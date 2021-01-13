長榮集團「股王」竟不是海運而是這檔興櫃股 為何長榮還跨足鋼鐵？

【文 / 張玉鉉】

鋼鐵需求大爆發，以鋼構產品占大宗的長榮鋼鐵直接受惠；加上穩定獲利的環保事業，營運後勢看好，未來更計畫將產品外銷至其他國家。

新竹喜來登飯店、momo北區物流中心、故宮博物院南部院區，到大立光創新園區、台大醫院兒童醫療大樓等上百建案，其「穩固根基」的工程，都出自2021年將從興櫃轉上市的長榮鋼鐵。

提到長榮，多數人想到的是長榮航空、長榮海運，而身為集團旗下第五家掛牌公司的長榮鋼鐵，自1973年由造櫃事業轉型而來，目前主要有三大事業體貢獻營收——鋼構74％、貨櫃2％、環保事業24％。

攤開財報，2020年前三季營收近68億元、每股稅後純益2.03元，分別較2019年同期成長12.66％、7％。此外，自2020年興櫃，股價至今已漲至45.4元（截至1月12日），堪稱集團旗下「股王」。「2021年的全年訂單已超出總產能。」長榮鋼鐵總經理劉邦恩笑著說。

世界級豪宅鋼構靠它做 工程細膩度超越日本晴空塔

拆解長榮鋼鐵的亮眼成績，劉邦恩分析，自中美貿易戰開始，台商回流建廠產生需求，以及社會住宅、危老都更等趨勢，使得鋼構供不應求。「部分同業跑去做離岸風電，相對鋼構供給就變少了。」目前長榮鋼鐵台南、新竹鋼構廠的產能利用率已超過100％。

「其實鋼構技術門檻並不高。」劉邦恩直言，能從同業中脫穎而出，關鍵在團隊與整合能力。「最自豪的就是員工凝聚力，且工程細膩度高。」他舉例，光是2020年12月就有台北榮總、南港社會住宅等四個建案上梁，「幾乎都會如期完成，甚至提早交付。」

以被美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球九大城市地標豪宅的「陶朱隱園」為例，建築物以順時針4.5度向上旋轉，其特殊造型在興建上是一大挑戰。「部分材料與日本晴空塔相同，特別從日本進口，但相應的電焊技術都須搭配。」

劉邦恩進一步解釋，當時焊接角度最小有到11度，「不論是施作、檢查都非常困難，還找來日本顧問，結果對方說晴空塔也才約30度。」只好不斷與團隊反覆試驗、請專家進行技術研討等。

當時為陶朱隱園耐震評委的台灣科技大學營建工程系特聘教授陳正誠觀察，長榮鋼鐵在管理與技術層面上的表現都值得讚賞。「該建物結構少見，且交接處因角度小、鋼板厚，考驗焊接功力。」他直言，長榮鋼鐵透過讓焊工試做、剖開檢討，從中進步、提升品質。「通常業者不會願意如此花費時間與金錢，來建立焊工的榮譽感與自信心。」

至於產能整合力，「2018年以前，新竹廠原為鋼筋廠，但因是買鋼胚製成鋼筋，附加價值不高也易虧損，因此決定轉型生產鋼構。」劉邦恩透露，2019年新竹廠正式投產鋼構，每月產能達3千噸，加上台南廠，一年產能高達17萬噸，「算是超前部署，遇上鋼構時機大好。」

布局環保市場逾20年 不易受景氣影響 獲利空間大

長榮鋼鐵董事長林耿立則補充，通常會設定兩成產能委外，避免因景氣循環等因素造成產能過剩、淪為削價競爭的問題。然而，鋼鐵業易受原料價格波動影響，因此長榮鋼鐵於1997年切入環保市場，經營廢棄物處理事業，獲利穩定。

目前轉投資有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家公司。「最早從欣榮開始，因其場地為早期中壢貨櫃零件廠。」劉邦恩回憶，當時貨櫃業務因人工上漲等競爭下外移，搭上桃園市政府BOO（Build-Own-Operate）案營運大型垃圾焚化廠便投入，目前一年可處理約40萬噸生活廢棄物。「因民間企業較難處理居民抗爭等相關議題，由政府規畫的環保園區，可不用經過環評。」林耿立補充。

