唐吉訶德落腳西門町！賣生鮮、24小時營業 背後打什麼算盤？

【撰文 蘇君薇】

日本連鎖賣場「唐吉訶德」台灣首家分店－「DON DON DONKI 西門店」，將於1月19日正式開幕，不只有各類雜貨，還將販售生鮮、熟食，儼然成為「超市」型態。

赴日本觀光必逛的唐吉訶德，主打便宜、可退稅，深受旅客喜愛，目前在全球擁有超過637家分店。

從美妝雜貨到壽司 3層樓店鋪什麼都賣

唐吉訶德最早在2019年，就傳出有意來台展店，還傳出可能落腳台北東區「永福樓」原址，後因與房東協商不成，暫時告吹；2020年9月間，徵才消息無預警於104人力銀行上曝光，唐吉訶德展店消息再度引發關注。

直到今年1月初，唐吉訶德正式在台灣官方臉書，宣布選定西門町展店，並將於1月19日上午10點開幕，採取24小時營業。

唐吉訶德也宣布，台灣第一家門市內將提供各式各樣日本直送商品、美妝產品、零食餅乾、飲料汽水，還有新鮮的生鮮蔬果、現做的熟食、壽司等商品。

實際走訪即將開幕的唐吉訶德，可以看見門口、電扶梯都已換上「DON DON DONKI」黃底黑字招牌。

一旁的樓層簡介則寫著，店鋪為3層樓，1樓為日本美食、驚安商品及收銀台，2樓為生鮮（蔬果、熟食）及酒類、飲料，3樓則為各類零食、美妝、雜貨。

▲「DON DON DONKI 西門店」外觀及門口已可見到熟悉的唐吉訶德LOGO及黃、黑色調招牌。（圖片來源：攝影／蘇君薇）

為何這時間來台展店 可能原因有這些

外界好奇，唐吉訶德為何選擇此時來台，又會否對零售通路帶來衝擊？

台經院產業分析師林進南指出，唐吉訶德選擇於今年來台展店，主要還是受到疫情影響，但也意味，今年台灣零售通路強調消費體驗服務，需要迎合、滿足民眾「類出國」的需求。

林進南認為，台灣的通路業者與日系通路，在產品組成結構上仍有差異，多數業者如全聯、家樂福等較強調在地化價值，會針對通路商做不同結合，或是透過行動展現與供應商有較好的合作關係。

例如，全聯積極開發熟食、發展自有品牌或聯名商品，不只朝向品牌開發，也顯示與供應商合作關係較好，以強調在地經營，但在進口商品部分，結構仍有區隔。

林進南指出，台灣民眾去日本唐吉訶德多會購買道地小物，而現在民眾無法出國，會透過「偽出國」的消費體驗，滿足心理需求，而唐吉訶德進口日本當地禮品雜貨，可以把民眾習慣在日購買的商品，變成在台灣即時消費，同時彰顯自身品牌價值。

▲「DON DON DONKI 西門店」一樓手扶梯也貼滿店名標誌，一旁的門上貼了樓層指南，裏頭也明顯可見已將商品貨架擺好，仍在為開幕做準備。（圖片來源：攝影／蘇君薇）

賣生鮮拚「接地氣」 全聯樂觀看待競爭

若唐吉訶德來台展店後，朝向生鮮發展，林進南表示，這意味著要在台灣立地生根，勢必仍要朝國人較喜愛的商品發展，「我相信它有個意圖是為了接地氣」。

不僅如此，唐吉訶德第一家台灣門市位於年輕人較多的台北市西門町，推出生鮮商品又商品種類多樣的性質，應能吸引年輕客群消費。

他認為，整體來說，唐吉訶德來台對國內零售通路衝擊不大，反而多一個消費選擇。

對於唐吉訶德來台，全聯則認為，台灣零售產業相當競爭，全聯除了持續開新店，也不斷拓展其他服務，例如在雙北50家門市開始小時達外送服務，都是針對消費者有所需求，因為有競爭才有進步，樂觀其成。

▲「DON DON DONKI 西門店」位在「TiT國際廣場」一至三樓，該棟建築另也有其他商家進駐。（圖片來源：攝影／蘇君薇）

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