等的病毒」（The Inequality Virus）為題的年度報告指出，全球新冠肺炎確診人數直逼1億，死亡人數超過210萬，讓貧富不均現象，成為各界關注焦點；主因在於，人們因應疫情的方式，會因種族、性別、收入，而有所不同。

種族、性別、收入 決定了疫情影響程度

該報告寫道，截至去年12月，假如各種族因新冠肺炎死亡的比率，和美國白人相同，那麼，可能會有近2萬2000名非裔、西班牙裔美國人還活著；此外，在職場上，若男性、女性員工受疫情影響的程度相等，就不會有1.12億的女性，面臨失業危機。

在此同時，全球排名前1000的富豪們，多半能夠妥善因應疫情帶來的衝擊，就算去年首季股市狂瀉，但富人都有辦法捲土重來，部分原因在於，政府提供了前所未有的經濟援助（例如大規模貨幣寬鬆）。

樂施會估計，自去年3月中旬起算，至同年12月底，全球富豪們的財富，共增加約3.9兆美元。

在此同時，據聯合國統計，2020年，全球生活在貧困中的人數，大概增加了5億。世界銀行研究也發現，新冠肺炎疫情，已使6000萬人，陷入「極度貧困」。

樂施會執行長布克（Gabriela Bucher）表示，「我們將目睹有記錄以來，最明顯的貧富不均現象，貧富之間的深層鴻溝，已被證明和病毒一樣致命（as deadly as the virus），政府應確保失業者能夠獲得疫苗和經濟援助。」

疫情摧毀逾2億個工作機會 勞動危機恐加劇

另一方面，聯合國數據顯示，去年在疫情大流行的情況下，全球經濟遭受重創，「相當於摧毀了2.25億個全職工作機會」。若以工時計算，疫情使整體工作時數，減少了8.8%，是金融海嘯後的4倍。

聯合國強調，如果只看裁員數字，恐怕會過度低估疫情造成的損失，就算疫苗有助刺激經濟反彈，但復甦程度，仍在未定之天。

聯合國旗下國際勞工組織（ILO）預估，2021年的整體工時，可能會較2019年減少約3%，相當於9000萬個全職工作。

整體來看，2020年的勞動力參與人數，下滑了2.2個百分點；而2008至2009年間，僅減少0.2個百分點。

國際勞工組織秘書長賴德（Guy Ryder）說，經濟復甦的跡象微弱，且充滿高度不確定性，「這是1930年代大蕭條以來，最嚴重的勞動危機。」

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