而水美工程則負責醫院、診所等各類型事業廢棄物，一年約處理2萬噸。至於仍在興建、預計2021年第三季商轉的榮鼎綠能，為一BOT（Build–Operate–Transfer）案，完工後預計能有效解決桃園市廢棄物處理問題，且可提供約6萬戶的用電量。「2020年每月環保事業營收約1.6億元，未來榮鼎預估每年淨利有2億元，且季節性變動小。」長榮鋼鐵財務副總經理葉佳全透露。

根據法人推估，在台商回流擴廠、營建業復甦下，長榮鋼鐵的股價有望進一步推升營收與獲利。

但也不是沒有挑戰，如2019年至2020年，因營造工程進度延遲，導致獲利下滑。「鋼構有缺工問題，目前工廠以增加移工或自動化設備來因應。」劉邦恩坦言，目前缺工問題影響土木工程進度，導致鋼構交貨時間相對延後，因此，必須即時調整進度、加快吊裝，將影響降至最小。

此外，面對上游原料鋼板等持續上漲，林耿立表示，自2020年第四季便開始提前備料，估計未來原料價格仍會續漲，但因業務接單時即有預估漲幅，且業務量滿載，不致影響獲利能力。

搶占鋼構市場大餅 內銷動能強 未來也要拚外銷

展望未來，「先進國家建築物的鋼構比率都有4至5成，台灣僅約2至3成。」劉邦恩認為，鋼構市場仍有很大成長空間。「未來也希望往外銷發展，耕耘特殊鋼構市場。」林耿立透露，日本鋼構價格約是台灣的兩倍，目前正努力取得認證；並鎖定液態天然氣儲槽、風力發電等市場，其所需的特殊鋼構產品，毛利率也約一般鋼構的兩倍。

搭上鋼鐵熱潮與循環經濟趨勢，長榮鋼鐵不僅手握滿單，更有獲利穩定的環保事業傍身，坐穩集團小金雞寶座，營運也蓄勢待發。

台商回流、離岸風電點火 鋼構4雄營運報佳音

台灣鋼鐵熱！以內需市場為主的鋼鐵產業，在疫情下，非但沒有受影響，反而需求直線上升，業績強強滾。以中鋼構為例，光是2020年前三季稅後淨利4.24億元、每股稅後純益2.19元，雙雙大幅超越2019年全年，且股價也從25元攀升至32元。

國內前４大鋼構廠業者—中鋼構、春源鋼鐵的鋼構事業、東和鋼鐵旗下的東鋼構、長榮鋼鐵，目前2021年訂單幾乎全滿，熱況也是近年罕見。中鋼構財務處處長兼發言人王永志表示，目前訂單能見度已到下半年，在手訂單則有20萬噸，「今年產能已經餵飽。」至於東和鋼鐵發言人郭淑媚也透露，目前訂單已滿到年底，明年也將有不錯表現；但仍有缺工問題，有訂單遞延的風險存在。

「鋼構市場未來持續看好。」台科大營建工程系特聘教授陳正誠直言。而法人也持相同看法，因半導體業者投資建廠、離岸風電興起，鋼構需求大幅提升。

自2020年開始，台商回流、3C、電子與物流業者紛紛展開建廠計畫，加上政府大力推動風電產業，在在帶動鋼鐵產業需求暢旺，鋼構也因大型建設投資增加，受惠更加明顯。「像是台北雙子星、桃園機場第三航廈等建案都待發包，也有單一案子就需要９至10萬噸鋼構，這幾年鋼構處於供不應求的狀態。」長榮鋼鐵總經理劉邦恩透露，目前國內鋼構廠都接單滿滿，長榮鋼鐵現有產能的部分時段已不夠供給所有客戶。

陳正誠分析，建材原料中，「砂石、水泥混凝土的價格較低，使鋼構產品較缺乏競爭力，但近年因缺工，此現象開始逐漸反轉。」他進一步解釋，鋼構多在工廠內作業，到現場只需要組裝，可稍微降低工人需求；而鋼筋混凝土結構，都以現場施作為主，因此缺工造成工期延宕的情形會更嚴重。「預估使用鋼構骨架的樓層數會下降，例如以往多是25樓以上才會採用鋼構，現在可能逐步變成十幾樓就使用鋼構。」

這波鋼鐵熱潮可望延續１至３年，景氣固然可喜，但如何調配產能、降低缺工與原料上漲等衝擊，是業者訂單滿手之餘，必須面對的課題。

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