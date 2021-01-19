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拜登就職前股市估漲13％ 為何9成有錢人覺得「有泡沫」卻不逃？

聯合新聞網 / 今周刊
拜登(美聯社)
拜登(美聯社)

【文．林信男】

美國準總統拜登，將於本月20日宣誓就職，根據美國財務研究分析中心（CFRA）估計，從大選投票日（去年11月3日）起算，至就職典禮前，美股標普500指數，累計漲幅將直逼13%，可望創下1952年以來同期新高。

在此同時，摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下券商E-Trade Financial調查顯示，在券商帳戶擁有超過100萬美元的投資人中，9成以上認為，股市「處於泡沫」、「有點泡沫」或「接近泡沫」狀態，即使如此，他們並不打算將資金撤出股市，箇中原因，令人深感好奇。

拜登「上任10日施政計畫」　盼扭轉4大危機

CNBC報導分析，拜登於上周四宣布的經濟紓困方案（規模達1.9兆美元），是激勵股市走揚的主因之一；進一步來看，其政權交接團隊提出的「上任10日施政計畫」，也為緩和疫情、改善經濟，帶來更多期待。

由準白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）的備忘錄內容可得知，拜登將於上任當天，簽署約12項行政命令，並陸續祭出後續措施，藉以因應新冠肺炎疫情、經濟疲弱、種族議題和氣候變遷等4大危機。

保德信金融（Prudential Financial）首席市場策略師克羅斯比（Quincy Krosby）認為，投資人將聚焦就職典禮，並觀察疫苗配發、接種工作發展，「這對市場至關重要」。

擔心市場吹出泡沫　但牛市仍未止步

雖然上周美股3大指數周線收黑，但就近1年累計漲幅來看（截至1月15日收盤），標普500指數上漲14.56%，那斯達克和道瓊工業指數，分別上漲40.39%、6.15%，在去年美股屢創新高的情況下，市場已開始傳出「居高思危」、「泡沫化」的示警聲。

E-Trade Financial調查顯示，券商帳戶擁有超過100萬美元的投資人，16%認為股市正處於泡沫之中，46%覺得有點泡沫，29%主張市場正在接近泡沫狀態，僅9%表示股市離泡沫還遠得很。

不過，這91%認為股市「處於泡沫」、「有點泡沫」或「接近泡沫」的富裕投資人，並不打算從股市撤退；E-Trade Financial資本管理部門首席投資長羅文加特（Mike Loewengart）分析，在拜登提出大規模經濟紓困方案的前提下，人們普遍認同，經濟情勢正在改善，且有跡象顯示，支撐股市走揚的條件，已經到位。

即使對泡沫的擔憂程度加劇，但在這些富裕投資人當中，仍有64%認為當前美股是牛市，較去年第4季調查，增加了9個百分點。

企業營收、獲利可期　投資焦點轉向價值股、小型股

摩根大通亞洲股票研究部門主管蘇利文（James Sullivan）研判，拜登政府的紓困方案，有助提振美國經濟表現，可望促使資金從亞洲新興市場撤離，流入美國市場。

市場研究機構FactSet分析師巴特斯（John Butters）對CNN表示，標普500成分股企業，今年首季獲利，估將年增17%，第2季增幅，甚至上看46%，全年有機會超過22%。

除了基期較低之外，CNN報導稱，疫苗的大規模接種和經濟刺激措施，也讓上述反彈預測，顯得有其道理。Ally Invest首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）亦指出，華爾街可能低估了2021年的企業營收增幅，「今年有機會繼續攀升」。

在上述趨勢下，已有越來越多投資人，開始調整資產配置，把投資焦點轉向價值股、小型股，以及能源、金融等產業。羅文加特說，除了大型科技股之外，其他類型股票，似乎都成了更好的潛在機會。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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