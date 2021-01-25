被看衰的英特爾財報竟勝預期！還讓台積電跌逾3％ 背後原因是什麼？

【文．林信男】

近年來，英特爾（Intel）陷入晶片製程落後、遭競爭對手超車窘境，CNN報導甚至直言，英特爾「已失去了不容置疑的業界領導地位」；然而，英特爾卻在21日的法說會中，繳出一張超乎預期的成績單，激勵股價大漲逾6％。

據傳，英特爾原定盤後發表財報，卻因遭駭客竊取敏感資訊，故提前於盤中公布。受惠於個人電腦（PC）強勁的銷售表現，英特爾去年第4季營收來到200億美元，優於市場預期（174.9億美元），全年營收達779億美元，年增8%，創歷史新高。

英特爾第4季每股純益（EPS）為1.52美元，同樣高於市場預期（1.10美元）；該公司並估計，今年首季營收可達186億美元，EPS為1.03美元，皆優於市場期待（160.8億美元、0.93美元）。

2020年，裝載英特爾晶片的電腦銷售量（筆電銷售尤其優異），年增33%。由此可見，在新冠肺炎疫情影響下，遠距辦公、教學趨勢，使電腦市場需求大增；英特爾樂觀評估，這股買氣，可望延續至2021上半年。

英特爾2020全年營收達779億美元。（圖：翻攝自英特爾官網）

英特爾晶片將以自製為主 台積電大單恐落空？

市場研究機構TrendForce分析，英特爾目前在非CPU類的晶片製造，約有15%至20%，是委外代工，主要代工廠為台積電（2330）和聯電（2303）。

TrendForce指出，2021年，英特爾正著手將Core i3系列CPU，以台積電5奈米製程投片，預計下半年開始量產，且中長期也規劃將中高階CPU委外代工，預期會在2022下半年，向台積電3奈米製程投片。

不過，在英特爾執行長換人的情況下，晶片擴大委外代工一事，似乎也不若外界想像般篤定。即將在2月15日上任的執行長蓋爾辛格（Pat Gelsinger），周四於法說會中表示，他樂觀看待7奈米製程研發進展，且「我們2023年的產品（晶片），會以自行生產為主。」

蓋爾辛格的說法，引發「台積電大單落空」的猜測，受此消息影響，台積電ADR周四盤後挫逾2%；今（22）日台積電股價下跌超過3%，收在649元，拖累台股加權指數挫逾130點，至16019.03點，勉強守住「萬六」。

結構性問題難解 蓋爾辛格面臨巨大挑戰

不過，蓋爾辛格亦稱，未來會採雙軌制生產，考量到英特爾產品類型極廣，因此，可能會擴大利用外部晶圓代工。

市場預期，蓋爾辛格正式上任後，會透露更多關於晶片委外代工的細節。CNN報導稱，蓋爾辛格勢必得決定，是否要將部分先進製程晶片委外代工。

投資人盼望，蓋爾辛格能帶給英特爾新願景，雖然過去2年，英特爾股價累計上漲近26%，但漲幅仍遠低於對手超微（AMD）、輝達（Nvidia）的398%和300%。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師摩西斯曼（Hans Mosesmann）直言，英特爾存在著結構性問題，得花上多年時間，才能解決，「他（蓋爾辛格）正面臨巨大挑戰」。

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