比富邦金更受歡迎！「它」擁逾35萬受益人 拿下2020年ETF人氣王

【文．林韋伶】

2020年可說是ETF的豐收年，不管是市場中的長青樹或是後起之秀，都繳出了亮眼成績。

仔細檢視2020年ETF市場的表現，以元大高股息（0056）坐擁超過35萬受益人，拿下人氣王寶座！

國泰股利精選30（00701）則創下受益人人數增幅破1200%、規模增幅更超過1600%的驚人紀錄。

首先先說明，以下統計的基準，都是僅以具完整2020年度資料者進行統計，也就是說不納入在2020年才掛牌者。

在此基準下，以2020年ETF市場的人氣王來看，前兩名不意外由元大高股息與元大台灣50（0050）拿下，其中0056受益人在2020年年底達超過35萬人的水準，比台新金、富邦金等存股熱門標的還要受歡迎。

至於ETF市場的增胖王，若先從受益人人數增額來看，排名前三者與人氣王榜單一致，同樣由0056、0050，以及元大S&P石油（00642U）拿下。

若從受益人人數增幅來看，則由國泰股利精選30以破1000%的驚人增幅拿下第一，在去年績效冠居ETF市場的統一FANG+（00757）以838%的增幅拿下第二，第三名則是增幅達801%的元大S&P石油。

對於國泰股利精選30在2020年大受投資人歡迎，國泰投信指出，由於大部分訴求高股息的ETF多為中小型成分股，在市場整理或大幅下跌時容易大幅波動，資產回復時間會拉長，而國泰股利精選30主要納入低波動、股息穩定之標的為成分股，在市場越震盪時，越見抗震力。

國泰股利精選30成績亮麗 受益人人數增幅、規模增幅 皆創驚人紀錄

投資人不但可以單獨使用國泰股利精選30，做為定期定額、存ETF領息的投資工具，亦可與高成長攻擊類型的ETF做成投資組合，降低整體投資組合的相關波動，因此頗受歡迎。

統一投信則表示，2020年是統一FANG+掛牌以來，受益人人數增幅最高的一年，主要是因為這場商品的追蹤指數在2020年上漲超過100%，再透過公司積極推廣以及有研究機構開始以此指數做為追蹤評比指標，其後更有衍生性金融商品發行，帶動市場參與熱度，使投資人規模暴增。

此外，去年下半年起開始有券商開辦定期定額業務，也有助受益人數增加。

另一個評估ETF增胖的方式則是以ETF規模增幅與增額來看。以ETF規模增幅來說，佔據排行榜前三名的分別為國泰股利精選30、中信全球電信債（00863B），以及元大S&P石油，三檔ETF在2020年的規模增幅皆有超過960%，第一名的國泰股利精選30規模增幅更達1657%。

以ETF規模增額來看的話，前兩名分別為0050與0056，第三名群益15年IG電信債（00722B）。

看到這裡，許多投資人可能會問：怎麼沒看到去年超夯話題ETF國泰永續高股息ETF（00878）？

如同在文章中說明，此排行榜是以在2020年具完整年度資料者進行統計，而00878於去年7月才掛牌，因此不在統計範圍內。

但不可否認的是，00878掛牌後不到半年就創下166.73億規模、擁逾13萬受益人，可謂表現最亮眼的新秀。

事實上，2020年台灣ETF市場的熱度，除了透過這些統計數據可以感受到，也可以從ETF掛牌的盛況看出端倪。

一位熟悉台灣ETF市場的業內人士分析：「過往ETF在掛牌第一天通常都會折價，但去年開始ETF市場交易非常熱絡，好幾檔ETF在掛牌首日不但沒有折價還溢價，這是過去沒看過的光景。」

此外，另一個明顯特色就是ETF市場關鍵字明確，從2019年的「債券」，到了2020年則轉變為「ESG」、「5G」，其中，ESG這個關鍵字的熱度還延續到2021年。

ESG成投資關鍵字 2021年持續發燒

根據投信投顧公會資料，截至2020年11月底，2020年新募基金共發行69檔，金額2481億台幣，其中ESG主題相關產品更高達11檔，佔總募集金額約28%。

到了2021年1月，台新投信與中信投信皆看好ESG的強勢崛起，台新投信推出國內第一檔專注投資於ESG新興企業債的基金，而中信投信預計將在1月19日開募「中國信託全球收益ETF傘型基金」，旗下包含三檔創新ETF產品：中信中國高股息（00882）、中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B）。

當投資人有愈來愈多選擇，業者投入更多資源在相關產品的研發與行銷，可期盼今年主題式ETF市場將持續發光發熱。