台彩春節加碼8.6億！創近4年新高 這「4縣市」中獎率最高

【文．林韋伶】

對許多民眾來說，過年不可或缺的休閒活動之一就是買彩券。

台灣彩券公司也看好過年的買氣，再度推出春節加碼活動，且今年加碼獎金高達8.6億元，創下近4年的新高！

台彩今（19）日公布，今年春節期間將推出「大樂透」加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起到2月13日，每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼，就有機會獲得100萬元的大紅包。

台彩總經理蔡國基指出，自106年起推出春節大紅包，加開一組號碼讓消費者去對，深受民眾喜愛。蔡國基進一步說明：「自（民國）106年到109年，共開出2292注春節大紅包的獎項，以包牌民眾的中獎比例大約有13.7%。」

全台灣有７家彩券行 連續四年開出加碼大紅包

台彩更分享，在連江縣以外，全台各縣市都曾開出過春節大紅包獎項，可說是遍地開花，甚至有7家彩券行連4年開出加碼的大紅包獎項。

蔡國基建議大家：「民眾到各地去拜年，不妨也買張彩券試試手氣。」

而根據台彩公司的統計，開出春節大紅包機率最高的四縣市分別為：新北市、台北市、高雄市、台中市。

台彩也說明，為了迎接即將來到的金牛年，最受歡迎的「大樂透」自2月9日起到2月21日將連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁。

台北、新北、台中、高雄 開出最多注春節大紅包

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自2月1日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。

頭獎2億元起跳的「威力彩」採機動加碼，2月1日至4月1日若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

而民眾最愛的刮刮樂，今年更將推出6款應景商品，其中以首度亮相的「1000萬行大運」最具話題，每張售價1000元，有5個頭獎1000萬元，150個二獎100萬元，頭獎和二獎的個數為歷年面額1000元刮刮樂之冠。

如果有民眾不喜歡沒中獎的失落感，可以買中獎率100%的牛年生肖限定款「金牛獎」，不但張張都有獎，且頭獎300萬元共有10個，每張售價500元；同日上市的還有「大三元」、「刮刮金樂透」、「好運到」及「超速777」等4款充滿新春好預兆的刮刮樂新品。

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