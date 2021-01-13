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傳產股也能飆出1000元股王！ 亞德客股價一年來瘋漲逾100％

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 呂玨陞】

2021年台股首家榮登千金股、成為第7家進入千金俱樂部的公司，並非漲了一整年的科技股，而是去年底異軍突起的氣動元件大廠亞德客－KY（1590），1月7日，這家公司成為自1989年台火攀上千元成就後的首家傳產股。

暌違逾30年，傳產股再度出現千金股王，漲得有沒有道理、千元站不站得住腳？《今周刊》從產業趨勢、企業基本面與籌碼進行分析。

先看產業趨勢，由於中國勞動人口慢慢減少、人工成本提高，中國官方早已積極推動產業升級政策，業者透過自動化可減低缺工的衝擊，又可提高生產效能，所以自動化，本就是大勢所趨。

尤其2020年年底疫情加溫，中國各地又開始限制人員流動，缺工困擾雪上加霜，為避免2020年第一季被疫情掃到、「缺工比缺單更可怕」的現象復發，更刺激自動化產業加速復甦。

再看基本面。生產氣動元件的亞德客，客戶中電子業是最大宗，占營收28％，來自電子業的貢獻在2020年成長了約21％。亞德客發言人曹永祥表示，5G在中國展延到新基礎建設與數位化城市，相關製造需求顯示仍沒有停歇的跡象。

從亞德客公告也可看出，需求復甦得比預期好，亞德客市占率持續提升，2020年12月接單金額創單月歷史新高，12月營收衝高至4.53億元人民幣，達到歷史次高。

曹永祥更指出，不少下游製造商反映，今年7至8月前，訂單能見度不差。整體來看，今年上半年會延續2020年底接單力道，加上第二季傳統旺季加持下，上半年可望繳出比2020年同期更好的成績。也正是這樣的營運展望，支撐亞德客站穩千金地位。

過去亞德客本益比最高約36倍，以近四季EPS（每股稅後純益）為基準，本益比已逾50倍，股價似乎有高估疑慮。但若將亞德客12月營收換算為新台幣，19.78億元將是史上單月最高。據以估算，2020年全年EPS突破25元並非難事，如此一來，全年本益比則尚屬合理。

亞德客股價衝破千元，外資買盤占很大因素。今年第一周外資買超1293張，買進2694張，占交易量逾57％，接下來外資對盤面籌碼影響大增，已持有投資人應留意外資動向帶來的短線波動。

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