部桃小裂縫變大破口？未來1個月是嚴峻疫情期 防疫已升為國安問題

【文．蕭婷方】

衛福部立桃園醫院疫情幾乎天天新增本土個案，不僅院內醫護感染、確診個案還進入社區，醫護、病人及相關家屬目前已累計15例確診。而24日新增2本土案例（案889、案890）不僅源頭待查，其中一人甚至到過桃園大湳市場、全聯等地，接觸對象無法精準匡列。

疫情指揮中心25日晚宣布緊急，隔離約5000人、部桃全棟都納隔離紅區，引起社會恐慌。

衛福部長陳時中25日一改過去對部桃防疫出現小隙縫的說法，他坦言「案889是一個警訊，大家要提高警訊」，疫情發展要視這兩天隔離者檢查結果，與病例產生途徑才能判定，疫情觀察勢必因新變化延長。

專家直言，隔離黃金期配套未做好，部分個案已無法控制接觸者，隔離人數再多也難全面防堵。過去以找出確診漏網之魚的「圍堵措施」，應考慮轉為「降低災害」策略思考。

此外，隔離人數與規模已擴及社會、經濟、生活各層面，這已不是純粹的專業問題，而是國家安全問題。

疫情小裂縫評估變大破口？ 疫情考慮以減災為主

陳時中於疫情指揮中心表示，昨日確診案件有不特定接觸對象，且無法確定感染源，擴大匡列居家隔離對象仍無法確認防疫是否「零破口」，疫情觀察期還要看這兩天的情況才能判定。

事實上，部桃醫師6日確診遭到傳染，院內爆發群聚感染，有多名確診者皆有不特定接觸對象的疑慮，包含案863、864公共場所活動史曾到南門市場或外出喝豆漿，案865為桃園捷運摩斯漢堡的店員。

前衛生署疾病管制局局長蘇益仁分析，部桃發生第一起傳染案例為6日，至今已有好幾個不確定性，昨日更有綠區病患的家屬染疫，目前有許多病人慢慢浮現出來，黃金時間的隔離與配套未確實做好，「有些無法掌握個案已經出去（足跡遍佈社區、無法匡列接觸者）」。

他分析，目前隔離人數超過5000人，中央目前作法是在圍堵破洞，將圍堵量能提升到最大，但昨日2例確診源頭待查，已經證明疫情不可能完全圍堵、還是可能產生疏漏。

蘇說明，目前隔離人數已經很大，要再擴大會很困難，應該要改變概念，「不可能圍堵、要思考減災」。

防疫已非專業問題 已升級為國安問題

觀察近2日的防疫措施可見，總統府、行政院已拉高防疫強度與決策層級。

回溯昨日下午疫情指揮中心記者會，會中並未宣布相關措施，僅針對個案進行例行進度報告；到晚間６點半，指揮中心才緊急召開記者會宣布新防疫措施。

時隔不到幾小時，總統蔡英文便更出面向社會喊話，表示將全面提升防疫作為，請全體國民共同，配合度過疫情的挑戰。

蘇益仁直言，隔離人數已經擴大影響經濟、社會與各方面的生活，勢必要總統府、行政院拍板才能決定，這已不是純粹的專業問題，而是要通盤考量相關問題，已升級國安的問題。

未來桃園是否封城、或有其他擴大、更嚴格的防疫措施，也是政治課題。

未來一個月、新年期間為疫情關鍵期

部桃院內群聚感染，原訂2月4日為觀察期，現因新增個案再添變數。

前衛生署署長楊志良則分析，所有人都不希望產生部桃擴大感染，但疫情顯然已經進入社區、追蹤難度很高，現在有點快要擋不住。

目前5000人以上隔離，範圍很大，已經消耗掉指揮中心與台灣整個防疫體系量能，評估農曆年間是觀察關鍵，若年後有擴散，疫情將會十分嚴峻。

「每日5～10例社區感染確診 就應考慮封城」

蘇益仁也說，「未來一個月是很嚴峻的疫情期」，配合桃園的疫情發展，台灣應加強疫情的環境控制體系，包含防疫、醫療院所與防止社區感染三部分。

蘇益仁說，目前能做的盡量做，隔離與自主健康管理持續落實；新年關鍵防疫期間，指揮中心應擴大採檢醫療院所、在全台增設採檢中心，讓確診病患在就診的第一站就能被撈出來，降低移動到其他醫院採檢過程中的傳染風險。

至於社區部分，應積極降低社區活動與活動規模，能取消的應該盡量取消。

由於部桃醫院群聚感染，已經溢至社區，外界討論桃園封城的可能性。依照現行標準作業程序，要等到社區感染第四波，14天內確診者平均超過100人，且無法釐清感染源才會封城。

楊志良建議，圍堵策略要動用許多社會資源與力量，當然不希望桃園封城，桃園一封、台灣的國際大門也會關閉。但他也直言，應提升目前的防疫強度，每日5-10例社區感染確診，就應該要考慮封城。

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