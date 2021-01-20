新國病篩檢推手 為什麼陳文茜、陳佩琪罹肺癌都找他？

【文 / 楊雅馨】

陳晉興是知名的肺癌外科醫師，前副總統陳建仁、知名主持人陳文茜、台北市長夫人陳佩琪等都是他的病人，同時他也是肺癌篩檢「低劑量電腦斷層檢查」（簡稱LDCT）的大推手，與朋友聊天，總不忘敦促提醒：「有沒有去做，LDCT掃描的肺癌篩檢？」

三井餐飲事業集團董事長黃奕瑞，就在被陳晉興叨念了3回後，即使才剛做完健康檢查，還是乖乖地全家族都追加做LDCT。沒想到，家族中真的有人因此發現了肺腺癌，決定公司也跟進，在同仁的健康檢查增加這項檢查項目，結果，「竟也找到4、5位同仁有肺腺癌的問題。」讓黃奕瑞意識到陳晉興苦口婆心背後的原由。

初心》病患家屬求救 讓他力推早期篩檢

關於LDCT的肺癌篩檢，雖然各專家看法有些許的不同。陳晉興說他心裡清楚：「除了經費的考量，大家最擔心的是偽陽性的問題。」但是他強調，「低劑量電腦斷層掃描，的確是診斷早期肺癌最佳的工具。」

若看數字，肺癌連續12年高居國人癌症死亡率首位，每年近萬人死於肺癌，根據2018年最新癌症登記報告顯示，10大癌症又以肺癌的死亡率成長最多。

身為肺癌的外科名醫，每天面對的都是為此求診的病人。有一年在診間，來了一對年輕夫妻，老婆抱著小孩，哭著對陳晉興說：「陳醫師，你一定要救救我先生，我希望他能看著孩子長大。」先生在一旁安靜無語，因為發現時已經是肺癌第4期（晚期），根本沒有辦法手術。

「如果診斷選擇可以重來，你會不會想早一點發現問題？」這是看遍生死，經歷過即使名醫也無法力挽狂瀾之後，陳晉興力推檢測預防的初心。「我現在已經53歲多了，也要開始下半場人生，我希望可以降低台灣的肺癌死亡率，透過篩檢早一點找到這群病人，緊接著找出原因，為什麼這些人會罹患肺癌，唯有知道彼此因果關係，也才能降低肺癌的發生率。」

起點》病中悔悟貪玩 為父親重考上台大

名醫並非一路坦途，「許多人聽到我是建中、台大醫學系畢業，就會認為我成績很好，這你就錯了。」陳晉興大笑。

出生於彰化縣芳苑鄉的王功村，陳晉興的父親原是王功國小的老師，後來應徵上了二林國中，「全家也跟著父親從王功村搬到二林鎮，二林沒有高中，鎮上成績還不錯的人，幾乎都選擇參加北區聯考，我考上了建中。」

北上來到台北市南海路，15歲的陳晉興像是被釋放的籠中鳥，高一、高二都在玩耍，打撞球、溜冰、排球、籃球、網球、跳土風舞⋯⋯，就是沒把心思放在課業上，直到升高三那年因為生病，有一周的時間沒辦法去上課，母親特地來宿舍照顧，「我突然明白，得好好念書。」大學聯考放榜，分數只能上牙醫系，為了父親總是常說：「我們家族要是能夠有一位醫師，不知該有多好！」他決定重考。

「在南陽街的補習班，認識了我太太，我們都是高四生，我常跟我的小孩說，爸爸要是沒有重考，就沒有你們2個。」隔年，陳晉興如願考上台大醫科。「那年代，在鄉下，有人考上了醫學系，那可是天大不得了的大事，除了放鞭炮還會宴客，我們家席開8桌，同學考上北醫，他們家請了30桌，」榮耀了父親，陳晉興笑得燦爛。

進入台大醫科就讀，陳晉興暗暗地打定主意選擇外科，這和他的臨床導師、當時的台大外科部主任教授朱樹勳（編按：現任亞東紀念醫院心臟外科主治醫師）有很大的關係，「就在大四那年，朱樹勳完成國內首例異位心臟移植手術，報紙以斗大標題登出，我希望自己未來能像老師一樣厲害。」

雖然早就選定外科領域，但畢業後因為兵役的問題，沒有辦法留在台大醫院當住院醫師，他先到省立台北醫院當了1年的外科住院醫師，才重回台大，而且回來的第一年，還得「降級」從第一年住院醫師開始做起，「朱樹勳教授跟我說，省立醫院和醫學中心訓練等級不一樣，擔心我會跟不上進度⋯⋯。」

精進》以外科為志業 緊抓任何開刀機會

陳晉興決心趁機把基本功練得更加扎實，他很清楚，外科醫師的醫術與口碑是建立在開刀房，「開刀是不能有分毫的閃失。」他認為，「外科的養成不能紙上談兵，『做中學、喜歡做』很重要。」因此，他總是跟學長姊說：「我很喜歡開刀，你值班的時候如果不想動刀，就叫我來。」藉此緊抓機會，不斷精練技術。

