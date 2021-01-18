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習近平疑向拜登喊話…這封回給星巴克主席的信 藏著緩和貿易戰的暗示？

聯合新聞網 / 今周刊
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平。 新華社

【文．林信男】

雖然美國總統川普即將卸任，但美中關係的緊張程度，並未因此緩和，日前美國國防部，又把包括小米在內等9家公司，列為「中國軍方擁有、控制的企業」，使這份「黑名單」，擴增至44家，未來美國投資人，將不得投資這些公司。

值得注意的是，在美中關係高度緊繃的背景下，星巴克創辦人、前執行長（現為星巴克董事會名譽主席）霍華·舒茲（Howard Schultz），竟和中國國家主席習近平，當起了「筆友」，兩人近期的通信內容，也被外媒報導披露，甚至引發「習近平回信給舒茲，是間接向準總統拜登喊話」的聯想。

CNN引述知情人士說法，稱舒茲近期寄了1本他的新書《平地而起：星巴克與綠圍裙背後的承諾》（From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America）給習近平，並附上1封信，表達星巴克對中國及當地員工的長期承諾。

根據新華社報導，習近平在回覆舒茲的信中寫道，「在中國共產黨領導下，14億中國人民為全面建成小康社會、建設社會主義現代化，進行長期且艱苦的努力。」

中國願提供發展空間　盼星巴克為中美關係「積極努力」

該信件指出，中國開啟全面建設社會主義現代化國家的新進程，「將為包括星巴克在內的美國企業，以及世界各國企業在中國的發展，提供更廣闊的空間。希望星巴克為推動中美經貿合作和兩國關係發展，作出積極努力。」

對於上述回應，舒茲透過聲明表示，收到習近平的回信，是「莫大榮幸」，他相信，星巴克在中國的最佳時日，已經到來，可望為兩國之間的合作，建立共同基礎。

在美中關係方面，舒茲曾公開對貿易戰的影響，表達擔憂之意，強調美國對中國商品加徵關稅，無助於美國就業市場表現。

舒茲2018年接受CNN採訪時曾言，歷次貿易衝突，都導致美國經濟下滑，「我真正的信念是，國家不應築起與他國隔絕的牆，而應建造橋樑。」

2020中國對美貿易順差年增7％　川普發動貿易戰挨批失敗

就當前美中貿易表現來看，中國似乎略勝一籌。由中國海關總署資料可得知，去年12月，中國貿易順差為781億美元，全年總順差來到創紀錄的5350億美元，年增27%；2020全年出口總值為2819億美元，創歷史新高。

在此同時，美中貿易關係，則變得更加失衡；2020年，中國對美國的貿易順差達到3170億美元，年增7%，金額創有記錄以來次高。

對此，牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席亞洲經濟學家高路易（Louis Kuijs）直言，從2020年美國自中國進口商品大增的情況來看，「似乎可以很持平地說，川普發動貿易戰，是失敗的。」

高路易稱，中國在許多供應鏈當中，都扮演著至關重要的角色，「想與其脫鉤，說比做容易。」

至於拜登上任後，美國是否能對中國施加新壓力？高路易認為，拜登政府將採取截然不同、不那麼好鬥，卻更沉穩的方式，來因應中國；但，短期內，拜登不會取消對中國商品加徵的關稅。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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