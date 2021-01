習近平疑向拜登喊話…這封回給星巴克主席的信 藏著緩和貿易戰的暗示？

【文.林信男】

雖然美國總統川普即將卸任,但美中關係的緊張程度,並未因此緩和,日前美國國防部,又把包括小米在內等9家公司,列為「中國軍方擁有、控制的企業」,使這份「黑名單」,擴增至44家,未來美國投資人,將不得投資這些公司。

值得注意的是,在美中關係高度緊繃的背景下,星巴克創辦人、前執行長(現為星巴克董事會名譽主席)霍華·舒茲(Howard Schultz),竟和中國國家主席習近平,當起了「筆友」,兩人近期的通信內容,也被外媒報導披露,甚至引發「習近平回信給舒茲,是間接向準總統拜登喊話」的聯想。

CNN引述知情人士說法,稱舒茲近期寄了1本他的新書《平地而起:星巴克與綠圍裙背後的承諾》(From the Ground Up: A Journey to Reimagine the Promise of America)給習近平,並附上1封信,表達星巴克對中國及當地員工的長期承諾。

根據新華社報導,習近平在回覆舒茲的信中寫道,「在中國共產黨領導下,14億中國人民為全面建成小康社會、建設社會主義現代化,進行長期且艱苦的努力。」

中國願提供發展空間 盼星巴克為中美關係「積極努力」

該信件指出,中國開啟全面建設社會主義現代化國家的新進程,「將為包括星巴克在內的美國企業,以及世界各國企業在中國的發展,提供更廣闊的空間。希望星巴克為推動中美經貿合作和兩國關係發展,作出積極努力。」

對於上述回應,舒茲透過聲明表示,收到習近平的回信,是「莫大榮幸」,他相信,星巴克在中國的最佳時日,已經到來,可望為兩國之間的合作,建立共同基礎。

在美中關係方面,舒茲曾公開對貿易戰的影響,表達擔憂之意,強調美國對中國商品加徵關稅,無助於美國就業市場表現。

舒茲2018年接受CNN採訪時曾言,歷次貿易衝突,都導致美國經濟下滑,「我真正的信念是,國家不應築起與他國隔絕的牆,而應建造橋樑。」

2020中國對美貿易順差年增7% 川普發動貿易戰挨批失敗

就當前美中貿易表現來看,中國似乎略勝一籌。由中國海關總署資料可得知,去年12月,中國貿易順差為781億美元,全年總順差來到創紀錄的5350億美元,年增27%;2020全年出口總值為2819億美元,創歷史新高。

在此同時,美中貿易關係,則變得更加失衡;2020年,中國對美國的貿易順差達到3170億美元,年增7%,金額創有記錄以來次高。

對此,牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席亞洲經濟學家高路易(Louis Kuijs)直言,從2020年美國自中國進口商品大增的情況來看,「似乎可以很持平地說,川普發動貿易戰,是失敗的。」

高路易稱,中國在許多供應鏈當中,都扮演著至關重要的角色,「想與其脫鉤,說比做容易。」

至於拜登上任後,美國是否能對中國施加新壓力?高路易認為,拜登政府將採取截然不同、不那麼好鬥,卻更沉穩的方式,來因應中國;但,短期內,拜登不會取消對中國商品加徵的關稅。

