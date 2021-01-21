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川普不出席拜登就職 核武控制權也跟著他跑了…這種狀況該如何化解？

聯合新聞網 / 今周刊
川普（左）儘管拒絕認輸，仍將在20日搬離白宮，讓新主人拜登（右）入住。 法新社
川普（左）儘管拒絕認輸，仍將在20日搬離白宮，讓新主人拜登（右）入住。 法新社

【文．林信男】

美國準總統拜登，預計於美東時間20日中午宣誓就職，即將卸任的川普，僅透過一段預錄的告別演說影片，祝福新政府成功，但他早已放話，不會出席拜登的就職典禮；然而，這引發了一個問題，川普如何把手中的「核武指揮控制權」，移交給拜登？

美國總統身邊，會有一名隨行軍事助理，協助攜帶一只公事包，這個乍看之下平凡無奇的黑色公事包，裡頭卻裝著「可驗證總統命令，並發動核攻擊（launch a nuclear strike）的設備及決策文件」，該設備又被暱稱為「核足球」（nuclear football）。

這個由隨行軍事助理負責攜帶的「核足球」，會一直「跟隨」總統，直到其正式卸任。CNN報導指出，憲法賦予美國總統對該國核武的完整權力（complete authority），換言之，川普擁有此一權力，直到20日中午，拜登宣示就職為止。

值得注意的是，在「正常情況」下，當新任總統宣誓就職時，「核足球」的控制權，也必須被移交給新總統；然而，當前狀況卻是，川普拒絕出席拜登的就職典禮，那麼，「核足球」該如何移交？

「核足球」移交程序　勢必會有所改變

在被媒體問到上述問題時，美國科學家聯盟（FAS）核武專家克里斯登森（Hans Kristensen）答道，「好問題，這是個史無前例的狀況。」

雖然史無前例，但並非無法因應。

「原子科學家公報」（ Atomic Scientists）研究員施瓦茲（Stephen Schwartz）對CNN表示，儘管移交程序勢必會有所改變，但有關當局將採取相關措施，確保「核足球」控制權的移交，能夠無縫接軌。

施瓦茲透露，「核足球」至少有3個，「一個跟隨總統，一個跟隨副總統，另一個則會交給指定倖存者（designated survivor）。」

不出席拜登就職典禮的川普，據傳將前往佛羅里達州。施瓦茲推論，可能的情況是，軍事助理會攜帶「核足球」，和川普一同前往佛州，但將於20日中午離開，帶著「核足球」，返回華盛頓特區。

就算總統想動用核武　也必須合乎法令規範

就動用核武一事而言，美國總統絕對無法恣意妄為。歐巴馬執政時期的美國戰略司令部指揮官克勒（Robert Kehler）解釋，相關系統存在著一系列措施，以確保這類命令合乎法令規範，「該系統由人控制，不會『自動』發生任何事情，美國軍方也不會盲目遵從總統命令，就算是總統要動用核武，也必須合法。」

假設美國總統決定使用核武，除了「核足球」外，總統身上還會帶著一張被稱為「餅乾」（biscuit）的塑膠卡片，上頭印有驗證碼，藉以識別總統身分。拜登極可能會在20日上午，收到他的「餅乾」，但要等到宣示就職後，才會生效；屆時，川普手中的「餅乾」，將隨之失效。

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