最多千金股的高價族群！台積電後的第二護國神山 這2檔被忽略的股票

【文．林宏文】

近來台股不斷創高，除了台積電成為台股最強「護國神山」外，IC設計股更是一山還比一山高。

從龍頭聯發科股價已逼近千元，再到「千金股」已有四檔，其中矽力-KY一度衝到近3000元並且挑戰股王大立光，另外信驊則已突破2000元，祥碩一度逼近2000元，加上在千元之上的譜瑞-KY，已讓IC設計族群成為名副其實的台股第二座神山。

觀察台灣IC設計業的領先族群，每家公司都具有高毛利、高獲利及高成長性，並且在全球市占率都取得領先地位，有的公司與大廠平起平坐、亦步亦趨，有的在利基市場強攻過半市占，因此股價才有如此出色的表現。

例如大家已經最熟悉的聯發科，近來因為對高通5G手機晶片形成重大威脅，股價已突破歷史新高，並成為千金股的候選人。至於近來表現強勁的矽力-KY、信驊、祥碩到譜瑞，也都有類似擊敗國際大廠的故事。

例如矽力-KY是生產電源管理IC廠商，主要競爭對手除了美商德儀(TI)、Linear之外，國內也有立錡（屬聯發科集團）、致新、通嘉等。矽力-KY由於董事長陳偉出身大陸，因此掌握到此波美中對抗戰的大商機，成為大陸市場崛起的最大受惠者。

另外，祥碩是提供高速傳輸介面IC的公司，國內外競爭對手不少，不過祥碩因為取得超微及華碩等大客戶的信賴，業績成長速度也很快。

主要競爭者淡出 信驊坐上BMC龍頭寶座

至於以股價剛突破2000元的信驊為例，信驊在利基市場擁有超強市占率，如今是遠端伺服器控制晶片(BMC)的龍頭，過去主要競爭者為日商瑞蕯(Renesas)與美商Emulex，這幾年瑞薩逐漸淡出，Emulex則被信驊收購，讓信驊坐上全球BMC龍頭寶座，市占率高達六成以上。

此外，信驊新開發的全景視訊會議晶片預計將快速成長，今年全球市占率可達 2 成。全景視訊會議晶片搭上全球視訊會議快速成長趨勢，可以提供 180 度、270 度甚至 360 度的全景視訊會議系統，並結合App軟體，未來可提供會議即時翻譯、智能會議記錄、雙向語音翻譯等，強化軟硬整合功能。

至於譜瑞-KY主要產品線有高速訊號傳輸介面晶片及顯示晶片，產品種類比較多元，其中，高速訊號傳輸介面晶片主攻伺服器市場，也隨著雲端資料中心需求增強而放量，此部分主要競爭對手為德儀(TI)、Maxim、恩智浦(NXP)等外商，至於顯示晶片市場的對手則包含美商IDT及台商的瑞昱、聯詠及敦泰等，競爭更為激烈。

除了這些高價千金股外，這裡也可以舉兩個大家比較不熟悉的例子，一家是鈺太，另一家是昇佳。

鈺太的產品以微機電(MEMS)麥克風為主，目前在筆電市場用的麥克風市占率上看五成，而且市占率不斷進逼，鈺太的對手，就是過去在這個市場擁有壓倒性優勢的美商樓氏電子（Knowles）。

投入多年時間和燒錢 鈺太、昇佳成功突破大廠包圍

至於昇佳的產品是感測晶片，並以手機產品上的應用最多。例如手機用的環境光感測器，可以依照環境光線調整手機亮度，另外距離感測器IC可以偵測手機與人的距離，判斷出使用者在打電話，就自動降低背光，藉此減少耗電量。

昇佳的對手則是來自歐洲的奧地利微電子，由於近幾年昇佳成長快速，目前雙方在手機的市占也大約各半。昇佳去年六月才掛牌，也讓台灣IC設計業再添一椿進軍全球舞台的佳話。

鈺太及昇佳這種企業，都是先針對這些原本被歐美或日韓企業獨佔的市場，做好深入的研究分析，之後投入至少三至五年的功夫，燒掉好幾億元後，才能夠突破大廠包圍並獲得成功。

因此，未來台灣IC設計業想要尋找新的發展機會，除了鈺太、昇佳這種模式外，大概也沒有別的方法。鈺太、昇佳目前分別是近300元及800元價位的公司，這種投資回報雖然慢，但倍數很高，應該相當值得。

此外，像網通晶片廠瑞昱、面板驅動IC廠聯詠，還有固態硬碟（SSD）控制晶片廠商群聯及慧榮，這些都已是老牌IC設計公司，在個別產業都擁有領先地位，因此近來股價普遍也都創下新高。

最後，台灣IC設計業中還有另一個不能忽視的族群，那就是已深耕至少二十年的設計服務及矽智財元件（IP）產業。這個產業需要長期投入，目前行業中最厲害的龍頭公司就是安謀(ARM），雖然研發期長，但毛利率接近百分之百，一旦產業地位建立起來，就不容易被超越。

對於設計服務及矽智財廠商來說，過去一年來的發展機會相當好，包括AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、5G等新機會大幅出現，加上美中科技戰及去美化的幫助，還有晶圓代工產能大缺貨，都是促成各家公司業績大幅成長的主因。

因此，目前在這個行業中，也出現最多競逐高價股的族群，從已突破900元的世芯-KY，到目前700元以上的力旺及愛普，還有3、400元左右的M31、晶心及創意，都是高價股族群密集度最高的部分。

不過，對於這些動輒千元高價的IC設計股，股價確實已高到讓人買不下手，大部分都以外資法人操作居多，對於一般投資人來說，現階段大概都只能觀望，對於如此高的本益比，投資人還是應該抱持謹慎態度，選擇低本益比的股票投資為宜。

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