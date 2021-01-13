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航運股史上最瘋狂漲價！澳線漲894%、歐線漲516% 缺櫃風暴全解析

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌
劉咸昌

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「貨都出不去，還談什麼GDP！」去年11月就該出的三百個櫃子，到現在還無法出，欠客人的貨，生產好了卻只能放在倉庫。沒有櫃子、沒有船，貨出不去，倉庫已經放不下了！

全球最大汽車維修零件廠東陽集團總裁吳永祥，面對近期海運運價上漲，急得跳腳，他特別對《今周刊》吐露遭逢高運價風暴的心聲。

「航運公司這樣的漲法合理嗎？有業者說，賣一櫃抵日後賺10年，這是殺雞取卵，很短視的作法。你想，全球受疫情影響，經濟成長，需求有強到這樣？如果是特殊狀況，漲個1倍，大家理解，現在漲到這個地步根本沒天理。客戶是你的衣食父母，如果客戶受不了，到時候是大家一起慘。現在你可以漲得這麼離譜，等到崩盤了，就是怎麼上去、怎麼下來。」

45年來從未見過 「缺櫃問題，目前仍無解」

一位剛退休的海運公司董事長不諱言，若不算特殊櫃或海陸聯運等情形，「這45年來，確實沒有看過這種價格！」

陽明海運總經理杜書勤，日前在法說會上直言：「缺櫃問題，目前仍然無解！」

缺櫃現象，讓台灣機車業龍頭、光陽執行長柯俊斌很苦惱。「有的歐洲國家，8000歐元都找不到櫃。」他直言，船公司缺櫃不只以價制量，甚至會把訂好的貨櫃拉下來，「貨櫃要不被拉下、保證能上船，要多付1000美元保證金。」

熱門航程美國線、歐洲線漲翻天，也衝擊到過去冷門的東南亞線。專做台灣與東南亞跨境物流的好馬吉執行長周訓宇觀察，去年12月起，東南亞航線運價漲逾4倍，來到逾1000美元，還因船公司調船給歐美等原因，出發前一周，訂好的櫃位臨時遭取消。

「沒人預料到會訂不到櫃子，」周訓宇透露，過去好馬吉1個月固定訂兩個貨櫃，現在隨時訂，「先搶，有就上！不管有沒有（訂單），每周先說要一個40呎貨櫃。」哪怕訂單量沒裝滿一個貨櫃也照出，只要沒賠錢就好，「現在不出，不知道有沒有下一班。」

缺櫃浪潮燒至農曆年後 4、5月歐美空櫃回港，有望緩解

這波大缺櫃潮，究竟會持續多久？又是什麼時候，回落到往日正常情況？

擁有逾40年經驗的海運公司前董事長觀察，從物流角度來看，「預期農曆年後一到3個月，4、5月歐美大量空櫃陸續回來，缺櫃問題就有望緩解。」另一位貨攬業退休高層則認為，說缺櫃影響到第一季，是對、也不對，「到上半年不算離譜，時間過了才知道。」

具體來說，後續還可由零售業庫存、全球船舶準班率，及最新貨櫃船舶供給、需求情形等3大訊號，來判斷缺櫃的影響時間。若零售業庫存水位仍維持低檔，表示需求仍強勁，若船舶準班率由低點開始走高，代表全球塞港情形已獲得緩解。

根據航運市場諮詢機構Alphaliner12月的最新預估數字，今年全球貨櫃裝卸量年成長幅度較去年高，來到3.5％，艙位供給量則年增3.9％；從今年供需數字差距縮小來看，也顯示過去近十年海運市場供過於求的現象已被反轉，「今年是供需健康的一年，但如果疫情再起，貨物進出又是另一回事。」這位海運業退休董事長觀察。

在充滿變動的2021年，有大訂單可別高興太早，缺櫃下，貨不一定能出得去；沒有大訂單，也不用懷憂喪志，趁機養出靈活應變的能耐與競爭力，才是企業能挺過淘汰賽的真本事。

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