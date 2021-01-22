台積電衝673元新高還能追嗎？「這場」法說會是關鍵 一文掌握五大看點

【撰文 林韋伶】

護國神山台積電（2330）在上周法說會釋利多後，股票已經連續5個交易日上漲，且創下連續4個交易日刷新史上最高收盤價的紀錄，於昨（21）日盤中一度攻上679元，最終以上漲4.02%、股價來到673元坐收。

連日創下歷史新高價的台積電，能否再創奇蹟，重點全看將在這場英特爾（Intel）法說會。

由於英特爾在去年7月先是對外宣布7奈米製程卡關，不排除將晶圓委外代工，市場預期台積電將成為最大受惠者，台積電股價因此從不到400元的價位開始起漲。

不過，就在英特爾宣布新任執行長將由VMware公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）接任時，英特爾又說在7奈米製程取得重大進展，讓外界摸不透究竟是怎麼一回事。本想在台積電法說會上釐清兩強合作進展的投資人，在上周仍然沒有獲得明確答案，今天晚上則盼著重頭戲上場。

將影響台積電股價表現的英特爾法說會五大看點如下。

一、英特爾腹背受敵，找台積電代工成唯一解方？

首先，在過去兩年內，由台南女兒蘇姿丰帶領的超微半導體（AMD）藉由台積電在製造、架構升級，並支援更完整的生態系統後，大幅改善產品陣容，讓競爭對手英特爾流失不少市占率。

而在PC市場中，蘋果Mac電腦的核心不再採用英特爾的處理器，改用基於安謀（Arm）架構的自有設計M1處理器，再加上Chromebook採用聯發科ARM架構晶片組，都讓英特爾備感壓力。

富邦投顧因此預估，面對如此大的競爭壓力，英特爾將晶圓委外代工將無可避免。摩根士丹利證券也認為，如果英特爾的7奈米製程不委外代工，資料中心（data center）產品推出的時程恐怕就要延後，要是為了堅持不委外影響消費者對英特爾的信心，可說是得不償失。

二、台積電法說提前洩題，英特爾肥單已到嘴邊？

儘管從台積電法說會上，投資人無法明確掌握兩強合作的細節，但法人圈已在討論，從台積電將未來5年的營收年複合成長率預估上修到10~15%，同時說明上修的主要驅動力來自HPC（高速運算）平台成長，其實已經隱約透露台積電將吃下英特爾訂單。

富邦投顧認為，台積電2021年資本支出爆增，顯示客戶群會更加多樣，突破以往在最先進製程以蘋果為主要客戶常態。

三、英特爾對台積電營收貢獻比重將在2023年跳增？

至於英特爾的訂單對台積電營運的貢獻會有多少？目前市場預估在今、明兩年，英特爾有機會將GPU（圖形處理器）給台積電代工，對台積電7奈米與5奈米製程有貢獻；到了2022與2023年，更可能要進一步仰賴台積電的3奈米製程。

摩根大通證券分析，英特爾晶圓代工的大餅，轉換為數字大約為150億美元以上，且主要落在先進製程。富邦投顧則預估，英特爾可能將非核心晶片組及主流PC處理器外包給台積電，而DCG（資料中心運算事業群）是否進一步委外，將看新任執行長的臉色；推估英特爾在今、明兩年對台積電的貢獻比重將分別為2.7%與4.3%，到了2023年，一旦採用台積電3奈米製程，貢獻比重將進一步躍升至7.2%。

四、無法完全排除的利空衝擊

當然，這場法說會還是有可能為台積電股東帶來驚嚇。摩根士丹利認為，儘管從台積電資本支出上修的動作看來，英特爾晶圓代工外包是趨勢，但由於執行長剛換人，其中一個風險就是英特爾可能延後決定外包的時程。

此外，季辛格是再度回鍋，過去在公司內的技術部門一直扮演關鍵角色，這樣的背景可能讓他傾向自產晶片，並試圖恢復過去的榮景。不過，摩根士丹利也說明，季辛格在對員工發出的公開信中，只有提到重點會放在製造更棒的產品，顯示不管晶圓代工要不要外包，對季辛格來說，做出好的產品才是最重要的。

五、英特爾可能的策略？

過去英特爾曾因自產晶片，讓搭載客製化晶片的產品因此獲得優勢，但從英特爾10奈米製程延遞那一刻起，情況好像就回不去了，再加上台積電的先進製程發展沒有放慢下來，英特爾要複製過去的成功經驗難度更高。

但摩根士丹利認為，英特爾其實不需要追上製程發展，或是想要做得比台積電更好，重點是聚焦自己的需求。大摩分析師表明，以投資人的角度來看，若英特爾自製晶圓能增加產品附加價值才值得去做。

反之，要是自製沒辦法帶來額外的優勢，英特爾應該給出更明確的承諾，並快速轉型到委外代工的模式，儘管這樣等於喪失過去的優勢，但同時也能獲得處置資產的機會，改善公司現金流表現，並抵銷因為產品市佔率降低對毛利率造成的衝擊。

富邦投顧則預估，英特爾將邁向輕晶圓廠化（fab-lite）的商業模式，儘管晶圓委外代工無可避免，但至少在未來3~5年內，不會走「無晶圓廠化」，取而代之的是可能轉向輕晶圓廠化，將資源集中投入高階的資料中心市場。

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