台積電沒有極限！資本支出再創歷史新高、毛利率50％起跳 至少再旺5年

【撰文 林韋伶】

護國神山台積電（2330）於昨（14）日下午舉行法說會，公布2020年全年賺進約2個股本、毛利率達53.1%，但這亮眼的成績還不是護國神山的極限。

台積電不但預估，2021年資本支出約在250億到280億美元（約新台幣7000~7800億元）之間，將創下歷史新高，較2020年資本支出數字大增約4~6成，且同時預估50%的毛利率將為基本盤。

台積電沒有極限 營收年複合成長率上看10~15%

對財測態度一向偏保守的管理階層，也在法說會上報佳音，台積電總裁魏哲家在法說會中表示：「預期2020到2025年間，若以美元計算，台積電營收年複合成長率可望達10~15%，優於原先預估的數據5%~10%。」

要說昨日法說中的法人提問最熱烈的問題，便是高於市場預期的資本支出。

早有外資在日前猜到，台積電2021年資本支出可能高於2020年，甚至有機會衝上200億美元，但沒有人猜到增加的幅度竟高達4~6成。

資本支出上修4~6成 台積看好市場需求

對於最高可能達280億美元的資本支出，台積電解釋其中包含在美國設廠的費用，而2021年資本支出將有8成用在3、5與7奈米的先進製程上，另外20%則平均用在封測與特殊製程。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理也解釋說：「邁入2021年第一季，我們預期高效能運算（HPC）相關應用的需求、汽車電子領域回溫，以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。」

HPC成長動能趕上 與智慧手機將成雙箭頭

值得注意的是，過去幾年台積電的營運成長動能主要來自智慧手機的貢獻，但台積電董事長劉德音分析說：「從今年開始情況有些改變，HPC將成為同樣重要的成長動能。」

聽到如此驚人的資本支出，與會的多位外資法人皆表達驚艷，甚至主動追問「財測是否太保守？」、「獲利能力是不是出現結構性的變化？」

但對此，台積電管理階層是四兩撥千金地回應。

英特爾下單台積電有譜？台積電：「不對單一客戶說明」

此外，市場瘋傳英特爾很快會將晶圓代工的肥單下給台積電，針對這點各家外資有人丟直球直接點名英特爾提問，有人丟曲球想透過「製程投資進展」，或是HPC業務中的「處理器占比」、「是否有新客戶」等提問旁敲側擊。

然而，台積電仍未說明與英特爾合作進程，只是重申「不會對單一客戶或產品說明，但我們一直都以客戶需求為重點，提供他們需要的服務」。

另一個值得投資人留意的重點則是，台積電今日主動提及公司在2010年~2014年間，資本支出較2009年前多出約3倍的那段歷史，彷彿台積電看到歷史重演，市場需求成長明顯。

台積電投資也將不手軟，以抓住來自5G、HPC的市場機會。

疫情後加碼投資 台積電盼複製28奈米成功經驗

2010年全球還壟罩在金融海嘯陰影時，只有台積電逆勢加碼投資。這場由當時台積電董事長張忠謀發動的一仗，造就了台積電28奈米的輝煌年代。

如今，新冠肺炎疫情對全球的衝擊仍未停歇，台積電再度選擇大舉投資。

究竟台積電此次能否再複製過去的成功經驗還不得而知，但至少從2021年預估來看，魏哲家推估，今年半導體整體產值（不含記憶體）估將較2020年成長8%，而晶圓代工產值則預計成長10%，但台積電表現將一如以往優於同業，今年營收年增率估達約15%（mid-teens）左右。

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