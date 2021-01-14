英特爾下單台積電！半導體果真「護國神山」 連陸都怕對我過度依賴

【文．林信男】

英特爾下單台積電一事「有影」了！根據外媒報導，為了力抗勁敵輝達（NVIDIA），英特爾有意委託台積電，生產個人電腦第2代獨立顯示卡晶片「DG2」，盼藉此打入PC遊戲市場。

截至目前為止，英特爾和台積電皆未回應上述消息，但從外媒報導內容可得知，英特爾已和台積電、三星等業者，洽談晶片代工事宜；據知情人士透露，「DG2」的製造技術，將比輝達去年秋季發表、採用三星8奈米製程生產的顯示卡，更為先進。

南韓媒體《BusinessKorea》引述產業人士說法，稱台積電比三星更具競爭優勢，主因在於，台積電是「純晶圓代工」業者，不從事晶片設計，因此台積電不會直接和英特爾競爭；但三星因為有設計業務，等於是英特爾的潛在競爭對手，會有安全疑慮。

台灣外貿太倚賴中國？實際情況未必如此

由上述消息可看出，美國市場對台灣半導體的需求，極為強勁。中經院WTO中心資深副執行長李淳表示，觀察台灣對美國出口產品內容可得知，光是「電子電機設備」項目，就占了3成左右，其中又以半導體為大宗。

值得注意的是，除了美國以外，中國對台灣半導體的需求，也相當殷切。李淳指出，雖然最近很多人批評，在兩岸貿易上，台灣好像對中國過度依賴，但「這句話，只對了一點點，大部分是不對的。」

李淳解釋，就最近5年台灣對中國的出口結構來看，平均3到4成是半導體，且有逐年成長之勢，已成中國最大進口品項，由此可見，「在半導體方面，反而是中國擔心，他們對我們依賴太深。」

「中國在2015年，推動『國家積體電路產業投資基金』的時候就強調，（半導體）市場需求有7成是靠台、韓來滿足，過度依賴進口」李淳補充道。

研華執行董事何春盛認為，自美中貿易戰爆發以來，台灣猶如迎來「長達20年的機遇」，憑藉半導體、IC封裝測試、PC、NB市占率世界第一的條件，「台灣沒有悲觀的理由」。

台灣關鍵技術 不能只有半導體

雖然台灣半導體在美、中市場，都極具優勢，但李淳提醒，未來的供應鏈走向，可能會脫離傳統上，以效率、成本、生產能量，作為決定供應鏈夥伴的基準；轉而以是否可靠、乾淨（編按：例如「5G乾淨網路」，就是希望確保相關技術，不會用到「不受信任」設備商的產品）、可信賴，當作標準。

李淳亦稱，美國準總統拜登所重視的，是「供應鏈回流」，其中，包括醫衛產品（因應疫情所需）、半導體，都是「優先回流」項目；預估2、3年內，還不至於對台灣的半導體出口造成影響，但長期來看，就要注意出口結構改變的可能。

「我們的關鍵技術，必須要有半導體，但不能只有半導體；台灣的關鍵技術、人才，都是作為可信賴、安全供應鏈夥伴，需要做的功課。」李淳強調。

何春盛也說，台灣是個小國，產業一定要採取全球布局，「哪裡有市場，我們就要去」，不能只考慮成本效益，也應重視附加價值和安全性，「台灣要把自己放在一個全球供應鏈的關鍵地位，像半導體，就是我們的『護國神山』，台灣要從製造思維，變成市場思維。」

何春盛表示，研華、台積電、友達等科技公司，最大市場都在美國，「但我要問我們企業界的老闆，我們對美國市場了解多少？」他認為，在採取全球布局的同時，也者也應深化對市場的理解程度。

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