台股崩盤日近了？ 謝金河：台積電、鴻海...從5大企業看台股真實世界

【文．謝金河】

你所不知道的台股內涵！

過去這一年，台股氣勢如虹，15日在台積電助攻下，加權指數一度寫下16041的天價紀錄，收盤指數是15616.39。假如從2019年最後一個交易日收盤的11997.14算到現在，台股加權指數共上漲3619.25，漲幅是30.16%，但這個漲幅75%是由5家公司創造的。

台積電的625元，台達電325元，聯發科899元，都是歷史天價，聯電的51.9元是2002年以來最高價。蹲很久的鴻海，這回靠著電動汽車題材，一口氣大漲到119元。鴻海在元月大顯神威，已大漲23.5元，漲幅25.54%，讓投資人跌破眼鏡。鴻海及台積電應該是今年推高指數到16041最大的功臣。

這5檔重量級權值股，總共拉升加權指數2709點，而台股有948家上市公司，換句話說，剩下的943家上市公司才合力拉升910點，占大盤上漲的指數比重僅25%，可以看出台股有近500家的公司股價根本沒有漲，最慘的是大立光從5000元跌至2860元，跌幅42.8%，台泥19年底是43.7元，現在是41.95元，幾乎紋風不動。

這個現象有如美國FAAMG加上Tesla，Nvidia及Netflix拉升道瓊工業指數，Nasdaq及費城半導體指數，背後代表的是不均衡的世界，及產業競爭集中化的現象。

股市大漲，喊著要崩盤的大師或專家愈來愈多，台股只要盯住率領指數大漲的超級5大企業即可，那些躺著的企業，不太容易崩盤！這是台股的真實世界？

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