住院醫師第3年，開始選專科，他當然想師從朱樹勳去心臟外科，「何況，朱樹勳還是外科部主任，心臟外科更是頂尖的熱門。」問題是，心臟外科也有優秀的人選，當時是大熱門。

不想與人爭的陳晉興，最後選擇了冷門的胸腔外科。如今看來，當年的選擇反而成就了今日的陳晉興，肺癌成為台灣的新國病，他也在肺癌領域成為翹楚。

「我覺得，我的人生可貴在那多1年的時間——重考時遇見了人生旅途上重要的『牽手』，也因為重考，我知道自己不是特別的優秀，班上有高中念2年就進來台大醫學系；在省立台北醫院的那一年，莊世明主任無私、熱忱地教導我，即使他知道我不會留下來，他讓我更篤定一生願意走外科這份志業。」

現在，莊世明的兒子莊仁豪來到台大癌症醫院擔任主治醫師，和陳晉興一起工作，「這就是人生的緣分，誰都猜不準的。」陳晉興也打算以同樣熱忱的傳承，回報莊世明的兒子。

身為台灣胸腔內視鏡手術的名醫，陳晉興平均每個月約100台刀，加上每周五節門診超時看診，以及去年8月起，接下台大癌症醫院副院長職務，工作更加忙碌，他依舊精神奕奕：「歌手開演唱會時，他會不會覺得累？」那種被需要、被當偶像的感覺，是他成就感的泉源，直言「這份成就感就是『蠻牛』，雖然不能喝，只要看一看就可以迅速補充體力。」

「我在開刀時不能有音樂、聊天，非常非常的serious（嚴肅），因為每個病人都不能出事，每個病人都是很大的託付，每個病人的背後都是一個家庭。」也正因為醫者仁心，陳晉興說：「當我順利完成一台刀，心裡就會非常的感謝。」

跟著陳晉興五年多的助理說：「外科醫師通常脾氣都不太好，但陳副院長不太一樣，他是『念』，會一再提醒，希望團隊按照他的步驟做事。」例如在開刀房，護理師幫他戴手套時，一定記得覆誦：「右手7碼，左手7碼。」（編按：再次確認手套尺寸，避免戴錯浪費）助理又說：「陳醫師會送《肺與肺病》給每一位開刀的病人，還會幫病人將要看的重點摺起來，也是再三地提醒一定要閱讀。」

台大醫院專任影像醫學部主治醫師張允中形容，陳晉興是具有智仁勇特性的醫師，他說：「陳醫師有很大的胸襟可以與其他專科醫師合作，例如讓肺癌病人可以在同一間手術室完成腫瘤的定位和開刀，減少病人等待的焦慮；門診一節看了近百位病人，完全沒有外科醫師的大架子。」

陳晉興除了出國以外，就連假日，每天總是一早7點就到病房巡房，一周有2個整天開刀日，五節的門診，另外半天負責教學。診間、開刀房、病房、研究室幾乎填滿了生活，太太張馥芳說：「他只走3條路：徐州路、林森南路、台大醫院的景福通道，不是通往病房、診間、開刀房，就是在研究室。」

暖醫》把電話留給病人 互動更有溫度

病人多、醫術好的醫師很多，有溫度的醫師卻未必多，陳晉興卻是其中之一，打從2009年起，他就因為住院病人一句「陳醫師你不在時，我們很像孤兒」，就把自己的電話留給病人，「我發現從此和病人的互動反而更好。」即使如今他又接下癌症醫院副院長職務，行政與管理工作更多更忙，他還是把手機號碼留給病人。

陳晉興的理由很簡單，進行胸腔手術，病人需要全身麻醉，「你知道有人麻醉後就再也醒不過來……，例如中風、心肌梗塞、腦動脈瘤破裂、大出血等，病人把生命託付給你，你怎麼會不把電話給他呢？」

陳晉興從白袍的口袋裡，拿出一疊可以隨時給病人的紙條，上面印著肺部腫瘤病患接受手術後注意事項，以及寫著自己名字的緊急聯絡方式、Email、電話。

「我的病人都很可愛、貼心，他們都寫信、傳簡訊比較多，打電話反而不多，有病人打來說，『陳醫師沒想到真的是你哩！』」陳晉興眼神藏不住的笑意和溫暖，還有一點點的得意。

或許，就如陳晉興自己所言，重考、住院醫師那多一年的時間，造就現在的他，讓他深刻體會身為醫師的天職。「可以在台大看診、開刀、教學、研究，還能和病人做一輩子的朋友，那份快樂、成就感，被需要，人生還有什麼好要求的呢？」陳晉興說。

陳晉興

出生：1967年

現職：台大醫學院附設癌醫中心醫院副院長、台大醫院實驗外科主任

經歷：台大醫院胸腔外科主任、台大醫院醫療事務室主任

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