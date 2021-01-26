車用晶片大缺貨！「這優勢」讓台積電完勝對手 德、日、美都求助

【文．林信男】

車用晶片大缺貨！全球各大汽車製造商，就算滿手訂單，也未必能如期交車，部分業者甚至被迫暫停工廠營運，等待「晶片及時雨」到來。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），日前致函台灣政府，稱車用晶片短缺，已危及該國汽車產業和經濟復甦，盼台灣政府能向台積電傳達這項訊息，協助提升晶片供應量。

據悉，除了德國之外，包括美國、日本，近期都為了車用晶片缺貨問題，向台灣政府求助。

台積電具備車用電子製程多元、生態系完整優勢

受新冠肺炎疫情影響，全球主要汽車製造商，直到去年第3季，才開始緩步復工。台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，其實，早在2020年第2季，台積電便已告知業者，若不盡快下單，車用電子的排程，恐怕會落後行動通訊、高效能運算、物聯網、消費性電子等部分。

「如果就晶圓代工的車用晶片製程來看，台積電的多元化程度最完整，高於聯電、世界先進，以及中國的中芯國際、華虹半導體、華潤微電子。」劉佩真解釋，台積電可提供最多元的車用電子製程，從點13微米，到14奈米製程都有，完整的車用電子生態系，進一步拉高了台積電的競爭力。

劉佩真強調，從上述條件可看出，為何德國、美國、日本，針對晶片短缺一事，向台灣求助時，都希望台積電優先供貨；這也證實了，台積電無論在美中科技戰或後疫情時代的數位轉型過程中，都是「兵家必爭之地」。

他國需求殷切 台灣可考慮「拿晶片換疫苗」

台經院景氣預測中心主任孫明德建議，許多國家缺晶片，希望台灣政府幫忙，這時，政府或許可考慮「用晶片換疫苗」，「我們把晶片優先供應給他們，這些國家是不是也能優先調一些疫苗過來？」

「目前半導體缺貨、漲價趨勢，還是延續的。」劉佩真分析，去年受疫情影響，半導體廠擴增產能的動作並不明顯，但現階段，疫情衍生的商機（例如遠距辦公、教學等），仍持續發酵，預估2021上半年，包括個人電腦、5G、高效能運算、物聯網、消費性電子等，會同步推動市場對半導體的需求。

在晶片供不應求的情況下，繼去年第4季，半導體出現第1波漲價之後，2021年首季，又出現第2波上漲；劉佩真預期，這波漲勢，可能會從晶圓代工，逐步蔓延至下游的封測，甚至上游的晶片設計。

她進一步分析，車用電子應用端製程，主要是8吋晶圓，「預計這波車用晶片的短缺，將帶動8吋晶圓代工報價，可能會有第2次調漲。」

上游成本增加 終端產品也可能漲價

至於終端產品有無可能因晶片缺貨、漲價，而隨之調高售價？劉佩真答道，「後續當然不排除，在終端應用市場，包括PC、車用等，會反映上游成本上揚的部分，可能會在第2、3季，看到這樣的狀況。」

劉佩真也估計，假設台積電從第2季開始，大幅拉升晶片供貨量，這波「晶片荒」可望在第3季，有所趨緩。

對於英特爾（Intel）上周在法說會中強調，晶片將以自製為主，引發市場臆測台積電「大單落空」一事；劉佩真認為，英特爾主要目的，是宣示「不會放棄自主生產」，但就7奈米製程從2022拖到2023年的狀況來看，英特爾在製程上，還是會有所遞延。

劉佩真強調，「短期之內，英特爾還是很需要台積電代工的援助，使其能夠因應和超微（AMD）的競爭。」

台積電拉高資本支出 有助台灣經濟成長

受惠於晶片供不應求，台積電今年首季財測顯示，當季營收有望季增0.16%至2.5%，且全年營收增幅，估將上看15%，優於全球晶圓代工平均水準（10%）；另一方面，台積電的資本支出，也從去年的172億美元，拉高到今年的250至280億美元。

劉佩真認為，由台積電財測、資本支出等數據可看出，晶圓代工目前呈現「淡季不淡」氛圍，「台積電接單狀況，都呈現滿載。」

值得注意的是，台經院在最新經濟成長預測中，將台灣2021全年國內生產毛額（GDP）年增率，上修至4.3%，較前次預測高出0.29個百分點，也和台積電資本支出有關。

觀察台經院本次經濟預測內容可得知，受惠於台積電持續擴張資本支出、危老都更帶動營建工程投資、全球科技業加碼投資台灣，以及綠能投資逐漸升溫等因素，預估2021年，整體固定資本形成成長率為4.14%，較前次預測增加0.21個百分點；其中民間投資成長率為4.83%，較前次預測增加0.19個百分點。

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