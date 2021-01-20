沒台積電 福特頭很痛…為何汽車工廠「有訂單」卻被迫停工？

【文．林信男】

明明有訂單，工廠卻被迫停工，這是什麼情形？上個禮拜，美國汽車製造商福特，暫時關閉了位於肯塔基州、專責生產運動型多用途車（SUV）的工廠；日前，福特又宣布，自本月19日起，位於德國薩爾路易（Saarlouis）的工廠，將暫停營運，至2月19日為止。

根據科技研究機構伯恩斯坦（Bernstein）估算，2020年，因新冠肺炎疫情衝擊，全球汽車銷售量，下滑約15%；而今年，在經濟可望復甦的前提下，全球汽車銷售量，有機會成長9%。

既然今年全球汽車銷量估將成長9%，為何福特的工廠，會出現暫停營運的狀況？伯恩斯坦點出了關鍵，「車用相關晶片短缺，恐使（汽車）市場復甦，面臨風險。」

電子產品、汽車產業 晶片需求極為迫切

全球疫情大流行，可謂晶片缺貨的「元凶」。外媒分析，疫情使許多企業、學校，採取遠距辦公、教學措施，使相關設備銷售量直線上升，這類設備（例如筆電、手機等電子產品）不可或缺的零件之一，就是晶片；而對汽車製造商來說，車用晶片也是極為重要的零件，雖然產業不同，但對晶片的需求，卻都極為迫切。

進一步盤點可發現，除了福特之外，包括福斯、飛雅特克萊斯勒、豐田、日產、本田、現代，以及奧迪等許多汽車製造商，都面臨晶片缺貨帶來的影響；其中，奧迪於本周一對CNN表示，已因此讓1萬名工人休假。

奧迪執行長杜斯曼（Markus Duesmann）在接受媒體採訪時強調，會盡可能把今年第1季的生產損失，控制在1萬輛以內。

豐田汽車表示，已被迫於1月12日，讓位於中國廣州的工廠暫停運作，並減少美國德州工廠的產量；本田汽車亦稱，他們正在調整產能，以因應晶片短缺的狀況。

現代汽車則透過聲明指出，他們正「努力優化零件供應，確保各生產中心都可維持產能穩定。」

車用晶片供給吃緊 今年Q2前可望緩解

外媒報導分析，美國總統川普對中國晶片廠的制裁，使車用晶片短缺的問題更加惡化；據悉，在中芯國際被美國商務部，列入禁售受令制裁黑名單之後，便開始有汽車製造商，把訂單轉往台積電，導致台積電「爆單」，產能吃緊。

據汽車零組件供應商透露，在某些狀況下，就算找到可替代台積電的晶圓製造業者，他們也沒有可用的產能。

據傳由福特、通用、飛雅特克萊斯勒美國分部組成的遊說團體「美國汽車政策委員會」（AAPC），呼籲即將上任的拜登政府，敦促亞洲半導體製造商，將部分產能，轉做車用晶片，否則晶片短缺造成的工廠停工問題，恐持續延燒至秋季。

面對晶片嚴重供不應求的情形，台積電總裁魏哲家於本月14日的法說會中表示，「我們會和汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

Cox Automotive分析師克雷布斯（Michelle Krebs）說，受到疫情大流行影響，我們本就預期，（汽車產業）供應鏈會發生中斷，而「晶片短缺只會讓情況變得更糟糕，特別是那些『供不應求產品』的製造商。」

伯恩斯坦分析師艾林霍斯特（Arndt Ellinghorst）預估，車用晶片供給吃緊的問題，有機會在今年第2季前緩解，但汽車產業要從疫情衝擊中恢復，可能需要更長的時間。

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